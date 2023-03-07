Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Екстракляса поступово розпочинає виходити понад екватор цього сезону. Лех несподівано розтрощив Лехію, Ракув крокує до чемпіонського титулу та інші.

Результати туру



Сталь – П'яст

П'яст на виїзді зумів переграти Сталь. Обидва голи прийшли ближче до завершення.

Лех – Лехія

Лех вдома розгромив Лехію. Колектив з Гданська не зумів піднятися з зони прямого вильоту.

Відзев – Варта

Варта всуху обіграла Відзев. Завдяки цій поразці лодзький колектив випав з третього єврокубкового місця.

Корона – Вісла

Корона мінімально здолала Віслу. Єдиний гол після помилки голкіпера Плоцька було забито в середині другої половини цієї зустрічі.

Гурнік – Легія

Легія в напруженому матчі здолала Гурнік. Єдиний гол забили після помилки голкіпера команди господарів.

Легніца – Ягеллонія

Легніца та Ягеллонія виявити переможця не зуміли та розписали нічию. Обидва голи прийшлися на тайм номер один.

Погонь – Ракув

Ракув обіграв непросту Погонь. Обидва голи фаворита вийшли дуже чудовими саме у технічному плані.

Краковія – Шльонск

Краковія зіграла внічию вдома з Шльонском. Гості забили швидкий гол, проте господарям вдалося відіграти на початку другого тайму.

Радом'як — Заглембє

Заглембє мінімально здолало Радом'як.

Таблиця



Розклад наступного туру Екстракляси