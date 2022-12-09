Роберт Левандовські прокоментував Przeglądu Sportowemu чутки про ситуацію із преміальними від польської влади після турніру.

"Ми нічого не чекали, ніколи нічого не вимагали і не тягнулися за державними грошима. Очевидно, що краще взагалі не говорити про цю тему, тому що ми їхали на чемпіонат світу не за гроші, я хочу прояснити це. Ми ставимося до футболу і збірної в першу чергу як до гордості. Ця зустріч фактично тривала кілька хвилин до нашого вильоту з готелю в аеропорт. Це була невимушена розмова.

Там прем’єр-міністр зробив заяву, але, чесно кажучи, ми, футболісти, сприйняли це не дуже серйозно. Ніколи не було дискусій про те, звідки міг би бути цей бонус, з яких коштів. Для нас це були трохи віртуальні гроші. Наскільки я розумію, вже прийнято рішення, що премії з державних грошей для футболістів не буде. І дуже добре. Я згоден з цим рішенням і нехай воно стане уроком для всіх нас. Для мене спорт і футбол – це пристрасть і дороговказ у житті. І на цьому я побудував свою систему цінностей, і боюся, що чим більше спорт змішується з політикою та розколами, тим більше молодих людей відвернеться від спорту. І скандал з преміальними – це скоріше наслідок такого стану речей, ніж причина".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецькі за джерелами багатьох польських журналістів пообіцяв збірній щонайменше 30 мільйонів злотих в разі виходу з групи, що не сподобалося багатьом вболівальникам команди, проте остаточно кошти будуть передані на розвиток дитячого та юнацького футболу.