У Польщі відбулись перші матчі стадії 1/16 фіналу.
Вісла Легія
19 жовтня 2022, 10:25
Кубок Польщі подарував перші поєдинки стадії 1/16 фіналу. Фаворити турніру прокрокували далі.
Бєльско-Бяла — Погонь Щецін — 3:3 (пенальті 11:12)
Голи: Новак (56) Муха (64), Капута (110) — Заховіч (67, 90+2, 95)
Фантастичний поєдинок у Бєльсько-Бяла. Місцевий колектив вів у рахунку 2:0, проте пропустив двічі від Лукі Заховіча, котрий забив на 90+2 хвилині. У додатковий час словенець оформив хет-трик, проте ББ не впала у психологічну прірву та зрівняла. Далі глядачів очікувала неймовірна серія післяматчевих пенальті, справа дійшла навіть до воротарів, які, до речі, не забили. Втім, далі пройшла фаворитна Погонь.
Заглембє Сосновець — Ракув Честохова — 0:1
Гол: Кочергін (90+5)
Сталь Мелець — П'яст Глівіце — 0:3
Голи: Кірейчик (99), Катраніс (105+1), Хейтлі (112)
На 90+4 хвилині видалений Мачєй Вольскі (С.М.)
Каліш — Ельблаг — 2:0
Голи: Гордільйо (18, 51)
На 7 хвилині Гордільйо не реалізував пенальті
Гурнік Ленчна — Корона Кєльце — 1:0
Гол: Собол (89)
Вісла Плоцьк — Легія Варшава — 0:3
Голи: Мучі (28), Жозуе (49), Крамер (90+5)
Легія помстилася Віслі за нещодавню поразку у чемпіонаті. Команда з Варшави продовжує крокувати по сітці національного кубку.