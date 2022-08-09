Польща

Football.ua розповідає про найцікавіші події у минулому турі чемпіонату Польщі.

4-ий тур Екстракляси подарував нам декілька несподіваних результатів. Поразка лідера чемпіонату від претендента на виліт, криза діючого чемпіона країни та багато іншого у нашому огляду туру.

Краковія несподівано поступилася аутсайдеру чемпіонату

Як ми писали у нашому матеріалі-превью, мелецька Сталь вміє боляче вкусити абсолютно любого опонента, хоча й ледве втримувалася від вильоту до низших дивізіонів у двох попередніх сезонах Екстракляси. Тож легкої прогулянки Краковії ніхто не обіцяв. Її й не сталося. Ба більше, "смугасті" примудрилися програти колективу Адама Маєвскі.

У першому таймі команди обмінялися лише по одному вартому уваги моменту, але перед перервою Сталь несподівано повела у рахунку. Розіграш штрафного завершився автоголом лівого захисника Каміля Пестки.

Друга половина розпочалася із активних дій "сталеварів", котрі почали ефективно тиснути на захисний блок суперника, за що були винагороджені одинадцятиметровим ударом. Центрбек Краковії Давід Яблоньскі незрозуміло для чого акцентовано смикав суперника за футболку під час кутового гостей, тож після перегляду ВАР арбітр "нагородив" його другою жовтою карткою. Досвідчений Мачєй Доманські не схибив із позначки.

Дивно, але "смугасті" навіть у меншості могли перевернути гру, але два небезпечних удари впритул від гравців краковського колективу потягнув голкіпер мельчан Бартош Мрожек (в нього 75% парированих пострілів цього сезону!).

Отже, лідер чемпіонату пропускає перші голи у цьому розіграші чемпіонату, а разом з тим зазнає й першої поразки. Євген Коноплянка все ще поза заявкою команди.

Легія переграла П'яст у Варшаві

До чемпіонства Леха Познань минулого сезону останні розіграші чемпіонату Польщі вигравали саме ці суперники, до того ж їх матчі майже завжди гарантували справжнє видовище. Проте з того часу багато чого змінилося.

Команда Вальдемара Форналіка встигла втратити деяких ключових гравців сенсаційного чемпіонства 2019 року, як, наприклад, легендарного екс-капітана Херарда Бадію чи Хорхе Фелікса. Останній, до речі, все ж повернувся до Глівіц цього літа з Сівасспора, але принципово справу цей факт не змінює.

Легія зараз переживає невеличку трансформацію під керівництвом екс-тренера Погоні Щецин Кости Руняїча, тож результатів варто очікувати не зараз, а пізніше. Проте потрібно не забувати й про перемоги, бо у Варшаві не церемоняться із наставниками. П'яст був обіграний, що називається, на класі. Або досвіді, як кому більше подобається.

Перед початком гри на стадіоні Війська Польського вшанували пам'ять та подякували героям, котрі брали участь у Варшавському повстанні 1944 року з метою звільнення столиці від окупації Третього рейху.

Гравці ж Легії довгий час не могли конвертувати перевагу у контролі в голи, але в другому таймі нарешті відкрили цю скриньку Пандори. Макана Баку обігрався із Жозуе та виконав асист на Ернеста Мучі, котрий не лишив шансів Францішку Пляху чітким пострілом у дальній кут.

Макана, до слова, є братом атакувального півзахисника Вольфсбурга Рідле Баку. У післяматчевому інтерв'ю він сказав, що команда мала плідну розмову із тренерським штабом у роздягальні. Що ж, це було дійсно видно на полі. Не пройшло й п'яти хвилин, як "військові" забили ще раз.

Філіп Младеновіч сам розігнав атаку, сам же її й завершив після пасу від Бартоша Капустки. Так-так, талановитий поляк, котрого донедавна називали молодою надією Лестера та Фрайбурга, нещодавно повернувся до Екстракляси. Із Капусткою, до речі, пов'язана одна цікава історія. Минулого сезону його Легія приймала Флору Талін у кваліфікації до Ліги чемпіонів (2:1). Бартош забив один із м'ячів, але під час експресивного святкування невдало приземлився на газон, примудрившись порвати хрестоподібні зв'язки правого коліна.

Відновлення зайняло майже рік і ось гравець нарешті повернувся у великий футбол. Словом, беріть приклад, як не треба святкувати голи:)

На останніх хвилинах "легіоністи" могли забити третій м'яч зі штрафного, але Плях в блискучому стрибку парирував постріл Жозуе.

Легія здобула другу перемогу у чемпіонаті, а П'яст поки що не набрав жодного пункту та не забив жодного м'яча. Потрібно виправлятися.

Лехія поступилася новачку Екстракляси

Корона Кельці два роки тому впевнено залишила елітний дивізіон, але повернулася до Екстракляси. "Криваво-жовті" вже встигли несподівано зіграти внічию із Легією, а також перемогти Шльонск, тож у 4 турі їм вдалося зняти черговий скальп.

Усе вирішила помилка воротаря гданського колективу на виході, а також автогол Міхала Налепи.

Радомяк несподівано перемагає у Білостоці

Команда легенди донецького Шахтаря Маріуша Левандовськи вдало з'їздила до Білостока (2:1). Проте Радомяк має також подякувати Ягеллонії за відверті подарунки під час цього матчу.

