Чергова колєйка Екстракляси подарувала багато цікавих та несподіваних подій. Ракув продовжує перемагати, Шльонск знову переграв Лех та інші.

Результати туру

22 ТУР. 24.02.2023
19:00 Ягеллонія 1:2 Ракув
21:30 Легія 2:2 Відзев

22 ТУР. 25.02.2023
16:00 П'яст 2:1 Краковія
18:30 Варта Познань 5:1 Корона Кельці
21:00 Лехія 1:3 Радом'як

22 ТУР. 26.02.2023
13:30 Сталь Мелець 0:1 Гурнік
16:00 Вісла Плоцьк 0:1 Погонь
18:30 Шльонск 2:1 Лех

22 ТУР. 27.02.2023
20:00 Заглембє 2:1 Легніца


Ягеллонія – Ракув

Ракув створив міні камбек з Ягеллонією. Команди обмінялися чудовими розкішними ударами, а далі Томаш Петрашек забив головою.

Легія – Відзев

Легія розписала мирову вдома з Відзевом. На гол Вшолка гості відповіли трьома голами, одним в свої ворота та двома в чужі, в підсумку зігравши внічию у протистоянні з дуже насиченою історією бекграундом.

П'яст – Краковія

П'яст переграв Краковію вдома. На початку другої половини зустрічі він вийшов уперед завдяки дальньому пострілу Гжегожа Томасєвіча та реалізованного пенальті від Патрика Джічєка, проте навіть скоротивши відставання у рахунку суперник не зміг відігратися.

Варта – Корона

Варта вдома розбила Корону. Розгром було оформлено у першому таймі.

Лехія – Радом'як

Радом'як розгромив Лехію на виїзді. Леонардо оформив дубль.

Сталь – Гурнік

Гурнік на виїзді здобув перемогу над міцною Сталлю. Єдиний гол був забитий після асиста Подольскі.

Вісла – Погонь

Погонь на виїзді зуміла виграти Віслу. Окрім того, бронзовий призер минулих польських чемпіонатів окрім голу у виконанні Бічахчяна також змазав спробу з пенальті.

Шльонск – Лех

Шльонск має хороший спосіб на нейтралізацію цього суперника у нинішньому сезоні, Лех поступився і в чемпіонаті, і в національному кубку. Допомогло видалення в стані гостей, а свою червону картку колектив колишнього тренера познанців Джурджевіча вже за комфортного рахунку 2:0.

Заглембє – Легніца

Заглембє вдома переграв Легніцу. Гостям не допоміг навіть гол Нарсінга.

Таблиця

# 28 ЛЮТОГО 2023 И О
1 Ракув Ракув 22 52
2 Легія Легія 22 43
3 Відзев Відзев 22 36
4 Лех Лех 22 36
5 Погонь Погонь 22 36
6 Краковія Краковія 22 32
7 Радом'як Радом'як 22 32
8 Варта Познань Варта Познань 21 30
9 Сталь Мелець Сталь Мелець 22 29
10 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 21 28
11 Шльонск Шльонск 22 28
12 Гурнік Гурнік 22 25
13 Ягеллонія Ягеллонія 22 24
14 П'яст П'яст 22 23
15 Заглембє Заглембє 21 23
16 Лехія Лехія 22 22
17 Корона Кельці Корона Кельці 22 20
18 Легніца Легніца 21 18


Розклад наступного туру Екстракляси

23 ТУР. 03.03.2023
19:00 Сталь Мелець -:- П'яст
21:30 Лех -:- Лехія

23 ТУР. 04.03.2023
16:00 Відзев -:- Варта Познань
18:30 Корона Кельці -:- Вісла Плоцьк
21:00 Гурнік -:- Легія

23 ТУР. 05.03.2023
13:30 Легніца -:- Ягеллонія
16:00 Погонь -:- Ракув
18:30 Краковія -:- Шльонск

23 ТУР. 06.03.2023
20:00 Радом'як -:- Заглембє