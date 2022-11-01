Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Легія Ягеллонія
01 листопада 2022, 12:58
Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла доволі цікавою. Вольова перемога вроцлавського Шльонска, супер-битва у Познані та багато-багато іншого.
Результати туру
Легніца – Погонь
Легніца та Погонь видали гольову виставу на полі першої.
Гурнік – Відзев
Гурнік розгромив Відзев та перервав безпрограшну серію новачка, що вмістила в себе вісім поєдинків. Лукас Подольскі записав на свій рахунок 1+1, а його команда здобула 800-ту перемогу у рамках чемпіонаті.
Корона – П'яст
Корона та П'яст не зуміли перемогти один одного.
Ягеллонія – Легія
Ягеллонія та Легія видали яскравий гольовий спектакль. Атакувальна лінія гостей виглядала потужно (Вшолек / Жозуе), оформивши розгром.
Вісла – Шльонск
В Плоцьку вогняна кінцівка. На 84 хвилині господарі зрівняли рахунок, а через декілька хвилин пропустили вдруге (цікаво, чи буде це ренесансом вроцлавського колективу).
Заглембє – Краковія
Заглембє вдома програв Краковії. Євген Коноплянка не відмітився результативними діями.
Лехія – Сталь
Лехія вдома здолала Сталь.
Лех – Ракув
У битві чемпіона та віце-чемпіона справу вирішило взяття воріт Фабіана Пясецкого на 90+. Неймовірно, проте познаньці не можуть перемогти ченстоховців з лютого 2020-го, коли команда Журава розгромила суперника.
Радомяк – Варта
У битві міцних середняків перемогу святкувала Варта. У туманному поєдинку на місцевому стадіоні в Радомі перемогу приніс Адам Зреляк.
Таблиця
Розклад наступного туру Екстракляси