Україна

У спарингу, який відбувся у Вісньовій Ґурі неподалік Лодзі, команди переможця не виявили.

Сьогодні, 10 грудня, пройшов благодійний поєдинок між львівським Рухом та польським Відзевом. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Для команди Леоніда Кучука це був останній матч у 2022 році перед відпусткою, а Відзев лише почав тренування після паузи в чемпіонаті Польщі.

У матчі було достатньо гольових моментів, але вони не призвели до забитих м'ячів. Як результат нульова нічия.

Після 14 турів Рух набрав 14 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, а Відзев йде на третьому рядку польського чемпіонату, набравши 29 очок після 17 турів.

Відзев – Рух 0:0

Рух (1 тайм): Герета, Роман, Веремієнко, Холод, Лях, Підгурський, Сапуга, Федор, Квасниця, Климчук, Карабін.

Рух (2 тайм): Паньків, Веремієнко, Холод, Альваренга, Мисик, Довгий, Пастух, Таллес, Руніч, Столярчук, Енобахар.

Попередження: Альваренга.

Нереалізоване пенальті: Павловскі (Відзев), 27 (воротар).