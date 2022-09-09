Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 9 вересня, поєдинком між Вартою та Заглембєм. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки. 

Дербі Невдах

Два матчі у 9-му турі виділимо окремо. Першим з них є поєдинок між Шльонском та Лехією, котрий частенько називають у Польщі "матчем дружби".

І Шльонск, і Лехія останні сезони фінішували у зоні єврокубків у чемпіонаті, але наразі йдуть в зоні вильоту. Вроцлавська команда добре розпочала, але далі стрімко регресує. А ось гданський колектив навряд чи може прикриватися виступами у кваліфікації єврокубків, як той же Лех. "Лехісти" залишили Лігу конференцій ще наприкінці липня. 

Матчі між цими клубами у Вроцлаві є доволі результативними, тож варто очікувати цього й зараз (Лехія забиває Шльонску 13 матчів поспіль). 

Обов'язково зверніть увагу на атмосферу на трибунах, котра є доволі незвичною для польських реалій, де традиційно відбуваються заруби між вболівальниками. Початок зустрічі у суботу о 16:00.

Ракув — Легія

А ось у Ченстохові зійдуться віце-чемпіон та нещодавній чемпіон. Ракув розгромно поступився Краковії у попередньому турі, але це не катастрофічно. 

Враховуючи матч у запасі "раківці" в теорії відстають від лідерів лише на один заліковий бал. Можна жити. 

До речі, зустрінеться колектив Марека Папшуна з одним із лідерів — варшавською Легією. 

В останньому домашньому поєдинку Ракув переграв суперника з рахунком 1:0. Віце-чемпіон, до речі, виграв 26 останніх ігор у себе за однієї поразки. 

Початок зустрічі у суботу о 19:30.

 

Повний розклад 9-го туру Екстракляси

9 ТУР. 09.09.2022
19:00 Варта Познань -:- Заглембє
21:30 Відзев -:- Краковія

9 ТУР. 10.09.2022
16:00 Шльонск -:- Лехія
18:30 Радомяк -:- Вісла Плоцьк
21:00 Гурнік -:- П'яст

9 ТУР. 11.09.2022
13:30 Легніца -:- Корона Кельці
16:00 Погонь -:- Лех
18:30 Ракув -:- Легія

9 ТУР. 12.09.2022
20:00 Ягеллонія -:- Сталь Мелець

Таблиця перед 9-го туром Екстракляси

# 09 ВЕРЕСНЯ 2022 И О
1 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 8 17
2 Легія Легія 8 17
3 Погонь Погонь 8 16
4 Краковія Краковія 8 13
5 Ракув Ракув 7 13
6 Сталь Мелець Сталь Мелець 8 13
7 Радомяк Радомяк 8 11
8 Лех Лех 7 10
9 Корона Кельці Корона Кельці 8 10
10 Відзев Відзев 8 10
11 Варта Познань Варта Познань 8 10
12 Гурнік Гурнік 7 9
13 П'яст П'яст 7 9
14 Ягеллонія Ягеллонія 8 9
15 Заглембє Заглембє 8 9
16 Шльонск Шльонск 8 9
17 Легніца Легніца 7 4
18 Лехія Лехія 7 4