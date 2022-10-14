Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 14 жовтня, у Кельцях. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Битва представників Польщі у єврокубкових турнірах

Лехія та Ракув зійдуться у запеклій битві у Гданську. Обидва колективи цього сезону представляли Польщу у єврокубках.

Ракув, звісно, засмучений через драматичний виліт, проте це може піти на користь, бо колектив Папшуна нарешті зможе не відволікатися на сторонні справи та замахнутися на довгоочікуване чемпіонство. Ченстоховці демонструють найкращий футбол у лізі прямо зараз, а минулого туру нарешті заскочили на перше місце.

Тепер варто продовжити переможну серію. Голкіпер команди Ковачевіч не пропускає на протязі 490 хвилин, а взагалі "раковці" наразі мають найбільше сухих поєдинків у активі.

"Лехісти" йдуть дещо гірше та за єврокубки навряд поборються. Ба більше, відставання від 15-го місця складає вже 4 очка, отже варто розпочинати піднесення догори.

А атакувальній групі на чолі із ветераном Флавіу Пайшау потрібно згадати, як забивати.

Це протистояння є дуже безкомпромісним – жодної нічиєї у чотирьох матчах й є певна надія, що ця тенденція може продовжитися.

Już dziś informujemy, że przed sobotnim meczem z @Rakow1921 przy wejściu na trybunę rodzinną odbędzie się festyn z atrakcjami dla najmłodszych! 🤩



Dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, obecność piłkarzy oraz klubowej maskotki 🦁

Będzie co robić! 👊😉



Zapraszamy! ⚪🟢 pic.twitter.com/QXvpwzxjET — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) October 12, 2022

Подольскі проти діючого чемпіона

У Забже побачимо дуель Гурніка та Леха. Познаньці мають робочі шанси на вихід до плей-оф Ліги конференцій, а у чемпіонаті почали рухатися вгору.

Команда знову починає нагадувати чемпіонську, отже Джон ван ден Бром та його бойові хлопці точно не хочуть зупинятися. Проте легко не буде.

Хоча, "залізничники" виграли 10 ігор у Забже за історію у майже двох десятках ігор.

Гурнік ж ні на що особоливо не претендує, але має у складі декількох потужних гравців, як-то чемпіона світу Лукаса Подольскі. Німець точно складе конкуренцію у протистоянні з візаві Александером Ісаком.

Ця дуель такоє є дуже безкомпромісною, бо в 19 зустрічах підряд обидві команди на двох забивали щонайменше по 2 голи.

Повний розклад матчів 12-го туру



Таблиця перед 13-им туром