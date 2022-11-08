Польща

Українець продовжує сяяти у сусідній країні.

26-річний український хавбек Ракува Владислав Кочергін потрапив до збірної шістнадцятого туру чемпіонату Польщі за версією статистичного порталу SofaScore.

Відзначимо, що минулої суботи "червоно-сині" розгромили Віслу Плоцьк із рахунком 7:1. На за рахунку екс-гравця Дніпра та Зорі — 2 останні м'ячі у матчі.

Наразі команда з Ченстохови лідирує у чемпіонаті Польщі, маючи у своєму активі 38 очок. У найближчого переслідувача, яким є варшавська Легія Ігоря Харатіна — 31 пункт. Краковія Євгена Коноплянки — шоста з 25 набраними балами.

Огляд матчу: