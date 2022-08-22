Польща

Football.ua про найцікавіші події минулого вікенду у Польщі.

Шостий тур Екстракляси вийшов дещо коротким через виступи Леха та Ракува у Лізі конференцій, але від цього не менш цікавим. Нічия у столиці Польщі, проривний поєдинок П'яста Глівіце та багато іншого.

Марк Гуаль продовжує запалювати у Польщі

Ягеллонія невдало розпочала сезон, але у останніх турах дещо виправила своє положення. Спершу "Супер Яга" відігралася з 0:2 у поєдинку проти віце-чемпіона країни Ракува, а потім не менш емоційним чином здобула перемогу над Легніцею.

У першому таймі Мєдзь виглядала трохи перспективніше за моментами. Наприклад, вже на 7 хвилині екс-голкіперу дортмундської Боруссії Златану Аломеровічу вдалося зафіксувати м'яч у руках після дальнього пострілу Максіма Домінгеса та рикошету від стійки воріт, а 5 хвилин потому Олаф Кобацкі якимось фантастичним чином не влучив у ціль практично з одинадцяти метрів. Подібними діями, хлопче, заслуговуєш потрапити у фейл туру (див. фейл туру). Лусіано Нарсінху, котрий міг стати автором асисту, лишалося лише дивитися на це та сумно зітхати.

Проте навіть при усіх цих незгодах гості забили. На 32 хвилині Анхело Енрікес, до речі, колись зігравший один офіційний матч за Манчестер Юнайтед в перший пост-Фергюсоновський сезон, впевнено реалізував удар з "позначки".

Проте довго горювати Ягеллонії не довелось. Спершу її гравці перевірили на міцність стійку воріт, а потім за гру рукою було призначено пенальті та показано другу жовту картку захиснику Хуберту Матинє.

"Дніпрянин" Марк Гуаль спробу реалізував, а на 90+6 хвилині настав зірковий час його товариша Нене. Минулого тижня португалець вже поклав одну цукерочку Ракуву, продовжив дивувати нас й у цьому турі (див. голи туру).

Схоже, що цей трансфер може претендувати на звання найкращого у цьому сезоні Екстракляси. Що цікаво, під час виступів за португальську Санта-Клару вихованець Браги Нене забив лише один м'яч, та й той у кубку ліги (зате проти самого Порту, що дозволило скромній команді виграти 3:1 та вийти до програного Спортінгу фіналу).

Непогано, "Супер Яга", непогано.

Неймовірний камбек Легії проти Гурніка

Так як ми писали у прев'ю, поєдинки Легії та Гурніка частенько виходять дуже цікавими та результативними. Так сталося і цього разу.

Вже на 26 хвилині Александр Палюшек виструбнув вище всіх після подачі зі штрафного Ерік Янжи та головою розстріляв Кацпера Тобіаша.

"Легіоністи" нанесли лише 3 удари по воротах гостей у першому таймі, тож потрібно були робити якісь зміни у перерві.

А ось їх суперникам ще й не везло. Спершу "гірники" втратили Йонатана Коцке та Роберта Дадока через пошкодження, але це не завадило їм забити ще один м'яч на початку другого тайму. Пьотр Кравчик блискуче спіймав ігрове знаряддя після невдалого виносу захисника. Проте далі все ж почалися неприємності.

Легія тиснула все більше, а Гурнік хоч і намагався відповідати своїми моментами, проте гол господарів відверто відчувався. Допомогло команді Кости Руняїча й видалення Ріхарда Єнсена за відверто ідіотичні фоли. Спершу фін для чогось вирішив вдарити по голові опонента під час штрафного "легіоністів" у власному штрафному майданчику (Жозуе впевнено пенальті реалізував), а потім відверто "скосити" Карлітоса на бровці, за що побачив перед собою другу жовту картку. Колектив з Забже дещо дезоріентувався у ендшпілі, за що був покараний голом.

Захисники якось аж надто пасивно дозволили Філіпу Младеновічу виконати скидку у центр воротарської, де вже чатував Ліндсей Роуз.

Легія наразі перебуває на другому місці, але знизу активно підпирають Погонь Щецин та Ракув.

Вісла Плоцьк продовжує переможно крокувати

Сенсація нового сезону Екстракляси продовжує справжню чемпіонську ходу. Цього разу постраждалою виявилася Корона.

"Нафтовики" забили по разу у кожному з таймів. "Криваво-жовті" ж зуміли розмочити Конрада Форенца лише у доданий до другої половини зустрічі час з пенальті.

Шльонск — Краковія

Шльонс та Краковія поділили очки. На постріл з розвороту від Патріка Макуха вроцлавський колектив відповів не менш ефектним взяття воріт авторства Адріана Лишчяжа.

Євген Коноплянка з'явився на полі на 61 хвилині. За трохи більше ніж півгодини українець виграв 5 з 5 єдиноборств, виконав два точних навіса та дві успішних спроби дриблінгу.

Відзев здобув драматичну виїзну перемогу

Відзев Лодзь мінімально переграв Варту Познань (1:0). Єдиний м'яч забив екс-півзахисник Лехії та П'яста Патрик Ліпскі на 90+3 хвилині.

Що цікаво, обидві перемоги цього сезону "червоно-білі" здобули на виїзді. Вдома були лише дві поразки від Лехії та Легії.

Заглембє — Радомяк

Радомяк зумів мінімально дотиснути Заглембє. Єдиний гол забив Рафаель Россі — справжня легенда колективу Маріуша Левандовські.

П'яст знищив зухвалого амбіційного середняка

Ні в одному попередньому поєдинку за статистикою не можна було сказати, що П'яст заслужив на перемогу. Максимум нічия. Але у грі проти мелецької Сталі команду Вальдемара Форналіка, про сенсаційну історію якої ми нещодавно розповідали у окремому великому матеріалі, нарешті прорвало. "Орлів" було не зупинити.

У ворота гостей влетіло одразу 4 м'ячі, а форвард глівічан Каміль Вільчек оформив хет-трик. Ви можете пам'ятати цього гравця по виступах у Данії, де він непогано себе проявив у складах Брондбю та Копенгагена.

Найкращий гол 6-го туру Екстракляси:

Нене (Ягеллонія)

Фейл туру:

Таблиця після неповного 6-го туру:

Розклад наступного 7-го туру: