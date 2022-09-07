Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Євген Коноплянка
07 вересня 2022, 15:00
Черговий тур Екстракляси подарував нам розгромну поразку діючого віце-чемпіона країни, чергова результативна дія Нене та багато іншого.
Усі результати 8-го туру Екстракляси
Легія перервала негативну серію із Радомяком
Варшав'яни мінімально переграли Радомяк на стадіоні Війська Польського (1:0). Єдиний м'яч забив Рафал Аугустиняк на 83 хвилині, який здорово пробив у ближній кут з зони підбору.
Радомці мали кілька напівмоментів у відповідь, але "легіоністи" були ближче до другого голу, аніж суперник до того, щоб зрівняти. Хоча РР минулого сезону двічі переміг Легія, у тому числі 3:0 на виїзді.
Цікаво, що останні 9 голів столичного колективу забило 9 різних футболістів.
Команда Кости Руняїча непогано розпочинає новий сезон після провалу у попередньому.
Сталь — Шльонск
Шльонск добре розпочав сезон, але останнім часом виглядає дуже посередньо, що призвело до зони вильоту. В "орлів" вже три матчі поспіль без перемог із двома поразками та п'ять очків з п'ятнадцяти можливих у останніх п'яти іграх.
З таким доробком важко розраховувати на щось серйозне. Ось і мелецька Сталь, яка сама далеко не острівок стабільності, впевнено переграла суперника на власному полі. Шльонск наче й бив по воротам, але коли твій суперник наносить 5 ударів та 3 у площину, два з яких завершуються голами, а ти б'єш 12 раз, також три рази у площину, але на виході маєш "нуль голів", то про що можна вести мову?! Хоча ні, один м'яч все ж залетів, проте це був якийсь дикий автогол Хав'єра Х'єка (див. фейл туру)!
Лехія — Варта
Лехія та Варта голів не забили. "Лехісти" потрапили у якусь психологічну яму, з котрої все ніяк не вдається вибратися.
Ракув розгромно поступився у Кракові
Віце-чемпіон Польщі точно не награв на подібний результат, але "смугасті" були неймовірно ефективні у завершальній фазі атак. Варто згадати, що Краковія жодного разу не програла Ракуву у Екстраклясі.
Господарі забили тричі у ворота бідолашного Владана Ковачевіча. Рахунок ж у зустрічі відкрив, так-так, Євген Коноплянка (див. голи туру), який нещодавно забив у кубку, а тепер продовжив гольову серію вже у чемпіонаті.
Заглембє — Ягеллонія
Заглембє та Ягеллонія у яскравому поєдинку переможця не виявили (1:1). Нене, який забивав голи-красунчики у стартових турах, на цей раз відмітився в якості асистента.
Корона — Погонь
Погонь Щецин здобула перемогу у Кельцах (2:1). "Портовці" — лідер чемпіонату по голах у перших таймах цього сезону у Екстраклясі.
Лех — Відзев
Здається, криза Леха була все ж викликана участю у єврокубках. "Залізнічники" забили двічі у грі проти Відзева після 80 хвилини, а асист на другий гол Мікаеля Ісхака виконав Гіо Цитаїшвілі (в познаньців три перемоги поспіль у чемпіонаті).
Легніца — П'яст
П'яст зробив міні-камбек у грі з Легніцею. "Орли" переграли суперника з рахунком 2:1.
Вісла — Гурнік
Вісла знову втратила очки — із Гурніком (1:1). "Нафтовики" ще й грали у меншості, отримавши дві червоних картки.
Гол туру
Євген Коноплянка (Краковія)
Конкурент Жені — Дамьян Донбровскі (Погонь Щецин)
Роберт Дадок (Гурнік)
Фейл туру
Таблиця після 8-го туру
Розклад 9-го туру Екстракляси