Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Екстракляса продовжує набирати численних обертів. Цього разу головний фаворит поїде в гості до небезпечного середняка, Легія зустрінеться із краківським колективом та інші.

Ченстоховці поїдуть в гості до Мельця

Попередні сезони Сталь стабільно боролася за збереження прописки, проте цього року команда несподівано трансформувалася у претендента на єврокубки. Відстань до третього місця у таблиці, що наразі посідає діючий чемпіон Лех, та яке дозволяє зіграти у кваліфікації до Ліги конференцій, лише 5 очок.

Після поновлення чемпіонату команду з Мельця грає не надто вдало, проте все одно залишається міцним горішком. Особливо вдома.

Ракув має солідний відрив від 2 місця, втім повинен стабільно рухатися далі, Легія не спить і є напоготові.

Раніше ці команди грали у нижчих дивізіонах, де "сталевари" неодмінно здобували впевнені перемоги над суперником, проте починаючи з 2018 року Сталь лише одного разу здобула перемогу, саме вдома, а поступилася п'ять разів поспіль після цього.

Цього сезону середняк дав потужний бій фавориту, двічі скорочуючи відставання по ходу матчу, й остаточно програвши 2:3 на виїзді.

В середньому у цьому протистоянні у Мельцю забивається принаймні 1,5 голи за матчу й це гарантує хороший поєдинок.

Варшавський гранд зустрінеться з колективом Коноплянки

Легія прийме вдома Краковію. Історія цього протистояння дуже насичена, все ж одні з найстаріших клубів у Польщі, краківці взагалі носять даний титул.

З 2020 року в літописі битви столичного гранда проти команди з іншого знаменитого міста постійно стається обмін перемогами. Попередні виїзди подарували столичним загальні 0:4, у тому числі цього сезону були 0:3.

Також в сезоні-2019/20 сталися матчі у кубках. Спершу у Кубку Польщі в півфіналі були виїзні 0:3, а потім краківці перемогли також й в Суперкубку у серії післяматчевих пенальті.

У столиці, до речі, саме у Варшаві місцева команда лише одного разу програвала Краковії.

В середньому Легія забиває 2 голи в домашніх матчах з нинішнім опонентом й немає передумов для того, щоб кризова в попередніх матчах команда зуміла їм щось протиставити на чолі із Євгеном Коноплянкою.

Повний розклад 20-го туру Екстракляси