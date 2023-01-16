Польща

Футболіст продовжить свої виступи деінде.

Кшиштоф Мончинські залишає Шльонск Вроцлав.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Контракт було розірвано за обопільною згодою.

В складі команди гравець провів практично сотню поєдинків і також отримав капітанську пов'язку, а раніше виступав у Віслі Краків, Гурніку Забже та Легії.

Окрім того, разом з національною збірною Польщі гравець центральної третини поля прийняв участь у чемпіонаті Європи-2016.