Польща

Український вінгер повернувся до загальної групи.

Атакувальний півзахисник Краковії Євген Коноплянка поновив тренування у загальній групі команди.

Футболіст пропустив матч проти Сталі через ушкодження, але тепер все ж може вперше вийти на поле у цьому сезоні, повідомляє Radio Zet.

Євген Коноплянка приєднався до найстаршого клубу Польщі у лютому. З того часу він виходив на поле 10 разів і не відзначився жодною результативною дією.

Наступний матч Краковія зіграє проти Пяста 13 серпня.