Новий тур Екстракляси подарує багато цікавих подій. Протистояння Заглембя та Легії та інші поєдинки.

Заглембє – Легія

В Любіні відбудеться принципове протистояння між Заглембєм та Легією. Хоча, протистояння практично кожного із варшавським грандом є доволі принциповим у Польщі.

За командою з Дольного Шльонска, котру нещодавно очолив колишній коуч П'яста Вальдемар Форналік, варто поспостерігати хоча б з огляду на те, що, по-перше, вона впевнено переграла у дербі Шльонск минулого туру, тобто настрій у неї просто чудовий, по-друге, колишній тренер національної збірної Польщі вміє працювати з подібними колективами та робити із них цукерочки.

Столичний суперник комфортно себе відчуває у Любіні, проте у шести попередніх зустрічах також зазнав тут дві поразки.

Говорячи про статистичний контекст цієї дуелі варто відзначити наступні факти.

Клуби Форналіка виграли 5 поєдинків з 9 попередніх проти Легії, варшавські хлопці виграли попередні п'ять матчів проти Заглембя й забивали там принаймні двічі, тобто на нас чекає цікава боротьба.

Лех – Легніца

Принциповий поєдинок відбудеться й у Познані. Суперники зіграють двічі поспіль за тиждень. Ні, вони не проводили кубковий поєдинок чи щось в такому роді, просто матч ще другого туру було перенесено на січень, тому фактично вони закривали гештальт у таблиці. Вийшло невдало. Для команда з Великопольського воєводства.

2:2 у Легніці ще сильніше збільшили відставання познаньців у таблиці від лідера. Звісно, вони будуть сповнені рішучості взяти реванш.

Що цікаво, Лех жодного разу не перемагав Мєдзь на виїзді, проте неодмінно здобував перемоги вдома на Познань-Арені. Попередній домашній поєдинок подарував результат 4:0.

Окрім того, діючий чемпіон завжди забиває Легніці принаймні двічі у офіційних матчах й це дозволяє сподіватися на непогане видовище.

Новачок Екстракляси в разі корисного результату може встановити власний рекорд безпрограшної серії у чемпіонаті.

Повний розклад 19-го туру Екстракляси

19 ТУР. 03.02.2023
21:30 Відзев -:- Ягеллонія

19 ТУР. 04.02.2023
16:00 Ракув -:- П'яст
18:30 Гурнік -:- Лехія
21:00 Заглембє -:- Легія

19 ТУР. 05.02.2023
13:30 Радом'як -:- Сталь Мелець
16:00 Лех -:- Легніца
18:30 Погонь -:- Шльонск

19 ТУР. 06.02.2023
20:00 Корона Кельці -:- Краковія


Таблиця перед 19-им туром Екстракляси

# 03 ЛЮТОГО 2023 И О
1 Ракув Ракув 18 42
2 Легія Легія 18 35
3 Відзев Відзев 18 30
4 Лех Лех 18 30
5 Погонь Погонь 18 30
6 Краковія Краковія 18 28
7 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 18 28
8 Сталь Мелець Сталь Мелець 18 28
9 Варта Познань Варта Познань 18 26
10 Радом'як Радом'як 18 24
11 Шльонск Шльонск 18 21
12 Гурнік Гурнік 18 20
13 Лехія Лехія 18 20
14 Заглембє Заглембє 18 20
15 Ягеллонія Ягеллонія 18 19
16 П'яст П'яст 18 17
17 Легніца Легніца 18 14
18 Корона Кельці Корона Кельці 18 13