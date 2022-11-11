Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Фінальна колєйка Екстракляси у цьому календарному році порадує декількома інтригуючими протистояннями. Особливо виділяються запеклі битви у Білостоці та Вроцлаві.

Повний розклад



Діючий чемпіон спробує фінішувати у зоні єврокубків незадовго до Різдва

Лех спробує перемогти Ягеллонію та піднятися у топову четвірку. Команда Джона ван ден Брома погано стартувала, проте з часом зуміла стабілізувати виступи.

Ягеллонія ж традиційно не хапає зірок з неба, втім здатна поставити підніжку лідерам.

Саме у Білостоці місцеві перемогли познаньців втричє більше, тобто, Леху точно буде не солодко на Міському стадіоні.

Цікава статистика — "червоно-жовті" перемагали "залізничників" частіше за будь-який інший колектив чемпіонату, проте й найбільше поступалися саме їм.

Діючий чемпіон поки що не програв у жодному з виїзних матчів сезону, отже буде точно цікаво.

Przygotowania do meczu w Białymstoku trwają ⏳#JAGLPO pic.twitter.com/cAY3Ah5QIs — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) November 10, 2022

Шльонск зіграє з Легією

Шльонск дуже погано грає проти Легії. Лише одного разу в попередніх десяти поєдинках вроцлавський колектив зумів перемогти столичного суперника.

Команда дуже нерівно крокує сезоном, проте непогано мчить по Кубку Польщі. "Орли" вийшли до чвертьфіналу після серії пенальті у матчі з Сандецією, проте вляпалися у неприємний скандал. Під час виконання пенальті одним з гравців суперника — сенегало-італійцем Маїссою Фаллєм, виїзні фанати скандували расистькі жести. Подібна поведінка обурила гравців господарів і вони в знак протесту зійшли у роздягальні. Клуб пообіцяв знайти та наказати винних, проте по відео не чутно конкретні вислови.

Начебто звуки мавп скоріше всього були викриками "Вукаес, Вукаес", що відсилають до скандування абревіатури Шльонска — WKS, тобто, Військовий Клуб Спортовий. Багато людей встигло звинуватити господарів у спробі заробити супернику технічну поразку, аргументуючи це невдалими спробами у серії пенальті.

У чемпіонаті потрібно виправляти положення, проте Легія є дуже серйозним опонентом.

Проте колектив з Силезії жодного разу не програвав вдома командам Кости Руняїча — нинішнього головного тренера варшав'ян.

Dodatkowa komunikacja na #ŚLĄLEG 🚋



Specjalne linie autobusowe i tramwajowe @AlertMPK najpierw zawiozą kibiców na mecz, a po jego zakończeniu ułatwią fanom powrót do domów. 🇮🇹



Szczegółowy rozkład jazdy ➡ https://t.co/sFciRWEmrR — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) November 10, 2022

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