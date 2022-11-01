Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла доволі цікавою. Вольова перемога вроцлавського Шльонска, супер-битва у Познані та багато-багато іншого.

Результати туру



Легніца – Погонь

Легніца та Погонь видали гольову виставу на полі першої.

Гурнік – Відзев

Гурнік розгромив Відзев та перервав безпрограшну серію новачка, що вмістила в себе вісім поєдинків. Лукас Подольскі записав на свій рахунок 1+1, а його команда здобула 800-ту перемогу у рамках чемпіонаті.

Корона – П'яст

Корона та П'яст не зуміли перемогти один одного.

Ягеллонія – Легія

Ягеллонія та Легія видали яскравий гольовий спектакль. Атакувальна лінія гостей виглядала потужно (Вшолек / Жозуе), оформивши розгром.

Вісла – Шльонск

В Плоцьку вогняна кінцівка. На 84 хвилині господарі зрівняли рахунок, а через декілька хвилин пропустили вдруге (цікаво, чи буде це ренесансом вроцлавського колективу).

Заглембє – Краковія

Заглембє вдома програв Краковії. Євген Коноплянка не відмітився результативними діями.

Лехія – Сталь

Лехія вдома здолала Сталь.

Лех – Ракув

У битві чемпіона та віце-чемпіона справу вирішило взяття воріт Фабіана Пясецкого на 90+. Неймовірно, проте познаньці не можуть перемогти ченстоховців з лютого 2020-го, коли команда Журава розгромила суперника.

Радомяк – Варта

У битві міцних середняків перемогу святкувала Варта. У туманному поєдинку на місцевому стадіоні в Радомі перемогу приніс Адам Зреляк.

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Розклад наступного туру Екстракляси