Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Євген Коноплянка - Strona Cracovii
21 лютого 2023, 20:00
Новий тур Екстракляси подарував багато цікавого. Дебютний асист Коноплянки у сезоні, поразка чемпіона та інші.
Результати туру
Краковія – Сталь
Краковія вдома здолала Сталь. У вольовій перемозі господарів поля прийняв участь Євген Коноплянка, який розпочав камбек передачею на Отара Какабадзе.
Відзев – Шльонск
Відзев мінімально дотиснув Шльонск. Господарі забили у доданий час другого тайму зусиллями Хансена.
Корона – Лехія
Корона втримала перемогу у матчі з непоступливою Лехією. Господарі були змушені грати вдесятьох після видалення українця Кирила Петрова у другій половині зустрічі.
Ракув – Гурнік
Ракув завершив невдалу серію проти Гурніка. Лідер чемпіонату переграв непростого суперника 2:0.
Погонь – Варта
Погонь впевнено здолала Варту. Каміль Гросіцкі оформив 1+1.
Легніца – Вісла
Легніца зуміла перемогти Віслу й наблизитися до безпечної зони.
Лех – Заглембє
Лех вдало поїхав за полярне коло у рамах Лізі Конференцій, де відстояв стратегічно важливу нульовку з місцем симпатичним колективом Буде-Глімт. Проте переграти Заглембє вдома забракло сил та концентрації.
П'яст – Легія
Легія переграла міцний П'яст на виїзді. Переможного м'яча забив Жозуе.
Радом'як – Ягеллонія
Радом'як та Ягеллонія не забили один одному. Команди знаходяться у середину таблиці.
Таблиця після 20-го туру Екстракляси
Розклад наступного туру Екстракляси