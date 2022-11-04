Чергова колєйка Екстракляси принесе декілька крутих поєдинків. Особливо виділяється протистояння Легії та Лехії, а також Ракува / Вісли.

Повний розклад

16 ТУР. 04.11.2022
19:00 Сталь Мелець -:- Заглембє
21:30 Легія -:- Лехія

16 ТУР. 05.11.2022
13:30 П'яст -:- Варта Познань
16:00 Краковія -:- Ягеллонія
18:30 Погонь -:- Гурнік
21:00 Ракув -:- Вісла Плоцьк

16 ТУР. 06.11.2022
13:30 Легніца -:- Шльонск
16:00 Відзев -:- Радом'як
18:30 Лех -:- Корона Кельці


Легія – Лехія

Легія більше не може втрачати очки. Команда Кости Руняїча відстає від Ракува вже на декілька пунктів, а суперник демонструє стабільність.

З іншого боку барикад є Лехія, котра хоча й почала виповзати з торфу турнірної таблиці, проте наразі ближче до зони вильоті, аніж до єврокубкової зони.

Втім, є доволі позитивна статистика "легіоністів", що говорить нам про вдалі виступи саме проти гданьчан – 34 перемог і 105 забитих голів.

До того ж принаймні 2 голи в середньому ці колективи забивают, отже точно варто прослідкувати за відліковим поєдинком.

Ракув – Вісла

Лідер прийме сенсаційну Віслу. Один пункт відділяє Плоцьк від топової єврокубкової трійки.

Взагалі потрібно чекати голи у другому таймі у цій парі, бо саме тоді вони забивають найбільше серед усіх представників чемпіонату Польщі цього сезону.

До повернення ченстоховців у еліту команди зустрічалися минулого століття, коли "нафтовики" ще називалися Петрохімією. Втім, "раковці" часто не мають жодних проблем з суперником.

Цього сезону ситуація може дещо змінитися, отже з нетерпінням очікуємо на поєдинок.

Таблиця перед

# 04 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Ракув Ракув 15 35
2 Легія Легія 15 28
3 Погонь Погонь 15 26
4 Відзев Відзев 15 26
5 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 15 25
6 Сталь Мелець Сталь Мелець 15 23
7 Краковія Краковія 15 22
8 Лех Лех 14 22
9 Радом'як Радом'як 14 20
10 Шльонск Шльонск 15 20
11 Ягеллонія Ягеллонія 15 18
12 Варта Познань Варта Познань 14 18
13 Гурнік Гурнік 14 17
14 Заглембє Заглембє 15 17
15 Лехія Лехія 14 14
16 П'яст П'яст 15 13
17 Корона Кельці Корона Кельці 15 13
18 Легніца Легніца 14 6