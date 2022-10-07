Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, у Мельцях. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Шльонск — Гурнік

Вроцлавський колектив непогано розпочав, проте потім щось в команди зламалося. Іван Джурджевіч такими темпами може втратити свою посаду, отже вроцлавянам потрібно щось робити.

Попереду Гурнік, який точно не буде легкою прогулянкою. Поєдинки "орлів" та "гірників" часто виходять дуже запеклими та непередбачуваними. Не виключено, що так буде й цього разу теж. До того ж в гостей практично немає вагомих кадрових втрат.

Окрім того, додаткової мотивації клубу додає те, що в разі перемоги вони можуть здобути 800-ту вікторію у рамках Екстракляси. Традиції в Гурніка дуже серйозні.

В Шльонска також є свій ювіляр — Ерік Експозіто. Іспанський форвард нещодавно подолав відмітку у сотню поєдинків за колектив з Нижньої Сілезії.

Словом, у суботу о 16:00 точно варто виділити хоча б трохи часу не перегляд поєдинку. Останній матч саме у Вроцлаві завершившися неймовірним результатом 4:3 на користь забжанського колективу.

🔥 Ostatni mecz #ŚLĄGÓR był prawdziwym pokazem strzeleckim obu drużyn ⚽️



🔜 W sobotę liczymy przede wszystkim na trzy punkty, ale i piękne bramki, jak ta autorstwa Patryka Janasika.



🎫 Bilety #ŚLĄGÓR ➡ https://t.co/AazVCfmqJo pic.twitter.com/fUQ8OD3Wvf — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) October 6, 2022

Краковія — Лехія

Ше одна невдаха старту сезону — Лехія. Гданська команда ще декілька місяців тому достойно грала у кваліфікації Ліги конференцій, а зараз знаходиться на останньому місці у таблиці.

Психологічні проблеми, відсутність голів лідера Пайшау — і ось все це призвело до стрімкого падіння та регресу.

Краковія ж тримається на п'ятому місці за рахунок стартового гандикапу, проте виглядає доволі нерівно останнім часом.

Може сенсаційно розгромити сильний Ракув, а може згоріти депресивній Варті. Потрібно більш стабільно набирати очки.

З 2012 року на стадіоні Краковії між цими колективами не було нічиєї, тож буде доволі цікаво спостерігати за грою "смугастих" та "зелено-білих".

Spotkanie z Lechią Gdańsk to odpowiedni moment, by pojawić się #NaStadionie! 🤭



🎟️ Bilety na sobotni mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy są wciąż dostępne na https://t.co/5TpIoXmGxe! pic.twitter.com/jnogAjZ5Fq — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) October 6, 2022

Повний розклад 12-го туру Екстракляси

Таблиця перед 12-им туром Екстракляси