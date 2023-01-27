Після топових чемпіонатів повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі цікавих та непередбачуваних поєдинків.

Дольношльонске дербі

Поновлення сезону відбудеться під знаком дербі Дольного Шльонска між Шльонском та Заглембєм. Обидва суперники є доволі принциповими й їхні матчі завжди проводяться за потужної підтримки.

Вроцлавський колектив є далеким від медалей, проте наразі перебуває у середині таблиці, в чотирьох пунктах попереду суперника, що знаходиться біля зони вильоту. Обидві команди зараз у кризі, отже важко виділити явного фаворита і це добре для інтриги.

По ходу цього сезону клуб з Любіна очолив Вальдемар Форналік, колишній коуч П'яста Глівіце, матеріал про сенсаційний тріумф якого у чемпіонаті ми робили декілька місяців тому.

Форвард Шльонска Ерік Експозіто має 6 голів проти Заглембя, у тому числі тричі він вражав ворота опонента у дербі в крутому поєдинку у Вроцлаві у вересні 2020-го року.

Тоді "орли" закінчили із "мідними" 4:4, а загалом у цьому протистоянні забивається в середньому приблизно 2,3 голи за гру.

Наразі за статистикою повний паритет за забитими м'ячами між суперниками – 38.

Подольскі зіграє проти Коноплянки

У Кракові в запеклій боротьбі зійдуться Краковія та Гурнік. Протистояння обіцяє бути дуже цікавим.

Цього сезону "смугасті" мають найменшу кількість пропущених голів, а "гірники" багато забивають на виїзді.

Окрім того, в матчах за участю Гурніка забивається найбільше м'ячів у чемпіонаті – 3,1, а його гравці частіше всього забивають різноманітні дублі.

Також забжанський колектив чудово виглядає у перших таймах.

Отже, можливе протистояння Лукаса Подольскі та Євгена Коноплянки повинно вийти максимально результативним, бо ця баталія завжди дарує принаймні 2 голи у виконанні когось з суперників.

Повний розклад 15-го туру Екстракляси

18 ТУР. 27.01.2023
19:00 Легніца -:- Радом'як
21:30 Сталь Мелець -:- Лех

18 ТУР. 28.01.2023
16:00 Варта Познань -:- Ракув
18:30 Відзев -:- Погонь
21:00 Шльонск -:- Заглембє

18 ТУР. 29.01.2023
13:30 П'яст -:- Ягеллонія
16:00 Легія -:- Корона Кельці
18:30 Лехія -:- Вісла Плоцьк

18 ТУР. 30.01.2023
20:00 Краковія -:- Гурнік


Таблиця перед 15-им туром Екстракляси

# 27 СІЧНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 17 41
2 Легія Легія 17 32
3 Відзев Відзев 17 29
4 Погонь Погонь 17 29
5 Лех Лех 16 28
6 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 17 28
7 Сталь Мелець Сталь Мелець 17 27
8 Краковія Краковія 17 25
9 Варта Познань Варта Познань 17 25
10 Радом'як Радом'як 17 23
11 Шльонск Шльонск 17 21
12 Гурнік Гурнік 16 20
13 Ягеллонія Ягеллонія 17 18
14 Заглембє Заглембє 17 17
15 П'яст П'яст 17 16
16 Лехія Лехія 16 14
17 Корона Кельці Корона Кельці 17 13
18 Легніца Легніца 16 12