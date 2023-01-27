Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Після топових чемпіонатів повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі цікавих та непередбачуваних поєдинків.

Дольношльонске дербі

Поновлення сезону відбудеться під знаком дербі Дольного Шльонска між Шльонском та Заглембєм. Обидва суперники є доволі принциповими й їхні матчі завжди проводяться за потужної підтримки.

Вроцлавський колектив є далеким від медалей, проте наразі перебуває у середині таблиці, в чотирьох пунктах попереду суперника, що знаходиться біля зони вильоту. Обидві команди зараз у кризі, отже важко виділити явного фаворита і це добре для інтриги.

По ходу цього сезону клуб з Любіна очолив Вальдемар Форналік, колишній коуч П'яста Глівіце, матеріал про сенсаційний тріумф якого у чемпіонаті ми робили декілька місяців тому.

Форвард Шльонска Ерік Експозіто має 6 голів проти Заглембя, у тому числі тричі він вражав ворота опонента у дербі в крутому поєдинку у Вроцлаві у вересні 2020-го року.

Тоді "орли" закінчили із "мідними" 4:4, а загалом у цьому протистоянні забивається в середньому приблизно 2,3 голи за гру.

Наразі за статистикою повний паритет за забитими м'ячами між суперниками – 38.

Подольскі зіграє проти Коноплянки

У Кракові в запеклій боротьбі зійдуться Краковія та Гурнік. Протистояння обіцяє бути дуже цікавим.

Цього сезону "смугасті" мають найменшу кількість пропущених голів, а "гірники" багато забивають на виїзді.

Окрім того, в матчах за участю Гурніка забивається найбільше м'ячів у чемпіонаті – 3,1, а його гравці частіше всього забивають різноманітні дублі.

Також забжанський колектив чудово виглядає у перших таймах.

Отже, можливе протистояння Лукаса Подольскі та Євгена Коноплянки повинно вийти максимально результативним, бо ця баталія завжди дарує принаймні 2 голи у виконанні когось з суперників.

📅 Znamy szczegółowy terminarz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W niej Pasy zmierzą się #NaStadionie przy ul. Kałuży z zespołem @FksStalMielec!



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Повний розклад 15-го туру Екстракляси



Таблиця перед 15-им туром Екстракляси