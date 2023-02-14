Новий тур у Екстраклясі, нові інтригуючі та цікаві протистояння. Втрата очок лідером, бойовий поєдинок у Варшаві та інші.

Результати туру

20 ТУР. 10.02.2023
19:00 Сталь Мелець 0:0 Ракув
21:30 Лехія 0:0 Відзев

20 ТУР. 11.02.2023
16:00 Шльонск 1:1 Корона Кельці
18:30 Вісла Плоцьк 0:1 Лех
21:00 Ягеллонія 2:0 Погонь

20 ТУР. 12.02.2023
13:30 Заглембє 0:2 П'яст
16:00 Гурнік 0:0 Радом'як
18:30 Легія 2:2 Краковія

20 ТУР. 13.02.2023
20:00 Варта Познань 1:1 Легніца


Сталь – Ракув

Наш прогноз справдився й середняк чемпіонату Польщі зумів відібрати очки в лідера. Сталь навіть забила Ракуву зусиллями новачка Кокі Хінокіо, проте взяття воріт японця з Заглємбя відмінили через порушення правил. Забили також гості у другому таймі, проте з положення поза грою. Окрім того, двічі Іві Лопес, яким активно цікавилось київське Динамо, мав розкішні моменти забити, втім його постріли після контратаки фактично 4 в 1 та пострілу зі штрафного потягнув голкіпер.

Лехія – Відзев

Лехія зіграла в нульову нічию з Відзевом під уважним поглядом нового головного тренера польської збірної Фернанду Сантуша.

Шльонск – Корона

В поєдинку у Вроцлаві сталася нічия. Господарі повинні бути вдячні голкіперу Лєшчинські, який потягнув ряд небезпечних ударів, хоча й нічого не вдіяв із пенальті.

Вісла – Лех

Колектив з Плоцька помітно здав у другій частині сезону після блискучого старту й зараз відкотився вже на восьму сходинку. Діючий чемпіон забив єдиний гол на 20-ій хвилині зусиллями молодого таланта Муравського, що скористався невдалими діями захисника, а відігратися чи принаймні створити більше проблем господарям завадила червона картка для досвідченого Жежнічака, що раніше виступав у Легії.

Ягеллонія – Погонь

Перед поєдинком віддали шану легенді команди з Білостока, що провела за клуб більше півтори сотні поєдинків в усіх турнірах. Іван Руньє доєднався до Ягеллонії у 2016-му році з кіпрської Омонії, а нині отримав статус вільного агента. Головна причина розставання із футболістом – численні травми. З квітня 2021-го року хорватський центрбек перебував у лазареті через пошкодження коліна. Тепер його колишні партнери достойно проводили свого колегу сухою перемогою над непростою Погоню. У другому таймі вдалося відкрити рахунок після кутового й пізніше провести стрімку контратаку. Щецинці помітно збавили оберти після попередніх доволі вдалих кампаній із потраплянням до єврокубків.

П'яст – Заглембє

Колишній клуб Вальдемара Форналіка розібрався з нинішним завдяки голам Канджьора та Вільчека.

Гурнік – Радом'як

Гурнік та Радом'як голів забити не змогли й розписали нульову нічию.

Легія – Краковія

Легія та Краковія видали дуже круте дійство у польській столиці. Двічі краківский колектив виходив вперед, а варшавський гранд його зрівнював, до того ж господарі не реалізували також пенальті, що потягнув голкіпер гостей Нємчицкі, пізніше відмітившийся грубою помилкою у епізоді з першим голом суперника.

Варта – Мєдзь

Варта розписала результативну нічию з Мєдзю. Познань вирвала пункт в непоступливої Легніци завдяки голу ближче завершення матчу.

Таблиця 

# 14 ЛЮТОГО 2023 И О
1 Ракув Ракув 20 46
2 Легія Легія 20 39
3 Лех Лех 20 36
4 Відзев Відзев 20 32
5 Погонь Погонь 20 30
6 Краковія Краковія 20 29
7 Сталь Мелець Сталь Мелець 20 29
8 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 19 28
9 Радом'як Радом'як 20 28
10 Варта Познань Варта Познань 18 26
11 Шльонск Шльонск 20 25
12 Ягеллонія Ягеллонія 20 23
13 Гурнік Гурнік 20 22
14 Лехія Лехія 20 22
15 П'яст П'яст 20 20
16 Заглембє Заглембє 20 20
17 Корона Кельці Корона Кельці 20 17
18 Легніца Легніца 19 14


Розклад наступного туру у чемпіонаті

21 ТУР. 17.02.2023
19:00 Краковія -:- Сталь Мелець
21:30 Відзев -:- Шльонск

21 ТУР. 18.02.2023
16:00 Корона Кельці -:- Лехія
18:30 Ракув -:- Гурнік
21:00 Погонь -:- Варта Познань

21 ТУР. 19.02.2023
13:30 Легніца -:- Вісла Плоцьк
16:00 Лех -:- Заглембє
18:30 П'яст -:- Легія

21 ТУР. 20.02.2023
20:00 Радом'як -:- Ягеллонія