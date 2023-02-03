Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Лех Легніца
03 лютого 2023, 20:00
Новий тур Екстракляси подарує багато цікавих подій. Протистояння Заглембя та Легії та інші поєдинки.
Заглембє – Легія
В Любіні відбудеться принципове протистояння між Заглембєм та Легією. Хоча, протистояння практично кожного із варшавським грандом є доволі принциповим у Польщі.
За командою з Дольного Шльонска, котру нещодавно очолив колишній коуч П'яста Вальдемар Форналік, варто поспостерігати хоча б з огляду на те, що, по-перше, вона впевнено переграла у дербі Шльонск минулого туру, тобто настрій у неї просто чудовий, по-друге, колишній тренер національної збірної Польщі вміє працювати з подібними колективами та робити із них цукерочки.
Столичний суперник комфортно себе відчуває у Любіні, проте у шести попередніх зустрічах також зазнав тут дві поразки.
Говорячи про статистичний контекст цієї дуелі варто відзначити наступні факти.
Клуби Форналіка виграли 5 поєдинків з 9 попередніх проти Легії, варшавські хлопці виграли попередні п'ять матчів проти Заглембя й забивали там принаймні двічі, тобто на нас чекає цікава боротьба.
Лех – Легніца
Принциповий поєдинок відбудеться й у Познані. Суперники зіграють двічі поспіль за тиждень. Ні, вони не проводили кубковий поєдинок чи щось в такому роді, просто матч ще другого туру було перенесено на січень, тому фактично вони закривали гештальт у таблиці. Вийшло невдало. Для команда з Великопольського воєводства.
2:2 у Легніці ще сильніше збільшили відставання познаньців у таблиці від лідера. Звісно, вони будуть сповнені рішучості взяти реванш.
Що цікаво, Лех жодного разу не перемагав Мєдзь на виїзді, проте неодмінно здобував перемоги вдома на Познань-Арені. Попередній домашній поєдинок подарував результат 4:0.
Окрім того, діючий чемпіон завжди забиває Легніці принаймні двічі у офіційних матчах й це дозволяє сподіватися на непогане видовище.
Новачок Екстракляси в разі корисного результату може встановити власний рекорд безпрограшної серії у чемпіонаті.
Повний розклад 19-го туру Екстракляси
Таблиця перед 19-им туром Екстракляси