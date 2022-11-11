Фінальна колєйка Екстракляси у цьому календарному році порадує декількома інтригуючими протистояннями. Особливо виділяються запеклі битви у Білостоці та Вроцлаві.

Повний розклад

17 ТУР. 11.11.2022
19:00 Варта Познань -:- Сталь Мелець
21:30 Вісла Плоцьк -:- Краковія

17 ТУР. 12.11.2022
13:30 Корона Кельці -:- Відзев
16:00 Гурнік -:- Легніца
18:30 Ягеллонія -:- Лех
21:00 Заглембє -:- Ракув

17 ТУР. 13.11.2022
13:30 Радом'як -:- Погонь
16:00 Лехія -:- П'яст
18:30 Шльонск -:- Легія


Діючий чемпіон спробує фінішувати у зоні єврокубків незадовго до Різдва

Лех спробує перемогти Ягеллонію та піднятися у топову четвірку. Команда Джона ван ден Брома погано стартувала, проте з часом зуміла стабілізувати виступи.

Ягеллонія ж традиційно не хапає зірок з неба, втім здатна поставити підніжку лідерам.

Саме у Білостоці місцеві перемогли познаньців втричє більше, тобто, Леху точно буде не солодко на Міському стадіоні.

Цікава статистика — "червоно-жовті" перемагали "залізничників" частіше за будь-який інший колектив чемпіонату, проте й найбільше поступалися саме їм.

Діючий чемпіон поки що не програв у жодному з виїзних матчів сезону, отже буде точно цікаво.

Шльонск зіграє з Легією

Шльонск дуже погано грає проти Легії. Лише одного разу в попередніх десяти поєдинках вроцлавський колектив зумів перемогти столичного суперника.

Команда дуже нерівно крокує сезоном, проте непогано мчить по Кубку Польщі. "Орли" вийшли до чвертьфіналу після серії пенальті у матчі з Сандецією, проте вляпалися у неприємний скандал. Під час виконання пенальті одним з гравців суперника — сенегало-італійцем Маїссою Фаллєм, виїзні фанати скандували расистькі жести. Подібна поведінка обурила гравців господарів і вони в знак протесту зійшли у роздягальні. Клуб пообіцяв знайти та наказати винних, проте по відео не чутно конкретні вислови.

Начебто звуки мавп скоріше всього були викриками "Вукаес, Вукаес", що відсилають до скандування абревіатури Шльонска — WKS, тобто, Військовий Клуб Спортовий. Багато людей встигло звинуватити господарів у спробі заробити супернику технічну поразку, аргументуючи це невдалими спробами у серії пенальті.

У чемпіонаті потрібно виправляти положення, проте Легія є дуже серйозним опонентом.

Проте колектив з Силезії жодного разу не програвав вдома командам Кости Руняїча — нинішнього головного тренера варшав'ян.

Таблиця

# 11 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Ракув Ракув 16 38
2 Легія Легія 16 31
3 Відзев Відзев 16 26
4 Погонь Погонь 16 26
5 Сталь Мелець Сталь Мелець 16 26
6 Краковія Краковія 16 25
7 Лех Лех 15 25
8 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 16 25
9 Варта Познань Варта Познань 16 24
10 Радом'як Радом'як 16 23
11 Гурнік Гурнік 15 20
12 Шльонск Шльонск 16 20
13 Ягеллонія Ягеллонія 16 18
14 Заглембє Заглембє 16 17
15 Лехія Лехія 15 14
16 П'яст П'яст 16 13
17 Корона Кельці Корона Кельці 16 13
18 Легніца Легніца 15 9