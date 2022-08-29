Польща

Тур у Польщі вийшов доволі цікавим.

Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла повноцінним туром з усіма учасниками на відміну від попереднього. Візит Ракува до Вроцлава, битва Леха із П'ястом та інше.

Усі результати 7-го туру

Гурнік та Ягеллонія не виявили переможця

Цього разу Нене перервав свою результативну серію, а Ягеллонія одразу втратила очки. Збіг? Не думаємо. Якщо серйозно, то навіть за відсутності португальця в команди з Білостоку є кому забивати. Той же Хесус Імаз наразі перебуває у чудовій формі.

Саме іспанець після сольного забігу віч-на-віч із голкіпером після блискучої передачі на хід від Бартоша Біди холоднокровно реалізував свій момент. Деякі претензії є до воротаря забжан Кевіна Бролля, який дозволив м'ячу прослизнути між ногами (до речі, останні роки він виступав у складі дрезденського Динамо).

Втім, було б не зовсім справедливо, якби Гурнік не забив, бо моментів команда створила достатньо. Відігралися господарі доволі нетиповим способом – після розіграшу аута Ерік Янжа блискуче зловив м'яча на відскоці (див. голи туру).

Доданий до другого тайму час взагалі вийшов захопливим. Атаки розвертались то в один, то в інший боки, а ті ж "гірники" одного разу перевірили на міцність поперечину.

Отже, непогана результативна нічия.

Сталь все?

Несподіваний початок мелецької Сталі поступово змінюється на привичний розвиток подій. З такою грою команда точно не має боротися за виживання, як два попередніх роки, але й навряд чи потрапить до топ-6.

Легія мінімально перемогла "заводських", а головним героєм став Карлітос (див. голи туру). Давайте скажемо кілька слів про нього.

Вихованець Ельче має доволі цікаву кар'єру. До переїзду до краківської Вісли він встиг пограти на Кіпрі (Аріс Лімасол), нижчих іспанських лігах, побувати у дублі Вільярреала та навіть завернути на футбольну периферію.

У Кракові він став найкращим бомбардиром Екстракляси сезону-2017/18 та відверто тягнув Віслу. 24+7 у 38 зустрічах (у регулярному сезоні та плей-оф) на фоні 51 забитого "Білою Зіркою" м'яча (тобто більше половини командних голів) – це просто якийсь космос.

Звісно, Легія не могла свого часу не спокуситися забрати його собі. Це парадокс, але у стані найсильнішої команди чемпіонату Карлітос не зумів зберегти титул головного страйкера лігі – 16+6 у чемпіонаті, але Ігор Ангуло з Гурніка Забже тоді настріляв 24.

Далі вже варшавський гранд не зумів відмовити пропозиції еміратської Аль-Вахди, котра заплатила "легіоністам" суму в чотири рази більшу, ніж ту за яку свого часу вони придбали футболіста (450 тис євро).

Трохи побігавши за Панатінаїкос іспанець вирішив повернутися до польської столиці та вже починає приносити новій/старій команді користь.

Радомяк вдома поступився Короні Кельці

Команда Маріуша Левандовські вдома поступилася новачку з рахунком 0:2, але нас більше цікавлять виступи 90-го номера кельчан Кирила Петрова.

Український центрбек, котрий раніше вже пограв за Корону, а зараз перейшов на Сузукі-Арену з Колосу, провів усі 90 хвилин на полі. Непогано проявив себе у захисті, наприклад, зробивши одразу шість перехоплень та виконавши десять відборів м'яча, чим зробив вагомий вклад у цю перемогу.

Дебютний гол Нарсінха у Екстраклясі

Легніца нарешті здобула першу перемогу, перегравши Лехію (2:1), котра несподівано йде у зоні вильоту (одна перемога у п'яти турах), але головний хайлайт зустрічі – перший м'яч літнього новачка Лусіано Нарсінха у чемпіонаті.

Голландець технічно обігрався з партнером та в один дотик не лишив шансів супернику ударом у ближній кут. Варто зазначити, що з першого тайму Мєдзь грала у меншості після видалення автора першого голу Сантьяго Наведи.

Погонь розбила Заглембє вдома

Щецинський колектив впевнено переграв команду Пьотра Стоковца на власному полі (3:0).

Співвітчизник головного тренера "портовиків" Єнса Густафссона Понтус Альмквіст, що поповнив лави бронзового призера минулого чемпіонату Польщі з Утрехта, спершу віддав гольову на Каміля Гросіцкі, а пізніше забив й сам.

Перша поразка Вісли у сезоні

"Нафтовики" потерпіли першу поразку у чемпіонаті. Відзев нарешті зумів здобути домашню перемогу з третьої спроби, причому голи команди з Лодзі вийшли просто казковими.

Краковія – Варта

Краковія без Євгена Коноплянки програла Варті (0:2). Обидві результативні пробоїни у "смугастий корабель" були нанесені після 86 хвилини.

Ракув тріумфував на Міському стадіоні

Ракув неймовірно боляче поступився празькій Славії у раунді плей-оф Ліги конференцій, але зумів загасити духовні муки розгромом міцного горішка із Вроцлава (4:1).

Вже на перших хвилинах було відмінено гол гостей, але вони добилися свого на 13 хвилині. Це взяття воріт записав на свій рахунок Фабіан Пясецкі, екс-гравець Шльонска, котрий, звісно, не святкував. Господарям вдалося відіграти один м'яч за рахунку 0:2, але далі "раковці" оформили повноцінний розгром. Окреме відмітимо, що один із голів записав на свій рахунок Владислав Кочергін.

Лех здобув першу домашню перемогу

Чудовий тиждень для Познані. Спершу вони пройшли Дюделанж та вийшли до групового етапу Ліги конференцій, а на вихідних перемогли П'яст на власному полі (1:0).

Фейл туру

Флоріан Лошай (Краковія) та його "блискучий" дриблінг

Найкращий гол 7-го туру:

Ерік Янжа (Гурнік Забже)

Карлітос (Легія)

Дам'ян Донбровскі (Погонь Щецин)

Кароль Данєляк (Відзев Лодзь)

Бартломєй Павловскі (Відзев Лодзь)

Афонсу Соуза (Лех Познань)

Турнірна таблиця після 7-го туру Екстракляси

Розклад 8-го туру Екстракляси