Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Черговий тур Екстракляси подарував нам дуже цікаві поєдинки. Польське Класичне, перша перемога Погоні Щецин на новій арені та багато інших захопливих подій.

Результати туру

Радомяк – Краковія

Краковія переграла радомців завдяки голу та асисту Беньяміна Каллмана. Євген Коноплянка весь матч провів на лаві запасних.

Вісла – П'яст

Вісла Плоцьк нарешті перервала негативну серію з трьох поразок та однієї нічиєї у останніх чотирьох турах. Команда дотиснула П'яст Глівіце на останніх хвилинах завдяки голу Марко Колару від штанги.

Гурнік – Заглембє

Заглембє переграв Гурнік на виїзді. Переможний дуплет на рахунку Дамьяна Бохара.

Лех – Легія

Польське Класичне завершилося нульовою нічиєю. Легія вперше за декілька років не зуміла жодного разу пробити у площину воріт у матчі Екстракляси, а познаньці не реалізували декілька чудових нагод.

Погонь – Лехія

В Щецині головною подією було відкриття нового стадіону. Воно й не дивно – амбіції Погоні ростуть з кожним роком, отже потрібно максимально підвищувати інтерес до клубу. Не можна було програти за подібного контексту та обставин. Господарі й не програли. Пропустили першими від Мачєя Гайоса, але швидко відігралися та здобули переможний результат завдяку голу та асисту Понтуса Альмквіста.

Легніца – Сталь

Легніца поступилася Сталі вдома. Обидва голи господарі пропустили у таймі номер один.

Ягеллонія – Корона

У дербі з відтінком криваво-жовтого кольору впевнену перемогу здобула Ягеллонія. Головним хайлайтом зустрічі став жест фейр-плей в виконанні господарів. Спершу орендований в Дніпра-1 Марк Гуаль впав на газон через стик із одним з суперників, підвівся на ноги та сперечався, та коли Корона віддала м'яча супернику – побіг зі сферою до ворожих воріт, де організував взяття воріт Конрада Форенца. Звісно, це не сподобалось і не могло сподобатись кельчанам. Втім, ягеллонці моментально дозволили Якубу Луковскі без супротиву вразити власні ворота після розіграшу ігрового знаряддя з центру. Луїс Адріано та його голясо Норшеллану у ЛЧ нервово курять у сторонці.

Відзев – Ракув

Ракув лише почав піднесення догори, як образливо втратив дорогоцінні очки у Лодзі. Ченстоховці та Відзев голів не забили взагалі.

Шльонск – Варта

Шльонск несподівано поступився познаньцям у Вроцлаві. Іван Джурджевич ризикує незабаром втратити свою посаду у Нижній Сілезії.

Таблиця

Розклад наступного туру Екстракляси