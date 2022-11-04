Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Легія Лехія
04 листопада 2022, 14:00
Чергова колєйка Екстракляси принесе декілька крутих поєдинків. Особливо виділяється протистояння Легії та Лехії, а також Ракува / Вісли.
Повний розклад
Легія – Лехія
Легія більше не може втрачати очки. Команда Кости Руняїча відстає від Ракува вже на декілька пунктів, а суперник демонструє стабільність.
З іншого боку барикад є Лехія, котра хоча й почала виповзати з торфу турнірної таблиці, проте наразі ближче до зони вильоті, аніж до єврокубкової зони.
Втім, є доволі позитивна статистика "легіоністів", що говорить нам про вдалі виступи саме проти гданьчан – 34 перемог і 105 забитих голів.
До того ж принаймні 2 голи в середньому ці колективи забивают, отже точно варто прослідкувати за відліковим поєдинком.
Ракув – Вісла
Лідер прийме сенсаційну Віслу. Один пункт відділяє Плоцьк від топової єврокубкової трійки.
Взагалі потрібно чекати голи у другому таймі у цій парі, бо саме тоді вони забивають найбільше серед усіх представників чемпіонату Польщі цього сезону.
До повернення ченстоховців у еліту команди зустрічалися минулого століття, коли "нафтовики" ще називалися Петрохімією. Втім, "раковці" часто не мають жодних проблем з суперником.
Цього сезону ситуація може дещо змінитися, отже з нетерпінням очікуємо на поєдинок.
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