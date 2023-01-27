Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Після топових чемпіонатів повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі цікавих та непередбачуваних поєдинків.
Дольношльонске дербі
Поновлення сезону відбудеться під знаком дербі Дольного Шльонска між Шльонском та Заглембєм. Обидва суперники є доволі принциповими й їхні матчі завжди проводяться за потужної підтримки.
Вроцлавський колектив є далеким від медалей, проте наразі перебуває у середині таблиці, в чотирьох пунктах попереду суперника, що знаходиться біля зони вильоту. Обидві команди зараз у кризі, отже важко виділити явного фаворита і це добре для інтриги.
По ходу цього сезону клуб з Любіна очолив Вальдемар Форналік, колишній коуч П'яста Глівіце, матеріал про сенсаційний тріумф якого у чемпіонаті ми робили декілька місяців тому.
Форвард Шльонска Ерік Експозіто має 6 голів проти Заглембя, у тому числі тричі він вражав ворота опонента у дербі в крутому поєдинку у Вроцлаві у вересні 2020-го року.
Тоді "орли" закінчили із "мідними" 4:4, а загалом у цьому протистоянні забивається в середньому приблизно 2,3 голи за гру.
Наразі за статистикою повний паритет за забитими м'ячами між суперниками – 38.
Подольскі зіграє проти Коноплянки
У Кракові в запеклій боротьбі зійдуться Краковія та Гурнік. Протистояння обіцяє бути дуже цікавим.
Цього сезону "смугасті" мають найменшу кількість пропущених голів, а "гірники" багато забивають на виїзді.
Окрім того, в матчах за участю Гурніка забивається найбільше м'ячів у чемпіонаті – 3,1, а його гравці частіше всього забивають різноманітні дублі.
Також забжанський колектив чудово виглядає у перших таймах.
Отже, можливе протистояння Лукаса Подольскі та Євгена Коноплянки повинно вийти максимально результативним, бо ця баталія завжди дарує принаймні 2 голи у виконанні когось з суперників.
Повний розклад 15-го туру Екстракляси
Таблиця перед 15-им туром Екстракляси