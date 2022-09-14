Черговий тур Екстракляси подарував нам дуже результативні матчі. Неймовірна поразка Легії від Ракува та супер-нічия Гурніка та П'яста. 

Результати туру

8 ТУР. 05.09.2022
21:30 Вісла Плоцьк 1:1 Гурнік

9 ТУР. 09.09.2022
19:00 Варта Познань 2:2 Заглембє
21:30 Відзев 2:0 Краковія

9 ТУР. 10.09.2022
16:00 Шльонск 2:1 Лехія
18:30 Радомяк 2:0 Вісла Плоцьк
21:00 Гурнік 3:3 П'яст

9 ТУР. 11.09.2022
13:30 Легніца 2:2 Корона Кельці
16:00 Погонь 2:2 Лех
18:30 Ракув 4:0 Легія

9 ТУР. 12.09.2022
20:00 Ягеллонія 4:0 Сталь Мелець


Варта — Заглембє 

Перша результативна нічия у турі стала у Гроджіску-Вєлькопольському, де Варта та Заглембє зіграли 2:2. Ці суперники вперше зіграли внічию у чемпіонаті Польщі. 

Відзев — Краковія

Відзев мінімально переграв Краковію. Євген Коноплянка провів свій не найкращий поєдинок та був замінений на 68 хвилині. 

Шльонск переграв Лехію у матчі дружби

Яскравий матч у Вроцлаві видали місцевий Шльонск та Лехія. Це протистояння у Польщі називають "грою дружби", що дивно, враховуючи традиційно важкі відносини польських вболівальників одне з одним. 

На 29 хвилині Патрік Янащік зрізав м'яча у власні ворота, проте далі "орли" перехопили ініціативу та почали створювати моменти. Якби не неймовірна гра Душана Кучяка у рамці воріт Лехії, то команда з Гданська могла пропустити й набагато більше. Словацький голкіпер, який їздив разом із своєю національною збірною на Євро-2020, ще й витягнув пенальті від Еріка Експозіто. Втім, іспанець перед цим встиг забити дальнім пострілом, а у ендшпілі автоголом відмітився вже футболіст гостей Давід Стец. 

Радомяк Радом — Вісла Плоцьк

Радомці переграли Віслян з рахунком 2:0. Вдалий старт сезону у виконанні "нафтовиків" таки був лише тимчасовим успіхом. 

Ще порція результативних нічиїх

Феєричні 3:3 Гурніка та П'яста. "Гірники" зрівняли рахунок на 90+9 (!) хвилині, а глівичанин Дам'ян Канджьор забив гол у ворота минулого клубу та не святкував його..

Корона — Легніца — 2:2. Непогано..

Погонь — Лех — 2:2. "Портовці", так само як і Гурнік, відігралися на 90+9 хвилині. 

Ракув — Легія

Ракув боляче вдарив по чемпіонським амбіціям Легії, перегравши варшав'ян з рахунком 4:0. Точніше, розгромивши. 

Герої матчу — Фабіан Пясецкі та Бартош Новак, Come on, Rakow, ви заслужили нарешті взяти довгооікуване чемпіонство цього сезон (!). 

Дубль Марка Гуаля за Ягеллонію

Ягеллонія рознесла Сталь з рахунком 4:0. Героями стали орендований у Дніпра-1 Марк Гуаль (2+0) та Хесус Імаз (2+1, у тому числі фантастичні ножиці). 

Таблиця після 9-го туру Екстракляси

# 13 ВЕРЕСНЯ 2022 И О
1 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 9 17
2 Погонь Погонь 9 17
3 Легія Легія 9 17
4 Ракув Ракув 8 16
5 Радомяк Радомяк 9 14
6 Краковія Краковія 9 13
7 Відзев Відзев 9 13
8 Сталь Мелець Сталь Мелець 9 13
9 Ягеллонія Ягеллонія 9 12
10 Шльонск Шльонск 9 12
11 Лех Лех 8 11
12 Корона Кельці Корона Кельці 9 11
13 Варта Познань Варта Познань 9 11
14 Гурнік Гурнік 8 10
15 П'яст П'яст 8 10
16 Заглембє Заглембє 9 10
17 Легніца Легніца 8 5
18 Лехія Лехія 8 4


Розклад 10-го туру Екстракляси

10 ТУР. 16.09.2022
19:00 П'яст -:- Шльонск
21:30 Легія -:- Легніца

10 ТУР. 17.09.2022
13:30 Сталь Мелець -:- Відзев
16:00 Лехія -:- Ягеллонія
18:30 Ракув -:- Радомяк
21:00 Краковія -:- Погонь

10 ТУР. 18.09.2022
13:30 Корона Кельці -:- Гурнік
16:00 Заглембє -:- Вісла Плоцьк
18:30 Варта Познань -:- Лех