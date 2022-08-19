Football.ua розповідає про головні інтриги чергового туру польської Екстракляси.
Вісла Плоцьк
19 серпня 2022, 13:32
Одразу зробимо важливу ремарку. У зв'язку з виступами Ракува та Леха у Лізі конференцій УЄФА їх поєдинки проти Погоні та Лехії відповідно (уся топ-четвірка минулого сезону) перенесено на вівторок, 30 серпня.
Почнемо із варшавського протистояння.
Легія приймає Гурнік Забже
Минулого туру "легіоністи" перемогли Відзев у протистоянні із видатною історією. Поєдинок з подібним статусом очікує столичний гранд й у цьому турі.
Легія та Гурнік разом із хожувським Рухом є найбільш титулованими клубами країни за кількістю чемпіонських титулів. У минолому столітті "гірники" навіть здобували єврокубок, а саме Кубок володарів кубків, де перемагали у фіналі Манчестер Сіті, тож ви приблизно можете уявити історичний контекст цієї битви.
Матчі між цими командами частенько дарують глядачам інтригу та морепад голів.
Остання нульовка тут була, увага, у березні 2009 року, а мінімальна перемога у один м'яч за цей проміжок була лише одного разу. Минулого сезону клуби обмінялися домашніми вікторіями — 3:2 у Забже та 5:3 у Варшаві.
Форма колективу Кости Руняїча поступово йде лише вгору, тож Гурнік разом із Подольскі стоїть перед великим завданням.
Окрім того, Легія випустила нову колекцію спеціальних ретро-комплектів, один з яких може презентувати вже у цій зустрічі.
Початок гри у п'ятницю о 21:30.
Вісла зіграє проти новачка
Вісла Плоцьк продовжує приємно дивувати на старті нового сезону. "Нафтовики" йдуть майже чемпіонським графіком, а в 6-му турі їх очікує Корона Кельці.
Новачок еліти теж виглядає непогано. Нічия із Легією, перемоги над Шльонском та Лехією — з цими хлопцями варто бути дуже обережним.
Команда екс-тренера Вісли Лешка Ойжинського не дорахується у цьому матчі досвідченного чорногорського захисника Саши Баліча, котрий отримав червону картку у попередній зустрічі із Вартою (0:1).
Варто також відзначити, що в Плоцька є великий камінь за пазухою, бо минулого сезону "криваво-жовті" переграли "нафтовиків" у Кубку Польщі з рахунком 4:3.
Початок гри у суботу о 16:00.
Варто також відзначити протистояння Шльонска та Краковії у Вроцлаві, де має змогу прийняти участь Євген Коноплянка. Початок у суботу о 18:30.
Інші поєдинки 6-го туру Екстракляси
П'ятниця (19.08)
- Ягеллонія — Легніца (19:00)
Субота (20.08)
- Варта Познань — Відзев Лодзь (21:00)
Неділя (21.08)
- Заглембє — Радомяк (16:00)
- П'яст Глівіце — Сталь Мелець (18:30)
Турнірна таблиця перед 6-им туром Екстракляси