Вже на 12 хвилині господарі відкрили рахунок у зустрічі зусиллями Марка Гуаля, котрий орендований "Супер Ягою" з Дніпра-1, чітко реалізувавшого момент після вдалого відскоку. Відчуваєте цей український вайб матчу?:)

Все певний час йшло добре, але на 44 хвилині другу жовту за зрив атаки отримав півзахисник Ягеллонії Матеуш Скшипчак, а в середині другого тайму, вже після реалізованного Феліпе Насіменту пенальті, пряму червону побачив перед собою й нападник Анджей Трубеха. Тож зовсім не варто дивуватися тому, що гості зуміли дотиснути суперника у подібній ситуації.

Та ще й зробили це на 90+4 хвилині! Маурідеса лишили одного на дальній стійці!

Радомяк з міста-побратима нашого Тернопіля Радома взагалі є дуже парадоксальною командою. Минулого сезону він вийшов у Екстраклясу, після екватору чемпіонату несподівано йшов поряд або в зоні єврокубків, бив Легію 3:0 на її полі, але передбачувано просів у другій частині чемпіонату. Знаєте, що зробили керівництво? Звільнило архитектора успіху Даріуша Банащіка та замінила тренера Маріушем Левандовськи. Нелогічний крок, бо, по-перше, вигнали Банащіка майже наприкінці сезону, коли Радомяк був у верхній половині таблиці за рахунок попереднього гандикапу, по-друге, екс-гравець Шахтаря не зумів стабілізувати гру колективу, програвши, наприклад, Заглембю 1:6.

Поки що команда під його керівництвом непогано розпочала сезон. Подивимося, що і як буде далі.

Шльонск не зумів перемогти Відзев

Відзев Лодзь, легендарний польский колектив, що нарешті повернувся у еліту після восьми років відсутності, здобув стратегічно важливий пункт у Вроцлаві. Більш близькими до перемоги все ж таки були господарі, той же Янащік вгатив у хрестовину, та й поза тим "орли" мали свої численні моменти, але "червоні" теж мали розкішний шанс на перемогу.

На 38 хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Шльонска, але голкіпер Міхал Шромнік потягнув постріл Бартломєя Павловскі.

Іронічно, що Павловскі раніше виступав у складі вроцлавського колективу, тож Шромнік мав вивчити його техніку пробиття пенальті.

Цікавий факт: до моменту, коли Легія зуміла пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2016/17 саме Відзев був останнім учасником польської сторони у головному єврокубку. У розіграші-1996/97 В. Лодзь зумів набрати чотири пункти у групі з Боруссією Дортмунд, Атлетіко Мадрид та Стяуа, зігравши внічию із "джмелями", котрі стали майбутнім переможцем.

Окрім того, у 1983 році команда дійшла до півфіналу турніру, де у достойній боротьбі поступилася Ювентусу (0:2, 2:2).

Погонь опинилась сильнішою за Варту

Третя команда Польщі минулого сезону з мінімальною перевагою у рахунку перемогла Варту (2:1). Голами відмітились ветеран, знайомий вам за виступами у Халл Сіті та Ренні, Каміль Гросіцкі та Адам Зреляк, а переможний м'яч "портовців" став автоголом Роберта Іванова.

Криза діючого чемпіона все посилюється

Лех дуже важко входить у сезон. Після 1:0 із Карабахом "локомотиви" програли азербайджанцям 1:5, поступилися у суперкубку Польщі Ракуву (0:2), хоча й вийшли резервовим складом, а також Сталі (0:2) й Віслі (1:3). У цей четвер доведеться кров з носу вигравати ісландський Вікінгур у Лізі конференцій, котрому сгоріли 0:1 у Рейк'явіку. На минулих вихідних ж знову втратили дорогоцінні пункти, цього разу із Заглембєм.

"Мідні" відкрили рахунок після потужнього дальнього пострілу від Лукаша Лакоми, а Мікаель Ісхак впевнено реалізував пенальті у другому таймі. Могла команда Джона ван ден Брома вирвати перемогу, але в останній десятихвилинці Жоау Амарал поцілив у стійку.

Перша поразка Ракува у сезоні

Віце-чемпіон Польщі зазнав першої поразки у сезоні! Не конкретно у Екстраклясі, а взагалі в усіх турнірах! До цього "польська Аталанта" впевнено розібрала на молекули Астану (загальні 6:0), перемогла Спартак з Трнави (1:0), Лех у СП (2:0) та здобула дві вікторії у двох стартових турах. І ось отримала на горіхи від Гурніка. Протистояння Подольскі-Іві не вийшло.

Обидва форварди не відмітилися результативними діями, хоча той же іспанець міг забивати сам, а також створив декілька моментів для партнерів. Ракув мав декілька нагод, але усе було марно.

Єдиний м'яч було забито після кутового.

Александр Палюшек вистрибнув вище всіх після подачі від Еріка Янжи та головою переправив м'яча у дальній кут.

У цей четвер команда Марека Папшуна буде мати змогу реабілітуватися у матчі-відповіді проти Спартака Трнава у Лізі конференцій.

Вісла Плоцьк продовжує сенсаційний похід

Несподіваним ж лідером чемпіонату є плоцька Вісла, котра за фінансами та можливостями є командою середини, а то й нижньої половини таблиці. Команда наставника Павела Стано виграла 4 стартових матчі з чотирьох з загальним рахунком — 14:2.

В цьому турі була знищена Мєдзь Легніца, за яку нещодавно дебютував Лусіано Нарсінх. Потрібно придивитися до цього колективу більш детально.

Найкращий гол 4-го туру:

Ернест Мучі (Албанія) — Легія Варшава

Лукаш Лакома (Польща) — Заглембє Любін

Александр Палюшек (Польща) — Гурнік Забже

Чука (Іспанія) — Мєдзь Легніца

Марко Колар (Хорватія) — Вісла Плоцьк

Турнірна таблиця після 4-го туру: