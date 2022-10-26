Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Черговий тур польської Екстракляси вийшов цікавим. Нульовка у матчі чемпіона та Краковії, непоганий та динамічний поєдинок у Вроцлаві, та інше.

Результати туру



Відзев – Легніца

Щороку Екстракляса поповнюється цікавим новачком з другої ліги, який починає розривати у еліті.

Наприклад, позаминулого сезону Варта ледь не увійшла до єврокубків, а далі Радомяк Радом практично весь чемпіонат йшов на четвертому місці, ставлячи підніжки лідерам ліги.

Наразі таким є Відзев. Команда з Лодзі є безумовним грандом польського футболу, наприкінці минулого століття грала у Лізі чемпіонів, проте далі були фінансові проблеми та виліт.

Цього разу команда вдома мінімально перемогла Легніцу завдяки голу Бартломєя Павловскі на 8 хвилині, проте є один цікавий нюанс. Відзев абсолютно збалансовано грає вдома та на виїзді. За показником гостьових зустрічей він лідер у чемпіонаті (13 очків, 9:5). У домашніх ж стінах ситуація дещо інша – (13 очків, 11:6), проте лише шосте місце.

Нещодавно головний аутсайдер Екстракляси звільнив тренера. Войчєх Лободзінські провів понад десять років у клубі, який анонсував офіційне прощання у матчі проти Краковії, а також назавжди закріпив четвертий номер на його честь.

Сталь – Вісла

Битва ще одних сенсацій сезону закінчилася внічию. Сталь реалізувала пенальті на 19 хвилині, проте на 90+1 хвилині Вісла зрівняла рахунок.

Легія – Погонь

Головна цукерка цього туру польської Екстракляси. Перша інтрига – суто турнірна, друга – протистояння головного тренера столичних Кости Руняїча зі своїми минулим клубом. Німець залишив Щецин зі скандалом (по іншому не буває, коли хтось переходить у Легію), а його послідовник швед Єнс Густафссон поки що намагається тримати клуб на звичних йому позиціях. Хоча не завжди виходить, як належить.

Отож, матч. Моменти були в обох команд, проте за їх сукупністю Легія заслуговувала на перемогу у зустрічі. По-перше, вона відрила рахунок у першому таймі, по-друге, перед перервою отримала шанс на пенальті, який потягнув Бартош Клєбанюк і не реалізував форвард Карлітос.

Хоча за кількістю сейвів кіпер Погоні та візаві Кацпер Тобіаш зробили приблизно однакові цифри (5 / 4).

За показником BigChance згідно з даними порталу SofaScore варшавський гранд також попереду – 2:0. А рахунок лишився нічийним.

Рахунок, який на руку ченстоховському Ракуву.

Ракув – Корона

Ракув не вражає якістю прямо зараз, проте спади невід'ємна частина кожної команди підчас абсолютно кожного сезону. Якщо ти хочеш виграти чемпіонат, потрібно часто здобувати пункти у матчах, де ситуація не завжди є на твою користь.

Корону команда перемогла мінімально завдяки пенальті, що реалізував Іві Лопес, проте могла й пропустити після дальнього удару на 89 хвилині, проте на допомогу прийшла стійка. Справедливості заради, господарі також через декілька хвилин вразили каркас.

Словом, трудова перемога симпатичної команди Папшуна.

Перемога, що дозволила відірватися у таблиці на 4 очки.

Варта – Гурнік

Варта та Гурнік голів один одному не забили. Сухі нулі.

Шльонск – Ягеллонія

Шльонск не зумів вдома втримати перевагу над Ягеллонією. Нападник команди Пьотр Самец-Талар, який до сих пір є перспективним, проте ніяк не може грати стабільно, зробив 1+1 та це не допомогло Вроцлаву, який на минулому тижні сенсаційно вибив Лех з Кубку Польщі, здобути мінімальну перемогу.

Краковія – Лех

Лех, фіналіст минулого розіграшу національного кубку, примудрився поступитися доволі кризовому Шльонску та вилетіти з турніру на стадії 1/16 фіналу. Артур Рудько подарив 2 голи суперника, що остаточно поховало його шанси стати основним голкіпером познаньського клубу, а тепер команда ще одного українця, Євгена Коноплянки, відібрала дорогоцінні очки у чемпіонаті.

П'яст – Радомяк

Радомяк здобув другу перемогу поспіль після серії поразок. П'яст не зумів втримати навіть нічию.

Заглембє – Лехія

Заглембє вдома поступився Лехії. Команда з Гданська здобула лише другу перемогу у крайніх матчах чемпіонату.

Таблиця після 14-го туру



Розклад 15-го туру Екстракляси