Польща

Лідер збірної Польщі прокоментував свіжий скандал із мундіальними преміальними.

Роберт Левандовські прокоментував Przeglądu Sportowemu чутки про ситуацію із преміальними від польської влади після турніру.

"Ми нічого не чекали, ніколи нічого не вимагали і не тягнулися за державними грошима. Очевидно, що краще взагалі не говорити про цю тему, тому що ми їхали на чемпіонат світу не за гроші, я хочу прояснити це. Ми ставимося до футболу і збірної в першу чергу як до гордості. Ця зустріч фактично тривала кілька хвилин до нашого вильоту з готелю в аеропорт. Це була невимушена розмова.

Там прем’єр-міністр зробив заяву, але, чесно кажучи, ми, футболісти, сприйняли це не дуже серйозно. Ніколи не було дискусій про те, звідки міг би бути цей бонус, з яких коштів. Для нас це були трохи віртуальні гроші. Наскільки я розумію, вже прийнято рішення, що премії з державних грошей для футболістів не буде. І дуже добре. Я згоден з цим рішенням і нехай воно стане уроком для всіх нас. Для мене спорт і футбол – це пристрасть і дороговказ у житті. І на цьому я побудував свою систему цінностей, і боюся, що чим більше спорт змішується з політикою та розколами, тим більше молодих людей відвернеться від спорту. І скандал з преміальними – це скоріше наслідок такого стану речей, ніж причина".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецькі за джерелами багатьох польських журналістів пообіцяв збірній щонайменше 30 мільйонів злотих в разі виходу з групи, що не сподобалося багатьом вболівальникам команди, проте остаточно кошти будуть передані на розвиток дитячого та юнацького футболу.