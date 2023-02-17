Черговий тур Екстракляси повинен вийти цікавим. Ракув проти Подольскі, чемпіон зіграє проти міцного середняка та інші.

Ченстоховці проти непростого колектива з Забже

Солідний відрив Ракува від другого місця, який донедавна складав доволі вражаючі 11 пунктів, проте нічиї з Вартою та Сталлю дещо скоротили це відставання. Звісно, Легія, котра активно слідкує за своїм конкурентом, все ще знаходиться далеко, втім втрачати залікові бали не потрібно.

Попереду Гурнік, який є недружним колективом для ченстоховців. В 9 офіційних матчах "червоно-сині" виграли менше половини поєдинків, слідує другий рік, як Ракув не може здолати міцних "гірників" у офіційних битвах в Екстраклясі. Попередні домашні зустрічі принесли колективу Папшуна поразку 1:2 та нічийні 0:0. Тобто, мотивації колективу з маленького, проте гарного провінційного містечка Ченстохови не займати.

Чемпіон зіграє з непростим колективом Форналіка

Лех поступово підтискає своїх конкурентів. Команда Джона ван ден Брома посядає третю сходинку у зоні Ліги конференції, точніше, її кваліфікації, й сподівається злапати шанс навіть на чемпіонський титул. Якщо Ракув продовжить оступатися, це не виглядає таким неможливим. Проте й самому Леху варто стабільно набирати очки. А з цим певні проблеми, бо нічийні результати зі Сталлю та Легніцею не потрібні і не повинні мати місце.

Попереду Заглембє. Познаньці мають добру статистику з любінянами, проте ігри виходять доволі запеклими. Наприклад, були 3:3 у червні декілька років тому. Попередній домашній поєдинок лишився за чемпіоном, коли вдалося виграти завдяки голам Томаша Кендзьори та товариша Алана Червінські. Словом, повинно бути дуже цікаво.

Повний розклад 21-го туру Екстракляси

21 ТУР. 17.02.2023
19:00 Краковія -:- Сталь Мелець
21:30 Відзев -:- Шльонск

21 ТУР. 18.02.2023
16:00 Корона Кельці -:- Лехія
18:30 Ракув -:- Гурнік
21:00 Погонь -:- Варта Познань

21 ТУР. 19.02.2023
13:30 Легніца -:- Вісла Плоцьк
16:00 Лех -:- Заглембє
18:30 П'яст -:- Легія

21 ТУР. 20.02.2023
20:00 Радом'як -:- Ягеллонія


Таблиця перед 21-им туром Екстракляси

# 17 ЛЮТОГО 2023 И О
1 Ракув Ракув 20 46
2 Легія Легія 20 39
3 Лех Лех 20 36
4 Відзев Відзев 20 32
5 Погонь Погонь 20 30
6 Краковія Краковія 20 29
7 Сталь Мелець Сталь Мелець 20 29
8 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 19 28
9 Радом'як Радом'як 20 28
10 Варта Познань Варта Познань 18 26
11 Шльонск Шльонск 20 25
12 Ягеллонія Ягеллонія 20 23
13 Гурнік Гурнік 20 22
14 Лехія Лехія 20 22
15 П'яст П'яст 20 20
16 Заглембє Заглембє 20 20
17 Корона Кельці Корона Кельці 20 17
18 Легніца Легніца 19 14