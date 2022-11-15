Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Крайня колєйка перед чемпіонатом світу у Польщі виявилася цікавою. Вольовий тріумф Леха, інтригуючий поєдинок у столиці Нижньої Силезії та інше.

Результати туру



Варта — Сталь

Варта та Сталь не зуміли виявити переможця у дуелі.

Вісла — Краковія

Вісла зуміла здолати Краковію завдяки розкішному технічному пострілу Рафала Вольскі.

Корона — Відзев

Відзев дотиснув Корону незадовго до фінального свистка (господарі також не забили пенальті).

Гурнік — Легніца

Легніца, котра знаходиться у підвалі таблиці, на виїзді сенсаційно розгромила Гурнік.

Ягеллонія — Лех

Лех зумів вирвати перемогу в Ягеллонії. Обидвом командам вдалося порадувати вболівальників голами у компенсований до першого тайму час — екс-гравець "залізничників" Матеуш Скшипчак відрив рахунок (не святкував), а Мікаель Ісхак, який нещодавно продовжив умову з клубом, його зрівняв.

Втім, на першій з десяти доданих до другої половини хвилин гості спромоглися забити ще один. Діючий чемпіон практично піднявся у єврокубки.

Заглембє — Ракув

Ракув зумів перемогти Заглембє. Любінцям поки що не допомогло звільнення Стоковца.

Радом'як — Погонь

Радомці вдевятьох поступилися Щецину.

Лехія — П'яст

Не встигла Лехія здобути перемоги у декількох нещодавніх поєдинках у чемпіонаті, як знову настали суворі будні. Цього разу поступилися П'ясту.

Шльонск — Легія

Команди не порадували вболівальників голами, проте вроцлавські фанати розтягнули розкішний банер на трибуні з написом: "В місті мрій та амбіцій". Перфоманс присвячений 75-річчю команди і виглядає просто блискуче.

Шльонск не виглядав фаворитом зустрічі, проте зумів відібрати очки (арбітр, до речі, додав цілих 14 хвилин до тайму другого). Антигероєм матчу став Жозуе, який не реалізував пенальті, а також забив з офсайду.

Турнірна таблиця