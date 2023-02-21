Новий тур Екстракляси подарував багато цікавого. Дебютний асист Коноплянки у сезоні, поразка чемпіона та інші.

Результати туру

20 ТУР. 13.02.2023
20:00 Варта Познань 1:1 Легніца

21 ТУР. 17.02.2023
19:00 Краковія 2:1 Сталь Мелець
21:30 Відзев 1:0 Шльонск

21 ТУР. 18.02.2023
16:00 Корона Кельці 1:0 Лехія
18:30 Ракув 2:0 Гурнік
21:00 Погонь 3:1 Варта Познань

21 ТУР. 19.02.2023
13:30 Легніца 2:1 Вісла Плоцьк
16:00 Лех 1:2 Заглембє
18:30 П'яст 0:1 Легія

21 ТУР. 20.02.2023
20:00 Радом'як 0:0 Ягеллонія


Краковія – Сталь

Краковія вдома здолала Сталь. У вольовій перемозі господарів поля прийняв участь Євген Коноплянка, який розпочав камбек передачею на Отара Какабадзе.

Відзев – Шльонск

Відзев мінімально дотиснув Шльонск. Господарі забили у доданий час другого тайму зусиллями Хансена.

Корона – Лехія

Корона втримала перемогу у матчі з непоступливою Лехією. Господарі були змушені грати вдесятьох після видалення українця Кирила Петрова у другій половині зустрічі.

Ракув – Гурнік

Ракув завершив невдалу серію проти Гурніка. Лідер чемпіонату переграв непростого суперника 2:0.

Погонь – Варта

Погонь впевнено здолала Варту. Каміль Гросіцкі оформив 1+1.

Легніца – Вісла

Легніца зуміла перемогти Віслу й наблизитися до безпечної зони.

Лех – Заглембє

Лех вдало поїхав за полярне коло у рамах Лізі Конференцій, де відстояв стратегічно важливу нульовку з місцем симпатичним колективом Буде-Глімт. Проте переграти Заглембє вдома забракло сил та концентрації.

П'яст – Легія

Легія переграла міцний П'яст на виїзді. Переможного м'яча забив Жозуе.

Радом'як – Ягеллонія

Радом'як та Ягеллонія не забили один одному. Команди знаходяться у середину таблиці.

Таблиця після 20-го туру Екстракляси

# 21 ЛЮТОГО 2023 И О
1 Ракув Ракув 21 49
2 Легія Легія 21 42
3 Лех Лех 21 36
4 Відзев Відзев 21 35
5 Погонь Погонь 21 33
6 Краковія Краковія 21 32
7 Сталь Мелець Сталь Мелець 21 29
8 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 20 28
9 Радом'як Радом'як 20 28
10 Варта Познань Варта Познань 20 27
11 Шльонск Шльонск 21 25
12 Ягеллонія Ягеллонія 20 23
13 Заглембє Заглембє 21 23
14 Гурнік Гурнік 21 22
15 Лехія Лехія 21 22
16 П'яст П'яст 21 20
17 Корона Кельці Корона Кельці 21 20
18 Легніца Легніца 21 18


Розклад наступного туру Екстракляси

22 ТУР. 24.02.2023
19:00 Ягеллонія -:- Ракув
21:30 Легія -:- Відзев

22 ТУР. 25.02.2023
16:00 П'яст -:- Краковія
18:30 Варта Познань -:- Корона Кельці
21:00 Лехія -:- Радом'як

22 ТУР. 26.02.2023
13:30 Сталь Мелець -:- Гурнік
16:00 Вісла Плоцьк -:- Погонь
18:30 Шльонск -:- Лех

22 ТУР. 27.02.2023
20:00 Заглембє -:- Легніца