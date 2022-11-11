Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Шльонск Легія
11 листопада 2022, 17:38
Фінальна колєйка Екстракляси у цьому календарному році порадує декількома інтригуючими протистояннями. Особливо виділяються запеклі битви у Білостоці та Вроцлаві.
Повний розклад
Діючий чемпіон спробує фінішувати у зоні єврокубків незадовго до Різдва
Лех спробує перемогти Ягеллонію та піднятися у топову четвірку. Команда Джона ван ден Брома погано стартувала, проте з часом зуміла стабілізувати виступи.
Ягеллонія ж традиційно не хапає зірок з неба, втім здатна поставити підніжку лідерам.
Саме у Білостоці місцеві перемогли познаньців втричє більше, тобто, Леху точно буде не солодко на Міському стадіоні.
Цікава статистика — "червоно-жовті" перемагали "залізничників" частіше за будь-який інший колектив чемпіонату, проте й найбільше поступалися саме їм.
Діючий чемпіон поки що не програв у жодному з виїзних матчів сезону, отже буде точно цікаво.
Шльонск зіграє з Легією
Шльонск дуже погано грає проти Легії. Лише одного разу в попередніх десяти поєдинках вроцлавський колектив зумів перемогти столичного суперника.
Команда дуже нерівно крокує сезоном, проте непогано мчить по Кубку Польщі. "Орли" вийшли до чвертьфіналу після серії пенальті у матчі з Сандецією, проте вляпалися у неприємний скандал. Під час виконання пенальті одним з гравців суперника — сенегало-італійцем Маїссою Фаллєм, виїзні фанати скандували расистькі жести. Подібна поведінка обурила гравців господарів і вони в знак протесту зійшли у роздягальні. Клуб пообіцяв знайти та наказати винних, проте по відео не чутно конкретні вислови.
Начебто звуки мавп скоріше всього були викриками "Вукаес, Вукаес", що відсилають до скандування абревіатури Шльонска — WKS, тобто, Військовий Клуб Спортовий. Багато людей встигло звинуватити господарів у спробі заробити супернику технічну поразку, аргументуючи це невдалими спробами у серії пенальті.
У чемпіонаті потрібно виправляти положення, проте Легія є дуже серйозним опонентом.
Проте колектив з Силезії жодного разу не програвав вдома командам Кости Руняїча — нинішнього головного тренера варшав'ян.
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