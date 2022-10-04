Черговий тур Екстракляси подарував нам дуже цікаві поєдинки. Польське Класичне, перша перемога Погоні Щецин на новій арені та багато інших захопливих подій. 

Результати туру

11 ТУР. 30.09.2022
19:00 Радом'як 0:2 Краковія
21:30 Вісла Плоцьк 1:0 П'яст

11 ТУР. 01.10.2022
16:00 Гурнік 2:3 Заглембє
18:30 Лех 0:0 Легія
21:30 Погонь 2:1 Лехія

11 ТУР. 02.10.2022
13:30 Легніца 0:2 Сталь Мелець
16:00 Ягеллонія 4:1 Корона Кельці
18:30 Відзев 0:0 Ракув

11 ТУР. 03.10.2022
20:00 Шльонск 0:2 Варта Познань
 

Радомяк – Краковія

Краковія переграла радомців завдяки голу та асисту Беньяміна Каллмана. Євген Коноплянка весь матч провів на лаві запасних.

Вісла – П'яст

Вісла Плоцьк нарешті перервала негативну серію з трьох поразок та однієї нічиєї у останніх чотирьох турах. Команда дотиснула П'яст Глівіце на останніх хвилинах завдяки голу Марко Колару від штанги.

Гурнік – Заглембє

Заглембє переграв Гурнік на виїзді. Переможний дуплет на рахунку Дамьяна Бохара.

Лех – Легія

Польське Класичне завершилося нульовою нічиєю. Легія вперше за декілька років не зуміла жодного разу пробити у площину воріт у матчі Екстракляси, а познаньці не реалізували декілька чудових нагод.

Погонь – Лехія

В Щецині головною подією було відкриття нового стадіону. Воно й не дивно – амбіції Погоні ростуть з кожним роком, отже потрібно максимально підвищувати інтерес до клубу. Не можна було програти за подібного контексту та обставин. Господарі й не програли. Пропустили першими від Мачєя Гайоса, але швидко відігралися та здобули переможний результат завдяку голу та асисту Понтуса Альмквіста.

Легніца – Сталь

Легніца поступилася Сталі вдома. Обидва голи господарі пропустили у таймі номер один.

Ягеллонія – Корона

У дербі з відтінком криваво-жовтого кольору впевнену перемогу здобула Ягеллонія. Головним хайлайтом зустрічі став жест фейр-плей в виконанні господарів. Спершу орендований в Дніпра-1 Марк Гуаль впав на газон через стик із одним з суперників, підвівся на ноги та сперечався, та коли Корона віддала м'яча супернику – побіг зі сферою до ворожих воріт, де організував взяття воріт Конрада Форенца. Звісно, це не сподобалось і не могло сподобатись кельчанам. Втім, ягеллонці моментально дозволили Якубу Луковскі без супротиву вразити власні ворота після розіграшу ігрового знаряддя з центру. Луїс Адріано та його голясо Норшеллану у ЛЧ нервово курять у сторонці.

Відзев – Ракув

Ракув лише почав піднесення догори, як образливо втратив дорогоцінні очки у Лодзі. Ченстоховці та Відзев голів не забили взагалі.

Шльонск – Варта

Шльонск несподівано поступився познаньцям у Вроцлаві. Іван Джурджевич ризикує незабаром втратити свою посаду у Нижній Сілезії.

Таблиця

# 04 ЖОВТНЯ 2022 И О
1 Погонь Погонь 11 21
2 Легія Легія 11 21
3 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 11 20
4 Ракув Ракув 10 20
5 Краковія Краковія 11 17
6 Відзев Відзев 11 17
7 Ягеллонія Ягеллонія 11 16
8 Заглембє Заглембє 11 16
9 Сталь Мелець Сталь Мелець 11 16
10 Лех Лех 10 15
11 Варта Познань Варта Познань 11 14
12 Радом'як Радом'як 11 14
13 Гурнік Гурнік 10 13
14 Шльонск Шльонск 11 13
15 П'яст П'яст 10 11
16 Корона Кельці Корона Кельці 11 11
17 Легніца Легніца 10 5
18 Лехія Лехія 10 5

Розклад наступного туру Екстракляси

12 ТУР. 07.10.2022
19:00 Сталь Мелець -:- Погонь
21:30 Ягеллонія -:- Вісла Плоцьк

12 ТУР. 08.10.2022
16:00 Шльонск -:- Гурнік
18:30 Легія -:- Варта Познань
21:00 Краковія -:- Лехія

12 ТУР. 09.10.2022
16:00 Заглембє -:- Корона Кельці
18:30 Лех -:- Радом'як

12 ТУР. 10.10.2022
19:00 Ракув -:- Легніца
21:30 П'яст -:- Відзев