Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Новий тур Екстракляси подарував багато цікавого. Дебютний асист Коноплянки у сезоні, поразка чемпіона та інші.

Результати туру



Краковія – Сталь

Краковія вдома здолала Сталь. У вольовій перемозі господарів поля прийняв участь Євген Коноплянка, який розпочав камбек передачею на Отара Какабадзе.

Відзев – Шльонск

Відзев мінімально дотиснув Шльонск. Господарі забили у доданий час другого тайму зусиллями Хансена.

Корона – Лехія

Корона втримала перемогу у матчі з непоступливою Лехією. Господарі були змушені грати вдесятьох після видалення українця Кирила Петрова у другій половині зустрічі.

Ракув – Гурнік

Ракув завершив невдалу серію проти Гурніка. Лідер чемпіонату переграв непростого суперника 2:0.

Погонь – Варта

Погонь впевнено здолала Варту. Каміль Гросіцкі оформив 1+1.

Легніца – Вісла

Легніца зуміла перемогти Віслу й наблизитися до безпечної зони.

Лех – Заглембє

Лех вдало поїхав за полярне коло у рамах Лізі Конференцій, де відстояв стратегічно важливу нульовку з місцем симпатичним колективом Буде-Глімт. Проте переграти Заглембє вдома забракло сил та концентрації.

П'яст – Легія

Легія переграла міцний П'яст на виїзді. Переможного м'яча забив Жозуе.

Радом'як – Ягеллонія

Радом'як та Ягеллонія не забили один одному. Команди знаходяться у середину таблиці.

Таблиця після 20-го туру Екстракляси



Розклад наступного туру Екстракляси