Український вінгер повернувся до загальної групи.
євген коноплянка, краковія
06 серпня 2022, 20:00
Атакувальний півзахисник Краковії Євген Коноплянка поновив тренування у загальній групі команди.
Футболіст пропустив матч проти Сталі через ушкодження, але тепер все ж може вперше вийти на поле у цьому сезоні, повідомляє Radio Zet.
Євген Коноплянка приєднався до найстаршого клубу Польщі у лютому. З того часу він виходив на поле 10 разів і не відзначився жодною результативною дією.
Наступний матч Краковія зіграє проти Пяста 13 серпня.