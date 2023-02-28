Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Чергова колєйка Екстракляси подарувала багато цікавих та несподіваних подій. Ракув продовжує перемагати, Шльонск знову переграв Лех та інші.

Результати туру



Ягеллонія – Ракув

Ракув створив міні камбек з Ягеллонією. Команди обмінялися чудовими розкішними ударами, а далі Томаш Петрашек забив головою.

Легія – Відзев

Легія розписала мирову вдома з Відзевом. На гол Вшолка гості відповіли трьома голами, одним в свої ворота та двома в чужі, в підсумку зігравши внічию у протистоянні з дуже насиченою історією бекграундом.

П'яст – Краковія

П'яст переграв Краковію вдома. На початку другої половини зустрічі він вийшов уперед завдяки дальньому пострілу Гжегожа Томасєвіча та реалізованного пенальті від Патрика Джічєка, проте навіть скоротивши відставання у рахунку суперник не зміг відігратися.

Варта – Корона

Варта вдома розбила Корону. Розгром було оформлено у першому таймі.

Лехія – Радом'як

Радом'як розгромив Лехію на виїзді. Леонардо оформив дубль.

Сталь – Гурнік

Гурнік на виїзді здобув перемогу над міцною Сталлю. Єдиний гол був забитий після асиста Подольскі.

Вісла – Погонь

Погонь на виїзді зуміла виграти Віслу. Окрім того, бронзовий призер минулих польських чемпіонатів окрім голу у виконанні Бічахчяна також змазав спробу з пенальті.

Шльонск – Лех

Шльонск має хороший спосіб на нейтралізацію цього суперника у нинішньому сезоні, Лех поступився і в чемпіонаті, і в національному кубку. Допомогло видалення в стані гостей, а свою червону картку колектив колишнього тренера познанців Джурджевіча вже за комфортного рахунку 2:0.

Заглембє – Легніца

Заглембє вдома переграв Легніцу. Гостям не допоміг навіть гол Нарсінга.

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Розклад наступного туру Екстракляси