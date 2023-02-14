Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру у польскій першості.

Новий тур у Екстраклясі, нові інтригуючі та цікаві протистояння. Втрата очок лідером, бойовий поєдинок у Варшаві та інші.

Результати туру



Сталь – Ракув

Наш прогноз справдився й середняк чемпіонату Польщі зумів відібрати очки в лідера. Сталь навіть забила Ракуву зусиллями новачка Кокі Хінокіо, проте взяття воріт японця з Заглємбя відмінили через порушення правил. Забили також гості у другому таймі, проте з положення поза грою. Окрім того, двічі Іві Лопес, яким активно цікавилось київське Динамо, мав розкішні моменти забити, втім його постріли після контратаки фактично 4 в 1 та пострілу зі штрафного потягнув голкіпер.

Лехія – Відзев

Лехія зіграла в нульову нічию з Відзевом під уважним поглядом нового головного тренера польської збірної Фернанду Сантуша.

Шльонск – Корона

В поєдинку у Вроцлаві сталася нічия. Господарі повинні бути вдячні голкіперу Лєшчинські, який потягнув ряд небезпечних ударів, хоча й нічого не вдіяв із пенальті.

Вісла – Лех

Колектив з Плоцька помітно здав у другій частині сезону після блискучого старту й зараз відкотився вже на восьму сходинку. Діючий чемпіон забив єдиний гол на 20-ій хвилині зусиллями молодого таланта Муравського, що скористався невдалими діями захисника, а відігратися чи принаймні створити більше проблем господарям завадила червона картка для досвідченого Жежнічака, що раніше виступав у Легії.

Ягеллонія – Погонь

Перед поєдинком віддали шану легенді команди з Білостока, що провела за клуб більше півтори сотні поєдинків в усіх турнірах. Іван Руньє доєднався до Ягеллонії у 2016-му році з кіпрської Омонії, а нині отримав статус вільного агента. Головна причина розставання із футболістом – численні травми. З квітня 2021-го року хорватський центрбек перебував у лазареті через пошкодження коліна. Тепер його колишні партнери достойно проводили свого колегу сухою перемогою над непростою Погоню. У другому таймі вдалося відкрити рахунок після кутового й пізніше провести стрімку контратаку. Щецинці помітно збавили оберти після попередніх доволі вдалих кампаній із потраплянням до єврокубків.

П'яст – Заглембє

Колишній клуб Вальдемара Форналіка розібрався з нинішним завдяки голам Канджьора та Вільчека.

Гурнік – Радом'як

Гурнік та Радом'як голів забити не змогли й розписали нульову нічию.

Легія – Краковія

Легія та Краковія видали дуже круте дійство у польській столиці. Двічі краківский колектив виходив вперед, а варшавський гранд його зрівнював, до того ж господарі не реалізували також пенальті, що потягнув голкіпер гостей Нємчицкі, пізніше відмітившийся грубою помилкою у епізоді з першим голом суперника.

Варта – Мєдзь

Варта розписала результативну нічию з Мєдзю. Познань вирвала пункт в непоступливої Легніци завдяки голу ближче завершення матчу.

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