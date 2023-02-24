Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Сьогодні на календарі видніється дата початку повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію нашої держави. Сподіваємось, цей рік подарує довгоочікувану перемогу. Одними з тих, хто серйозно допоміг Україні і продовжує допомагати далі – це поляки. Наші дружні сусіди внесли один з найважливіших вкладів. Цього туру у місцевому чемпіонаті відбудеться декілька цікавих поєдинків.

Лідер поїде в гості до непростого опонента

У Білостоці Ягеллонія та Ракув Ченстохова зійдуться у серйозному протистоянні. Марек Папшун та його хлопці перебувають на чолі таблиці й впевнено крокують до історичного чемпіонства. Ягеллонія ж особливо ні на що не претендує. Цей колектив нещодавно розписував веселі 4:4 з португальським Ріу Аве у кваліфікації Ліги Європи, проте єврокубки для клубу Мачеє Столярчика наразі не світять. Тим не менш створити проблеми любому супернику вдома вони здатні.

На користь господарів говорить й статистика попередніх матчів на власному полі, де Ягеллонія забиває принаймні одного разу на протязі восьми поєдинків. З моменту виходу Ракува до елітного дивізіону йому лише одного разу вдалося переграти цього суперника на виїзді, у 2019-у році завдяки взяттю воріт Петрашека.

Попередній поєдинок на Місцевому стадіоні подарував розгром міцних гостей, коли Тарас Романчук оформив дубль. В першому колі цього сезону сталися 2:2.

Також додаємо крутезну серію ченстоховців з 14 матчів поспіль без поразок, враховуючи деякі товариські матчі можемо занести в актив нічию з Андерлехтом та перемоги у матчах з Карабахом та Дніпром-1. В разі здобуття пунктів у Білостоці буде встановлено новий персональний рекорд.

У Вроцлав приїде діючий чемпіон країни

Шльонск зіграє проти Леха. Цього сезону шляхи команд пересіклися не лише у чемпіонаті, але й в національному кубку. Грубі помилки Артура Рудько призвели до поразки команди Джона ван ден Брома вдома. Потрібно брати реванш на виїзді. Проте потрібно робити акцент на єврокубки.

Діючий чемпіон проводить фантастичний євросезон. Здавалося б, впевнений виліт у кваліфікації Ліги чемпіонів від Карабаха влітку поставить перепони перед клубом, проте Динамо Батумі, Вікінгур та Дюделанж пали у відбіркових раундах Ліги конференцій, а в групі постраждали Аустрій та півфіналіст минулорічного розіграшу головного єврокубка Вільярреал. Вчора познаньці здолали Буде-Глімт, від якого не пропустили навіть у виїзному поєдинку. Це вдалося лише польському чемпіону та Арсеналу. Попереду Юргорден, з яким доведеться битися вже доволі незабаром, тому пріоритети можуть зміститися в бік саме цього протистояння. В чемпіонаті захистити золоті медалі навряд вдасться.

Шльонск часто грає внічию вдома і є лідером у першості за цим показником, а попередня перемога вроцлавців датована 2017-м.

Лех жодного разу не програв на виїзді цієї кампанії, а також двічі здолав супротив цього суперника у попередніх спробах.

Tak się pisze historię naszego Klubu!💪 Wy na trybunach, my na boisku, wczoraj każdy obecny dołożył swoją cegiełkę do tego awansu! Dziękujemy za wsparcie 🙌 @LechPoznan pic.twitter.com/aqAjtwzPlw — Bartosz Salamon (@salamon1591) February 24, 2023

Повний розклад 22-го туру Екстракляси



Таблиця перед 22-им туром Екстракляси