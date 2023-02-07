В цьому турі Екстракляси ми побачили багато цікавого. Втрата очок одним з лідерів, несподівана поразка Погоні вдома та інші матчі.

Результати туру

19 ТУР. 03.02.2023
--:-- Вісла Плоцьк -:- Варта Познань
21:30 Відзев 1:1 Ягеллонія

19 ТУР. 04.02.2023
16:00 Ракув 1:0 П'яст
18:30 Гурнік 1:1 Лехія
21:00 Заглембє 1:2 Легія

19 ТУР. 05.02.2023
13:30 Радом'як 1:0 Сталь Мелець
16:00 Лех 1:0 Легніца
18:30 Погонь 0:2 Шльонск

19 ТУР. 06.02.2023
20:00 Корона Кельці 2:1 Краковія


Вісла – Варта

Поєдинок у Плоцьку не відбувся через сильний снігопад, який прийшов до дружньої нам країни минулого тижня. Точна дата переносу поки невідома.

Відзев – Ягеллонія

Матч у Лодзі також перебував під загрозою зриву, проте з затримкою вдалося поновити гру. Відзев відкрив рахунок після швидкої контратаки, проте далі Мартін Кройцлігер зрізав м'яч у власні ворота після удару в ближній кут від Бартоша Біди, що особливо образливо у контексті нереалізованого у першому таймі пенальті.

Ракув – П'яст

Ракув здолав П'яст завдяки автоголу Міхала Червінські. Лідер чемпіонату продемонстрував чудову реакція на втрату очок у попередньому турі.

Гурнік – Лехія

На засніженому полі стадіону в Забжу місцевий Гурнік не втримав перемогу із Лехією. На фініші першого тайму господарі відкрили рахунок з пенальті, проте у другій половині зустрічі грубо помилився голкіпер команди, який дозволив супернику чітко зіграти на добиванні після власного сейву у воротарському майданчику.

Заглембє – Легія

Легія вдало з'їздила до Любіна та привезла до столиці перемогу. Дублем асистів відмітився Жозуе, господарям вдалося відігратися зусиллями Бартоша Лакоми, одного з найяскравіших гравців команди, проте дотиснути варшавський колектив не вдалося.

Радом'як – Сталь

У битві середняків перемогу здобув Радом. Єдиного м'яча забила легенда команди Маріуша Левандовські Рафаель Россі.

Лех – Легніца

Лех взяв реванш в команди з Легніци за нічийний результат попереднього тижня. Гол для діючого чемпіона країни забив капітан Мікаель Ісхак.

Погонь – Шльонск

Шльонск несподівано переміг на важкому виїзді у Щецин. Спершу гості відзначилися головою після подачі з фланга на Еріка Експозіто, а потім Джон Єбоа реалізував доволі глупий пенальті за фол захисника суперника.

Корона – Краковія

Корона вдома здолала Краковію. Євген Коноплянка був замінений на 62-ій хвилині матчу й пішов з поля з нулем у графі результативних дій.

Розклад наступного туру Екстракляси

20 ТУР. 10.02.2023
19:00 Сталь Мелець -:- Ракув
21:30 Лехія -:- Відзев

20 ТУР. 11.02.2023
16:00 Шльонск -:- Корона Кельці
18:30 Вісла Плоцьк -:- Лех
21:00 Ягеллонія -:- Погонь

20 ТУР. 12.02.2023
13:30 Заглембє -:- П'яст
16:00 Гурнік -:- Радом'як
18:30 Легія -:- Краковія

20 ТУР. 13.02.2023
20:00 Варта Познань -:- Легніца