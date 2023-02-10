Екстракляса продовжує набирати численних обертів. Цього разу головний фаворит поїде в гості до небезпечного середняка, Легія зустрінеться із краківським колективом та інші.

Ченстоховці поїдуть в гості до Мельця

Попередні сезони Сталь стабільно боролася за збереження прописки, проте цього року команда несподівано трансформувалася у претендента на єврокубки. Відстань до третього місця у таблиці, що наразі посідає діючий чемпіон Лех, та яке дозволяє зіграти у кваліфікації до Ліги конференцій, лише 5 очок.

Після поновлення чемпіонату команду з Мельця грає не надто вдало, проте все одно залишається міцним горішком. Особливо вдома.

Ракув має солідний відрив від 2 місця, втім повинен стабільно рухатися далі, Легія не спить і є напоготові.

Раніше ці команди грали у нижчих дивізіонах, де "сталевари" неодмінно здобували впевнені перемоги над суперником, проте починаючи з 2018 року Сталь лише одного разу здобула перемогу, саме вдома, а поступилася п'ять разів поспіль після цього.

Цього сезону середняк дав потужний бій фавориту, двічі скорочуючи відставання по ходу матчу, й остаточно програвши 2:3 на виїзді.

В середньому у цьому протистоянні у Мельцю забивається принаймні 1,5 голи за матчу й це гарантує хороший поєдинок.

Варшавський гранд зустрінеться з колективом Коноплянки

Легія прийме вдома Краковію. Історія цього протистояння дуже насичена, все ж одні з найстаріших клубів у Польщі, краківці взагалі носять даний титул.

З 2020 року в літописі битви столичного гранда проти команди з іншого знаменитого міста постійно стається обмін перемогами. Попередні виїзди подарували столичним загальні 0:4, у тому числі цього сезону були 0:3.

Також в сезоні-2019/20 сталися матчі у кубках. Спершу у Кубку Польщі в півфіналі були виїзні 0:3, а потім краківці перемогли також й в Суперкубку у серії післяматчевих пенальті.

У столиці, до речі, саме у Варшаві місцева команда лише одного разу програвала Краковії.

В середньому Легія забиває 2 голи в домашніх матчах з нинішнім опонентом й немає передумов для того, щоб кризова в попередніх матчах команда зуміла їм щось протиставити на чолі із Євгеном Коноплянкою.

Повний розклад 20-го туру Екстракляси

20 ТУР. 10.02.2023
19:00 Сталь Мелець -:- Ракув
21:30 Лехія -:- Відзев

20 ТУР. 11.02.2023
16:00 Шльонск -:- Корона Кельці
18:30 Вісла Плоцьк -:- Лех
21:00 Ягеллонія -:- Погонь

20 ТУР. 12.02.2023
13:30 Заглембє -:- П'яст
16:00 Гурнік -:- Радом'як
18:30 Легія -:- Краковія

20 ТУР. 13.02.2023
20:00 Варта Познань -:- Легніца

Таблиця перед 20-им туром Екстракляси
# 10 ЛЮТОГО 2023 И О
1 Ракув Ракув 19 45
2 Легія Легія 19 38
3 Лех Лех 19 33
4 Відзев Відзев 19 31
5 Погонь Погонь 19 30
6 Краковія Краковія 18 28
7 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 18 28
8 Сталь Мелець Сталь Мелець 19 28
9 Радом'як Радом'як 19 27
10 Варта Познань Варта Познань 18 26
11 Шльонск Шльонск 19 24
12 Гурнік Гурнік 19 21
13 Лехія Лехія 19 21
14 Ягеллонія Ягеллонія 19 20
15 Заглембє Заглембє 19 20
16 П'яст П'яст 19 17
17 Легніца Легніца 19 14
18 Корона Кельці Корона Кельці 18 13