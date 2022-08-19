Одразу зробимо важливу ремарку. У зв'язку з виступами Ракува та Леха у Лізі конференцій УЄФА їх поєдинки проти Погоні та Лехії відповідно (уся топ-четвірка минулого сезону) перенесено на вівторок, 30 серпня.

Почнемо із варшавського протистояння. 

Легія приймає Гурнік Забже

Минулого туру "легіоністи" перемогли Відзев у протистоянні із видатною історією. Поєдинок з подібним статусом очікує столичний гранд й у цьому турі.

Легія та Гурнік разом із хожувським Рухом є найбільш титулованими клубами країни за кількістю чемпіонських титулів. У минолому столітті "гірники" навіть здобували єврокубок, а саме Кубок володарів кубків, де перемагали у фіналі Манчестер Сіті, тож ви приблизно можете уявити історичний контекст цієї битви. 

Матчі між цими командами частенько дарують глядачам інтригу та морепад голів. 

Остання нульовка тут була, увага, у березні 2009 року, а мінімальна перемога у один м'яч за цей проміжок була лише одного разу. Минулого сезону клуби обмінялися домашніми вікторіями — 3:2 у Забже та 5:3 у Варшаві. 

Форма колективу Кости Руняїча поступово йде лише вгору, тож Гурнік разом із Подольскі стоїть перед великим завданням.

Окрім того, Легія випустила нову колекцію спеціальних ретро-комплектів, один з яких може презентувати вже у цій зустрічі. 

Початок гри у п'ятницю о 21:30.

Вісла зіграє проти новачка

Вісла Плоцьк продовжує приємно дивувати на старті нового сезону. "Нафтовики" йдуть майже чемпіонським графіком, а в 6-му турі їх очікує Корона Кельці. 

Новачок еліти теж виглядає непогано. Нічия із Легією, перемоги над Шльонском та Лехією — з цими хлопцями варто бути дуже обережним. 

Команда екс-тренера Вісли Лешка Ойжинського не дорахується у цьому матчі досвідченного чорногорського захисника Саши Баліча, котрий отримав червону картку у попередній зустрічі із Вартою (0:1). 

Варто також відзначити, що в Плоцька є великий камінь за пазухою, бо минулого сезону "криваво-жовті" переграли "нафтовиків" у Кубку Польщі з рахунком 4:3. 

Початок гри у суботу о 16:00. 

 

Варто також відзначити протистояння Шльонска та Краковії у Вроцлаві, де має змогу прийняти участь Євген Коноплянка. Початок у суботу о 18:30.

 

Інші поєдинки 6-го туру Екстракляси

П'ятниця (19.08)

- Ягеллонія — Легніца (19:00)

Субота (20.08)

- Варта Познань — Відзев Лодзь (21:00)

Неділя (21.08)

- Заглембє — Радомяк (16:00)

- П'яст Глівіце — Сталь Мелець (18:30)

Турнірна таблиця перед 6-им туром Екстракляси

# 19 СЕРПНЯ 2022 И О
1 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 5 13
2 Сталь Мелець Сталь Мелець 5 10
3 Погонь Погонь 5 10
4 Легія Легія 5 10
5 Краковія Краковія 5 9
6 Радомяк Радомяк 5 8
7 Шльонск Шльонск 5 8
8 Заглембє Заглембє 5 8
9 Ракув Ракув 4 7
10 Корона Кельці Корона Кельці 5 7
11 Гурнік Гурнік 4 6
12 Варта Познань Варта Познань 5 6
13 Відзев Відзев 5 4
14 Ягеллонія Ягеллонія 5 4
15 П'яст П'яст 4 3
16 Лехія Лехія 4 3
17 Легніца Легніца 4 1
18 Лех Лех 4 1