Крайня колєйка перед чемпіонатом світу у Польщі виявилася цікавою. Вольовий тріумф Леха, інтригуючий поєдинок у столиці Нижньої Силезії та інше.

Результати туру

17 ТУР. 11.11.2022
19:00 Варта Познань 1:1 Сталь Мелець
21:30 Вісла Плоцьк 1:0 Краковія

17 ТУР. 12.11.2022
13:30 Корона Кельці 0:1 Відзев
16:00 Гурнік 0:3 Легніца
18:30 Ягеллонія 1:2 Лех
21:00 Заглембє 1:2 Ракув

17 ТУР. 13.11.2022
13:30 Радом'як 1:2 Погонь
16:00 Лехія 1:3 П'яст
18:30 Шльонск 0:0 Легія


Варта — Сталь

Варта та Сталь не зуміли виявити переможця у дуелі.

Вісла — Краковія

Вісла зуміла здолати Краковію завдяки розкішному технічному пострілу Рафала Вольскі.

Корона — Відзев

Відзев дотиснув Корону незадовго до фінального свистка (господарі також не забили пенальті).

Гурнік — Легніца

Легніца, котра знаходиться у підвалі таблиці, на виїзді сенсаційно розгромила Гурнік.

Ягеллонія — Лех

Лех зумів вирвати перемогу в Ягеллонії. Обидвом командам вдалося порадувати вболівальників голами у компенсований до першого тайму час — екс-гравець "залізничників" Матеуш Скшипчак відрив рахунок (не святкував), а Мікаель Ісхак, який нещодавно продовжив умову з клубом, його зрівняв.

Втім, на першій з десяти доданих до другої половини хвилин гості спромоглися забити ще один. Діючий чемпіон практично піднявся у єврокубки.

Заглембє — Ракув

Ракув зумів перемогти Заглембє. Любінцям поки що не допомогло звільнення Стоковца.

Радом'як — Погонь

Радомці вдевятьох поступилися Щецину.

Лехія — П'яст

Не встигла Лехія здобути перемоги у декількох нещодавніх поєдинках у чемпіонаті, як знову настали суворі будні. Цього разу поступилися П'ясту.

Шльонск — Легія

Команди не порадували вболівальників голами, проте вроцлавські фанати розтягнули розкішний банер на трибуні з написом: "В місті мрій та амбіцій". Перфоманс присвячений 75-річчю команди і виглядає просто блискуче.

Шльонск не виглядав фаворитом зустрічі, проте зумів відібрати очки (арбітр, до речі, додав цілих 14 хвилин до тайму другого). Антигероєм матчу став Жозуе, який не реалізував пенальті, а також забив з офсайду.

Турнірна таблиця

# 14 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Ракув Ракув 17 41
2 Легія Легія 17 32
3 Відзев Відзев 17 29
4 Погонь Погонь 17 29
5 Лех Лех 16 28
6 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 17 28
7 Сталь Мелець Сталь Мелець 17 27
8 Краковія Краковія 17 25
9 Варта Познань Варта Познань 17 25
10 Радом'як Радом'як 17 23
11 Шльонск Шльонск 17 21
12 Гурнік Гурнік 16 20
13 Ягеллонія Ягеллонія 17 18
14 Заглембє Заглембє 17 17
15 П'яст П'яст 17 16
16 Лехія Лехія 16 14
17 Корона Кельці Корона Кельці 17 13
18 Легніца Легніца 16 12