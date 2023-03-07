Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Погонь Ракув - Getty Images
07 березня 2023, 15:32
Екстракляса поступово розпочинає виходити понад екватор цього сезону. Лех несподівано розтрощив Лехію, Ракув крокує до чемпіонського титулу та інші.
Результати туру
Сталь – П'яст
П'яст на виїзді зумів переграти Сталь. Обидва голи прийшли ближче до завершення.
Лех – Лехія
Лех вдома розгромив Лехію. Колектив з Гданська не зумів піднятися з зони прямого вильоту.
Відзев – Варта
Варта всуху обіграла Відзев. Завдяки цій поразці лодзький колектив випав з третього єврокубкового місця.
Корона – Вісла
Корона мінімально здолала Віслу. Єдиний гол після помилки голкіпера Плоцька було забито в середині другої половини цієї зустрічі.
Гурнік – Легія
Легія в напруженому матчі здолала Гурнік. Єдиний гол забили після помилки голкіпера команди господарів.
Легніца – Ягеллонія
Легніца та Ягеллонія виявити переможця не зуміли та розписали нічию. Обидва голи прийшлися на тайм номер один.
Погонь – Ракув
Ракув обіграв непросту Погонь. Обидва голи фаворита вийшли дуже чудовими саме у технічному плані.
Краковія – Шльонск
Краковія зіграла внічию вдома з Шльонском. Гості забили швидкий гол, проте господарям вдалося відіграти на початку другого тайму.
Радом'як — Заглембє
Заглембє мінімально здолало Радом'як.
Таблиця
Розклад наступного туру Екстракляси