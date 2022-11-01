Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла доволі цікавою. Вольова перемога вроцлавського Шльонска, супер-битва у Познані та багато-багато іншого.

Результати туру

15 ТУР. 28.10.2022
19:00 Легніца 2:4 Погонь
21:30 Гурнік 3:0 Відзев

15 ТУР. 29.10.2022
16:00 Корона Кельці 1:1 П'яст
18:30 Ягеллонія 2:5 Легія
21:00 Вісла Плоцьк 1:2 Шльонск

15 ТУР. 30.10.2022
13:30 Заглембє 0:2 Краковія
16:00 Лехія 1:0 Сталь Мелець
18:30 Лех 1:2 Ракув

15 ТУР. 31.10.2022
20:00 Радом'як 2:3 Варта Познань


Легніца – Погонь

Легніца та Погонь видали гольову виставу на полі першої.

Гурнік – Відзев

Гурнік розгромив Відзев та перервав безпрограшну серію новачка, що вмістила в себе вісім поєдинків. Лукас Подольскі записав на свій рахунок 1+1, а його команда здобула 800-ту перемогу у рамках чемпіонаті.

Корона – П'яст

Корона та П'яст не зуміли перемогти один одного.

Ягеллонія – Легія

Ягеллонія та Легія видали яскравий гольовий спектакль. Атакувальна лінія гостей виглядала потужно (Вшолек / Жозуе), оформивши розгром.

Вісла – Шльонск

В Плоцьку вогняна кінцівка. На 84 хвилині господарі зрівняли рахунок, а через декілька хвилин пропустили вдруге (цікаво, чи буде це ренесансом вроцлавського колективу).

Заглембє – Краковія

Заглембє вдома програв Краковії. Євген Коноплянка не відмітився результативними діями.

Лехія – Сталь

Лехія вдома здолала Сталь.

Лех – Ракув

У битві чемпіона та віце-чемпіона справу вирішило взяття воріт Фабіана Пясецкого на 90+. Неймовірно, проте познаньці не можуть перемогти ченстоховців з лютого 2020-го, коли команда Журава розгромила суперника.

Радомяк – Варта

У битві міцних середняків перемогу святкувала Варта. У туманному поєдинку на місцевому стадіоні в Радомі перемогу приніс Адам Зреляк.

Таблиця

# 01 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Ракув Ракув 15 35
2 Легія Легія 15 28
3 Погонь Погонь 15 26
4 Відзев Відзев 15 26
5 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 15 25
6 Сталь Мелець Сталь Мелець 15 23
7 Краковія Краковія 15 22
8 Лех Лех 14 22
9 Радом'як Радом'як 14 20
10 Шльонск Шльонск 15 20
11 Ягеллонія Ягеллонія 15 18
12 Варта Познань Варта Познань 14 18
13 Гурнік Гурнік 14 17
14 Заглембє Заглембє 15 17
15 Лехія Лехія 14 14
16 П'яст П'яст 15 13
17 Корона Кельці Корона Кельці 15 13
18 Легніца Легніца 14 6


Розклад наступного туру Екстракляси

16 ТУР. 04.11.2022
19:00 Сталь Мелець -:- Заглембє
21:30 Легія -:- Лехія

16 ТУР. 05.11.2022
13:30 П'яст -:- Варта Познань
16:00 Краковія -:- Ягеллонія
18:30 Погонь -:- Гурнік
21:00 Ракув -:- Вісла Плоцьк

16 ТУР. 06.11.2022
13:30 Легніца -:- Шльонск
16:00 Відзев -:- Радом'як
18:30 Лех -:- Корона Кельці