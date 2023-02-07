Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Легія -Заглембє - Getty Images
07 лютого 2023, 15:00
В цьому турі Екстракляси ми побачили багато цікавого. Втрата очок одним з лідерів, несподівана поразка Погоні вдома та інші матчі.
Результати туру
Вісла – Варта
Поєдинок у Плоцьку не відбувся через сильний снігопад, який прийшов до дружньої нам країни минулого тижня. Точна дата переносу поки невідома.
Відзев – Ягеллонія
Матч у Лодзі також перебував під загрозою зриву, проте з затримкою вдалося поновити гру. Відзев відкрив рахунок після швидкої контратаки, проте далі Мартін Кройцлігер зрізав м'яч у власні ворота після удару в ближній кут від Бартоша Біди, що особливо образливо у контексті нереалізованого у першому таймі пенальті.
Ракув – П'яст
Ракув здолав П'яст завдяки автоголу Міхала Червінські. Лідер чемпіонату продемонстрував чудову реакція на втрату очок у попередньому турі.
Гурнік – Лехія
На засніженому полі стадіону в Забжу місцевий Гурнік не втримав перемогу із Лехією. На фініші першого тайму господарі відкрили рахунок з пенальті, проте у другій половині зустрічі грубо помилився голкіпер команди, який дозволив супернику чітко зіграти на добиванні після власного сейву у воротарському майданчику.
Заглембє – Легія
Легія вдало з'їздила до Любіна та привезла до столиці перемогу. Дублем асистів відмітився Жозуе, господарям вдалося відігратися зусиллями Бартоша Лакоми, одного з найяскравіших гравців команди, проте дотиснути варшавський колектив не вдалося.
Радом'як – Сталь
У битві середняків перемогу здобув Радом. Єдиного м'яча забила легенда команди Маріуша Левандовські Рафаель Россі.
Лех – Легніца
Лех взяв реванш в команди з Легніци за нічийний результат попереднього тижня. Гол для діючого чемпіона країни забив капітан Мікаель Ісхак.
Погонь – Шльонск
Шльонск несподівано переміг на важкому виїзді у Щецин. Спершу гості відзначилися головою після подачі з фланга на Еріка Експозіто, а потім Джон Єбоа реалізував доволі глупий пенальті за фол захисника суперника.
Корона – Краковія
Корона вдома здолала Краковію. Євген Коноплянка був замінений на 62-ій хвилині матчу й пішов з поля з нулем у графі результативних дій.
Розклад наступного туру Екстракляси