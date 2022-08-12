П'ятий тур чемпіонату Польщі подарує нам багато цікавих поєдинків. Особливо виділяються ігри у Лодзі та Познані. 

Протистояння, котре просякнуто історією

Вже сьогодні, 12 серпня о 21:30, у Лодзі зійдуться місцевий Відзев та Легія. "Червоно-білі" нещодавно повернулися до еліти, але розпочали не дуже вдало — лише одна перемога у 4 турах.

У першому ж домашньому матчі поступилися Лехії Гданськ, пропустивши від легенди місцевого чемпіонату Флавіо Пайшао на 85 хвилині (2:3). 

"Легіоністи" встигли соромно програти Краковії (0:3), але поза тим здобули сім очок з дев'яти можливих. Команда Кости Руняїча дуже хотіла б продовжити цю тенденцію. 

Ви точно не можете пропустити цей поєдинок! По-перше, Відзев не може перемогти столичний гранд на протязі 18 матчів, по-друге, на його стадіоні в середньому забивається аж 5 голів за гру!

Ну і саме головне — у цей прохолодний вечір зійдуться останні учасники польської сторони у груповому етапі Ліги чемпіонів на зараз. Лодзький колектив приймав участь у головному єврокубку у сезоні-1996/97, а варшавський 20 років потому (про це в нас незабаром вийде детальний матеріал).

Краковія вдома зустрінеться із П'ястом

Краковія блискуче почала чемпіонат із декількох перемог поспіль, але далі образливо поступилася Сталі (0:2). "Смугасті" повні рішучості реабілітуватися за цю поразку. 

П'яст (про який незабаром очікуйте матеріал про сенсаційне чемпіонство 2019 року) провалив старт сезону, поступившись в усіх матчах із загальним рахунком 0:5. Потрібно щось робити із результативністю. 

Тож емоцій та характеру тут точно не забракне. 

Усього ці команди зустрічалися між собою 29 раз у Екстраклясі. До речі, глівіцький колектив саме із Краковією дебютував у вищому дивізіоні у 2008 році. Баланс зустрічей виглядає наступним чином — +12=6-11 на користь хлопців Вальдемара Форналіка. Побачимо, що буде цього разу. Як гадаєте, хто переможе?

Початок зустрічі у суботу о 16:00. 

Сенсаційний лідер поїде у гості до бронзового призера

У Щецині у запеклій боротьбі зійдуться Погонь та Вісла

Команда з Плоцька є справжньою сенсацією початку сезону. Чотири перемоги у чотирьох турах! 

Колектив зі Щецина ж поступився Шльонску, але з відставанням у три залікових бали активно дихає у спину конкурентам

Додаткових позитивів гостям додає той факт, що вони виграли обидві зустрічі в Погоні минулого сезону — 1:0 та 2:1. 

Враховуючи неймовірну стартову форму Плоцька, можна очікувати крутезного поєдинку. 

Лех спробує здобути першу перемогу

Коли як не прямо зараз? Вольова перемога над Вікінкгуром у кваліфікації Ліги конференцій у овертаймах (4:1) має додати команді крил. Навіть без енергетиків та кави. Перевіряти настрій "залізничників" буде Шльонск.

Вроцлавський колектив поступово скидує кайдани невдач з минулого сезону і прогресує під керівництвом нового наставника Івана Джурджевіча. До речі, колишнього тренера Леха. 

Тож мотивації коучу не займати. Як і усім його підопічним. 

Лех поступився в обох домашніх зустрічах цього сезону із загальним рахунком — 1:5. 

В останньому домашньому матчі проти "орлів" команда з Познані розгромила їх з рахунком 4:0.

Інші поєдинки 5 туру Екстракляси
 

П'ятниця (12.08)

- Легніца — Заглембє (19:00)

Субота (13.08)

- Гурнік Забже — Сталь Мелець (18:30)

Неділя (14.08)

- Радомяк Радом — Лехія Гданськ (16:00)

- Ракув — Ягеллонія (18:30)

Понеділок (15.08)

- Корона Кельці — Варта Познань (20:00)

Турнірна таблиця перед 5 туром Екстракляси

# 12 СЕРПНЯ 2022 И О
1 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 4 12
2 Краковія Краковія 4 9
3 Погонь Погонь 4 9
4 Сталь Мелець Сталь Мелець 4 7
5 Корона Кельці Корона Кельці 4 7
6 Легія Легія 4 7
7 Гурнік Гурнік 3 6
8 Ракув Ракув 3 6
9 Шльонск Шльонск 4 5
10 Заглембє Заглембє 4 5
11 Радомяк Радомяк 4 5
12 Відзев Відзев 4 4
13 Ягеллонія Ягеллонія 4 3
14 Лехія Лехія 3 3
15 Варта Познань Варта Познань 4 3
16 Легніца Легніца 3 1
17 Лех Лех 3 1
18 П'яст П'яст 3 0