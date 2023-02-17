Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси повинен вийти цікавим. Ракув проти Подольскі, чемпіон зіграє проти міцного середняка та інші.

Ченстоховці проти непростого колектива з Забже

Солідний відрив Ракува від другого місця, який донедавна складав доволі вражаючі 11 пунктів, проте нічиї з Вартою та Сталлю дещо скоротили це відставання. Звісно, Легія, котра активно слідкує за своїм конкурентом, все ще знаходиться далеко, втім втрачати залікові бали не потрібно.

Попереду Гурнік, який є недружним колективом для ченстоховців. В 9 офіційних матчах "червоно-сині" виграли менше половини поєдинків, слідує другий рік, як Ракув не може здолати міцних "гірників" у офіційних битвах в Екстраклясі. Попередні домашні зустрічі принесли колективу Папшуна поразку 1:2 та нічийні 0:0. Тобто, мотивації колективу з маленького, проте гарного провінційного містечка Ченстохови не займати.

W sobotę wpadnijcie wcześniej na L83! 😎



Przed meczem z Górnikiem na trybunie C będziecie mogli spotkać się i zebrać autografy od @szymekczyz1!



Czekamy na Was od 16:45 😎



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Ostatnie bilety na mecz z Górnikiem ⤵️https://t.co/8ztwzCi3fg pic.twitter.com/spJcrKH7fd — Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) February 16, 2023

Чемпіон зіграє з непростим колективом Форналіка

Лех поступово підтискає своїх конкурентів. Команда Джона ван ден Брома посядає третю сходинку у зоні Ліги конференції, точніше, її кваліфікації, й сподівається злапати шанс навіть на чемпіонський титул. Якщо Ракув продовжить оступатися, це не виглядає таким неможливим. Проте й самому Леху варто стабільно набирати очки. А з цим певні проблеми, бо нічийні результати зі Сталлю та Легніцею не потрібні і не повинні мати місце.

Попереду Заглембє. Познаньці мають добру статистику з любінянами, проте ігри виходять доволі запеклими. Наприклад, були 3:3 у червні декілька років тому. Попередній домашній поєдинок лишився за чемпіоном, коли вдалося виграти завдяки голам Томаша Кендзьори та товариша Алана Червінські. Словом, повинно бути дуже цікаво.

Ostatnie mecze przy Bułgarskiej 🔙🎞️ pic.twitter.com/PBOfEAw3Vy — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) February 15, 2023

Повний розклад 21-го туру Екстракляси



Таблиця перед 21-им туром Екстракляси