Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Чергова колєйка Екстракляси принесе декілька крутих поєдинків. Особливо виділяється протистояння Легії та Лехії, а також Ракува / Вісли.

Повний розклад



Легія – Лехія

Легія більше не може втрачати очки. Команда Кости Руняїча відстає від Ракува вже на декілька пунктів, а суперник демонструє стабільність.

З іншого боку барикад є Лехія, котра хоча й почала виповзати з торфу турнірної таблиці, проте наразі ближче до зони вильоті, аніж до єврокубкової зони.

Втім, є доволі позитивна статистика "легіоністів", що говорить нам про вдалі виступи саме проти гданьчан – 34 перемог і 105 забитих голів.

До того ж принаймні 2 голи в середньому ці колективи забивают, отже точно варто прослідкувати за відліковим поєдинком.

Plakaty meczowe czekają na Was w Legia FanStore.



Możecie je śmiało zabierać ze sobą i głosić światu, że w piątek widzimy się przy Łazienkowskiej!#DoZobaczeniaNaStadionie ➡️ https://t.co/HlxxXZWwM9 pic.twitter.com/U2TTuDmNxj — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) November 2, 2022

Ракув – Вісла

Лідер прийме сенсаційну Віслу. Один пункт відділяє Плоцьк від топової єврокубкової трійки.

Взагалі потрібно чекати голи у другому таймі у цій парі, бо саме тоді вони забивають найбільше серед усіх представників чемпіонату Польщі цього сезону.

До повернення ченстоховців у еліту команди зустрічалися минулого століття, коли "нафтовики" ще називалися Петрохімією. Втім, "раковці" часто не мають жодних проблем з суперником.

Цього сезону ситуація може дещо змінитися, отже з нетерпінням очікуємо на поєдинок.

Таблиця перед