Племінник відомого українського коментатора Ігоря Циганика виступатиме у польській Екстраклясі.
Андрейс Циганікс, widzew.com
11 грудня 2022, 13:39
Польський Відзев на своєму офіційному сайті оголосив про майбутнє підписання контракту з латвійським півзахисником Андрейсом Циганіксом.
Наприкінці цього місяця футболіст пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт, термін якого поки що не називається.
Останнім клубом Циганікса була Дунайська Стреда, де він виступав з літа минулого року. У поточному сезоні він провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, у Циганікса був період у луганській Зорі, де він відіграв 29 матчів, відзначившись одним асистом.
Після 17 турів Відзев набрав 29 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.