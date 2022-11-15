Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Білосток Познань
15 листопада 2022, 12:00
Крайня колєйка перед чемпіонатом світу у Польщі виявилася цікавою. Вольовий тріумф Леха, інтригуючий поєдинок у столиці Нижньої Силезії та інше.
Результати туру
Варта — Сталь
Варта та Сталь не зуміли виявити переможця у дуелі.
Вісла — Краковія
Вісла зуміла здолати Краковію завдяки розкішному технічному пострілу Рафала Вольскі.
Корона — Відзев
Відзев дотиснув Корону незадовго до фінального свистка (господарі також не забили пенальті).
Гурнік — Легніца
Легніца, котра знаходиться у підвалі таблиці, на виїзді сенсаційно розгромила Гурнік.
Ягеллонія — Лех
Лех зумів вирвати перемогу в Ягеллонії. Обидвом командам вдалося порадувати вболівальників голами у компенсований до першого тайму час — екс-гравець "залізничників" Матеуш Скшипчак відрив рахунок (не святкував), а Мікаель Ісхак, який нещодавно продовжив умову з клубом, його зрівняв.
Втім, на першій з десяти доданих до другої половини хвилин гості спромоглися забити ще один. Діючий чемпіон практично піднявся у єврокубки.
Заглембє — Ракув
Ракув зумів перемогти Заглембє. Любінцям поки що не допомогло звільнення Стоковца.
Радом'як — Погонь
Радомці вдевятьох поступилися Щецину.
Лехія — П'яст
Не встигла Лехія здобути перемоги у декількох нещодавніх поєдинках у чемпіонаті, як знову настали суворі будні. Цього разу поступилися П'ясту.
Шльонск — Легія
Команди не порадували вболівальників голами, проте вроцлавські фанати розтягнули розкішний банер на трибуні з написом: "В місті мрій та амбіцій". Перфоманс присвячений 75-річчю команди і виглядає просто блискуче.
Шльонск не виглядав фаворитом зустрічі, проте зумів відібрати очки (арбітр, до речі, додав цілих 14 хвилин до тайму другого). Антигероєм матчу став Жозуе, який не реалізував пенальті, а також забив з офсайду.
Турнірна таблиця