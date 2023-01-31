Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Вслід топовим чемпіонатам Європи повернулася й польська Екстракляса, що подарувала багато цікавого у першому турі, наприклад, Дольношльонскє дербі. Окрім того, були інші цікаві події, як втрата очок лідером та інші.

Результати туру



Легніца – Радомяк

Легніца та Радомяк розпочали з динамічної нульовки.

Сталь – Лех

Діючий чемпіон втратив очки у Мєльцу. Враховуючи домашні 0:2 у першому колі прогрес помітний, а якщо говорити без жартів, то незабаром битви у Лізі конференцій, тому потрібно швидко набирати форму.

Варта – Ракув

Лідер чемпіонату втратив очки з Вартою. Спершу Гжещік замкнув подачу Мілоша Щєпанського, а далі пряму червону картку за удар ліктем в обличчя суперника отримав Фран Тудор. У меншості Ченстоховцям було вкрай важко відігратися, проте вони таки це зробили. У таймі під номером два. Голом відмітився Стратос Сварнас після подачі з кутового Лопеса, а відрив у таблиці Екстракляси хоча й став меншим на 2 пункти, все рівно є дуже солідним.

Відзев – Погонь

Тільки четверта нічия поспіль у лізі принесла дійсно крутий й видовищний футбол. Відзев сенсація цього сезону і претендує на статус Погоні, котра займала призові місця попередні роки. "Портовці" неодмінно виходили вперед у матчі, а "лодзяни" постійно відігравалися. Остаточно це сталося у доданому часі, коли Мартін Кройцліглер впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

Шльонск – Заглембє

Головна родзинка цього туру відбулася у Вроцлаві, де Шльонск розгромно поступився ворогам із Любіна. Господарі мали свої чудові моменти, проте Заглембє, який очолив досвідчений тренер Вальдемар Форналік, котрий колись протистояв збірній України з Польщею, більш ефективно вибігали у атаки. Особливо розкішним вийшов третій голясо авторства Томаша Пієнко, який наче на велосипеді пройшов одразу декількох захисників та вразив дальній кут воріт Рафала Лєшчинського. Колектив Джурджевіча отримав шанс на камбек на 90-ій хвилині, проте Патрік Ольсен дуже невдало пробив пенальті. Любінянє нарешті знайшли свого тренера?

Ягеллонія – П'яст

Ягеллонія та П'яст продовжили тенденцію туру й також зіграли внічию. Розкішний голішник у Білостоці, що грав у гарному золотисто-білому комплекті форми, однозначно не повинен оминути вашу увагу.

Легія – Корона

Легія впевнено переграла Корону. Гості зуміли лише скоротити відставання.

Лехія – Вісла

Лехія мінімально здолала Віслу. Є сподівання, що команда нарешті вибереться з кризи та розпочне підйом нагору у таблиці, а переможне взяття воріт авторства Зволінські надасть їй впевненості у силах.

Краковія – Гурнік

Краковія всуху переграла Гурнік. Обидва команди з Кракова голи були забиті головою.

Розклад наступного туру Екстракляси