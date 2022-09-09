Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 9 вересня, поєдинком між Вартою та Заглембєм. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Дербі Невдах

Два матчі у 9-му турі виділимо окремо. Першим з них є поєдинок між Шльонском та Лехією, котрий частенько називають у Польщі "матчем дружби".

І Шльонск, і Лехія останні сезони фінішували у зоні єврокубків у чемпіонаті, але наразі йдуть в зоні вильоту. Вроцлавська команда добре розпочала, але далі стрімко регресує. А ось гданський колектив навряд чи може прикриватися виступами у кваліфікації єврокубків, як той же Лех. "Лехісти" залишили Лігу конференцій ще наприкінці липня.

Матчі між цими клубами у Вроцлаві є доволі результативними, тож варто очікувати цього й зараз (Лехія забиває Шльонску 13 матчів поспіль).

Обов'язково зверніть увагу на атмосферу на трибунах, котра є доволі незвичною для польських реалій, де традиційно відбуваються заруби між вболівальниками. Початок зустрічі у суботу о 16:00.

"W stolicy całego Śląska i w Gdańsku się mawia, że Wrocław jest dzielnicą Gdańska, a Gdańsk dzielnicą Wrocławia" 🤝



Jutro #ŚLĄLGD na @TarczynskiArena ⚽ https://t.co/ezTE34GldW — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) September 9, 2022

Ракув — Легія

А ось у Ченстохові зійдуться віце-чемпіон та нещодавній чемпіон. Ракув розгромно поступився Краковії у попередньому турі, але це не катастрофічно.

Враховуючи матч у запасі "раківці" в теорії відстають від лідерів лише на один заліковий бал. Можна жити.

До речі, зустрінеться колектив Марека Папшуна з одним із лідерів — варшавською Легією.

В останньому домашньому поєдинку Ракув переграв суперника з рахунком 1:0. Віце-чемпіон, до речі, виграв 26 останніх ігор у себе за однієї поразки.

Початок зустрічі у суботу о 19:30.

Повний розклад 9-го туру Екстракляси