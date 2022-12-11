Польща

Племінник відомого українського коментатора Ігоря Циганика виступатиме у польській Екстраклясі.

Польський Відзев на своєму офіційному сайті оголосив про майбутнє підписання контракту з латвійським півзахисником Андрейсом Циганіксом.

Наприкінці цього місяця футболіст пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт, термін якого поки що не називається.

Останнім клубом Циганікса була Дунайська Стреда, де він виступав з літа минулого року. У поточному сезоні він провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, у Циганікса був період у луганській Зорі, де він відіграв 29 матчів, відзначившись одним асистом.

Після 17 турів Відзев набрав 29 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.