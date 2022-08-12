Польща

Football.ua пропонує традиційне прев'ю туру чемпіонату наших дружніх сусідів.

П'ятий тур чемпіонату Польщі подарує нам багато цікавих поєдинків. Особливо виділяються ігри у Лодзі та Познані.

Протистояння, котре просякнуто історією

Вже сьогодні, 12 серпня о 21:30, у Лодзі зійдуться місцевий Відзев та Легія. "Червоно-білі" нещодавно повернулися до еліти, але розпочали не дуже вдало — лише одна перемога у 4 турах.

У першому ж домашньому матчі поступилися Лехії Гданськ, пропустивши від легенди місцевого чемпіонату Флавіо Пайшао на 85 хвилині (2:3).

"Легіоністи" встигли соромно програти Краковії (0:3), але поза тим здобули сім очок з дев'яти можливих. Команда Кости Руняїча дуже хотіла б продовжити цю тенденцію.

Ви точно не можете пропустити цей поєдинок! По-перше, Відзев не може перемогти столичний гранд на протязі 18 матчів, по-друге, на його стадіоні в середньому забивається аж 5 голів за гру!

Ну і саме головне — у цей прохолодний вечір зійдуться останні учасники польської сторони у груповому етапі Ліги чемпіонів на зараз. Лодзький колектив приймав участь у головному єврокубку у сезоні-1996/97, а варшавський 20 років потому (про це в нас незабаром вийде детальний матеріал).

Краковія вдома зустрінеться із П'ястом

Краковія блискуче почала чемпіонат із декількох перемог поспіль, але далі образливо поступилася Сталі (0:2). "Смугасті" повні рішучості реабілітуватися за цю поразку.

П'яст (про який незабаром очікуйте матеріал про сенсаційне чемпіонство 2019 року) провалив старт сезону, поступившись в усіх матчах із загальним рахунком 0:5. Потрібно щось робити із результативністю.

Тож емоцій та характеру тут точно не забракне.

Усього ці команди зустрічалися між собою 29 раз у Екстраклясі. До речі, глівіцький колектив саме із Краковією дебютував у вищому дивізіоні у 2008 році. Баланс зустрічей виглядає наступним чином — +12=6-11 на користь хлопців Вальдемара Форналіка. Побачимо, що буде цього разу. Як гадаєте, хто переможе?

Початок зустрічі у суботу о 16:00.

📸 Zawodnicy Pasów niezwykle intensywnie szykują się do jutrzejszego spotkania z Piastem Gliwice!



🔗 Zobacz galerię zdjęć z jednego z ostatnich treningów 👇 — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) August 12, 2022

Сенсаційний лідер поїде у гості до бронзового призера

У Щецині у запеклій боротьбі зійдуться Погонь та Вісла.

Команда з Плоцька є справжньою сенсацією початку сезону. Чотири перемоги у чотирьох турах!

Колектив зі Щецина ж поступився Шльонску, але з відставанням у три залікових бали активно дихає у спину конкурентам.

Додаткових позитивів гостям додає той факт, що вони виграли обидві зустрічі в Погоні минулого сезону — 1:0 та 2:1.

Враховуючи неймовірну стартову форму Плоцька, можна очікувати крутезного поєдинку.

🏋️‍♂️ Dziś wyjeżdżamy do Szczecina. Jutro gramy o kolejne punkty z @PogonSzczecin 🤝 pic.twitter.com/UFXMoj1XvM — Wisła Płock (@WislaPlockSA) August 12, 2022

Лех спробує здобути першу перемогу

Коли як не прямо зараз? Вольова перемога над Вікінкгуром у кваліфікації Ліги конференцій у овертаймах (4:1) має додати команді крил. Навіть без енергетиків та кави. Перевіряти настрій "залізничників" буде Шльонск.

Вроцлавський колектив поступово скидує кайдани невдач з минулого сезону і прогресує під керівництвом нового наставника Івана Джурджевіча. До речі, колишнього тренера Леха.

Тож мотивації коучу не займати. Як і усім його підопічним.

Лех поступився в обох домашніх зустрічах цього сезону із загальним рахунком — 1:5.

В останньому домашньому матчі проти "орлів" команда з Познані розгромила їх з рахунком 4:0.

#FridayFeeling 🙃



Seba i Piotrek życzą dobrego weekendu, Trójkolorowi! 🇮🇹 Nasz główny cel — trzy punkty w Poznaniu 👊 pic.twitter.com/uedvI5zy85 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 12, 2022

Інші поєдинки 5 туру Екстракляси



П'ятниця (12.08)

- Легніца — Заглембє (19:00)

Субота (13.08)

- Гурнік Забже — Сталь Мелець (18:30)

Неділя (14.08)

- Радомяк Радом — Лехія Гданськ (16:00)

- Ракув — Ягеллонія (18:30)

Понеділок (15.08)

- Корона Кельці — Варта Познань (20:00)

Турнірна таблиця перед 5 туром Екстракляси