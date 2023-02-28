Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Шльонск Лех
28 лютого 2023, 19:00
Чергова колєйка Екстракляси подарувала багато цікавих та несподіваних подій. Ракув продовжує перемагати, Шльонск знову переграв Лех та інші.
Результати туру
Ягеллонія – Ракув
Ракув створив міні камбек з Ягеллонією. Команди обмінялися чудовими розкішними ударами, а далі Томаш Петрашек забив головою.
Легія – Відзев
Легія розписала мирову вдома з Відзевом. На гол Вшолка гості відповіли трьома голами, одним в свої ворота та двома в чужі, в підсумку зігравши внічию у протистоянні з дуже насиченою історією бекграундом.
П'яст – Краковія
П'яст переграв Краковію вдома. На початку другої половини зустрічі він вийшов уперед завдяки дальньому пострілу Гжегожа Томасєвіча та реалізованного пенальті від Патрика Джічєка, проте навіть скоротивши відставання у рахунку суперник не зміг відігратися.
Варта – Корона
Варта вдома розбила Корону. Розгром було оформлено у першому таймі.
Лехія – Радом'як
Радом'як розгромив Лехію на виїзді. Леонардо оформив дубль.
Сталь – Гурнік
Гурнік на виїзді здобув перемогу над міцною Сталлю. Єдиний гол був забитий після асиста Подольскі.
Вісла – Погонь
Погонь на виїзді зуміла виграти Віслу. Окрім того, бронзовий призер минулих польських чемпіонатів окрім голу у виконанні Бічахчяна також змазав спробу з пенальті.
Шльонск – Лех
Шльонск має хороший спосіб на нейтралізацію цього суперника у нинішньому сезоні, Лех поступився і в чемпіонаті, і в національному кубку. Допомогло видалення в стані гостей, а свою червону картку колектив колишнього тренера познанців Джурджевіча вже за комфортного рахунку 2:0.
Заглембє – Легніца
Заглембє вдома переграв Легніцу. Гостям не допоміг навіть гол Нарсінга.
Таблиця
Розклад наступного туру Екстракляси