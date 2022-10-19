Польща

У Польщі відбулись перші матчі стадії 1/16 фіналу.

Кубок Польщі подарував перші поєдинки стадії 1/16 фіналу. Фаворити турніру прокрокували далі.

Бєльско-Бяла — Погонь Щецін — 3:3 (пенальті 11:12)

Голи: Новак (56) Муха (64), Капута (110) — Заховіч (67, 90+2, 95)

Фантастичний поєдинок у Бєльсько-Бяла. Місцевий колектив вів у рахунку 2:0, проте пропустив двічі від Лукі Заховіча, котрий забив на 90+2 хвилині. У додатковий час словенець оформив хет-трик, проте ББ не впала у психологічну прірву та зрівняла. Далі глядачів очікувала неймовірна серія післяматчевих пенальті, справа дійшла навіть до воротарів, які, до речі, не забили. Втім, далі пройшла фаворитна Погонь.

Заглембє Сосновець — Ракув Честохова — 0:1

Гол: Кочергін (90+5)

Сталь Мелець — П'яст Глівіце — 0:3

Голи: Кірейчик (99), Катраніс (105+1), Хейтлі (112)

На 90+4 хвилині видалений Мачєй Вольскі (С.М.)

Каліш — Ельблаг — 2:0

Голи: Гордільйо (18, 51)

На 7 хвилині Гордільйо не реалізував пенальті

Гурнік Ленчна — Корона Кєльце — 1:0

Гол: Собол (89)

Вісла Плоцьк — Легія Варшава — 0:3

Голи: Мучі (28), Жозуе (49), Крамер (90+5)

Легія помстилася Віслі за нещодавню поразку у чемпіонаті. Команда з Варшави продовжує крокувати по сітці національного кубку.