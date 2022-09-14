Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Черговий тур Екстракляси подарував нам дуже результативні матчі. Неймовірна поразка Легії від Ракува та супер-нічия Гурніка та П'яста.

Результати туру



Варта — Заглембє

Перша результативна нічия у турі стала у Гроджіску-Вєлькопольському, де Варта та Заглембє зіграли 2:2. Ці суперники вперше зіграли внічию у чемпіонаті Польщі.

Відзев — Краковія

Відзев мінімально переграв Краковію. Євген Коноплянка провів свій не найкращий поєдинок та був замінений на 68 хвилині.

Шльонск переграв Лехію у матчі дружби

Яскравий матч у Вроцлаві видали місцевий Шльонск та Лехія. Це протистояння у Польщі називають "грою дружби", що дивно, враховуючи традиційно важкі відносини польських вболівальників одне з одним.

На 29 хвилині Патрік Янащік зрізав м'яча у власні ворота, проте далі "орли" перехопили ініціативу та почали створювати моменти. Якби не неймовірна гра Душана Кучяка у рамці воріт Лехії, то команда з Гданська могла пропустити й набагато більше. Словацький голкіпер, який їздив разом із своєю національною збірною на Євро-2020, ще й витягнув пенальті від Еріка Експозіто. Втім, іспанець перед цим встиг забити дальнім пострілом, а у ендшпілі автоголом відмітився вже футболіст гостей Давід Стец.

Радомяк Радом — Вісла Плоцьк

Радомці переграли Віслян з рахунком 2:0. Вдалий старт сезону у виконанні "нафтовиків" таки був лише тимчасовим успіхом.

Ще порція результативних нічиїх

Феєричні 3:3 Гурніка та П'яста. "Гірники" зрівняли рахунок на 90+9 (!) хвилині, а глівичанин Дам'ян Канджьор забив гол у ворота минулого клубу та не святкував його..

Корона — Легніца — 2:2. Непогано..

Погонь — Лех — 2:2. "Портовці", так само як і Гурнік, відігралися на 90+9 хвилині.

Ракув — Легія

Ракув боляче вдарив по чемпіонським амбіціям Легії, перегравши варшав'ян з рахунком 4:0. Точніше, розгромивши.

Герої матчу — Фабіан Пясецкі та Бартош Новак, Come on, Rakow, ви заслужили нарешті взяти довгооікуване чемпіонство цього сезон (!).

Дубль Марка Гуаля за Ягеллонію

Ягеллонія рознесла Сталь з рахунком 4:0. Героями стали орендований у Дніпра-1 Марк Гуаль (2+0) та Хесус Імаз (2+1, у тому числі фантастичні ножиці).

Таблиця після 9-го туру Екстракляси



Розклад 10-го туру Екстракляси