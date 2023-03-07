Екстракляса поступово розпочинає виходити понад екватор цього сезону. Лех несподівано розтрощив Лехію, Ракув крокує до чемпіонського титулу та інші.

Результати туру

23 ТУР. 03.03.2023
19:00 Сталь Мелець 0:2 П'яст
21:30 Лех 5:0 Лехія

23 ТУР. 04.03.2023
16:00 Відзев 0:2 Варта Познань
18:30 Корона Кельці 1:0 Вісла Плоцьк
21:00 Гурнік 0:1 Легія

23 ТУР. 05.03.2023
13:30 Легніца 1:1 Ягеллонія
16:00 Погонь 0:2 Ракув
18:30 Краковія 1:1 Шльонск

23 ТУР. 06.03.2023
20:00 Радом'як 0:1 Заглембє


Сталь – П'яст

П'яст на виїзді зумів переграти Сталь. Обидва голи прийшли ближче до завершення.

Лех – Лехія

Лех вдома розгромив Лехію. Колектив з Гданська не зумів піднятися з зони прямого вильоту.

Відзев – Варта

Варта всуху обіграла Відзев. Завдяки цій поразці лодзький колектив випав з третього єврокубкового місця.

Корона – Вісла

Корона мінімально здолала Віслу. Єдиний гол після помилки голкіпера Плоцька було забито в середині другої половини цієї зустрічі.

Гурнік – Легія

Легія в напруженому матчі здолала Гурнік. Єдиний гол забили після помилки голкіпера команди господарів.

Легніца – Ягеллонія

Легніца та Ягеллонія виявити переможця не зуміли та розписали нічию. Обидва голи прийшлися на тайм номер один.

Погонь – Ракув

Ракув обіграв непросту Погонь. Обидва голи фаворита вийшли дуже чудовими саме у технічному плані.

Краковія – Шльонск

Краковія зіграла внічию вдома з Шльонском. Гості забили швидкий гол, проте господарям вдалося відіграти на початку другого тайму.

Радом'як — Заглембє 

Заглембє мінімально здолало Радом'як. 

Таблиця

# 07 БЕРЕЗНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 23 55
2 Легія Легія 23 46
3 Лех Лех 23 39
4 Відзев Відзев 23 36
5 Погонь Погонь 23 36
6 Краковія Краковія 23 33
7 Варта Познань Варта Познань 22 33
8 Радом'як Радом'як 22 32
9 Сталь Мелець Сталь Мелець 23 29
10 Шльонск Шльонск 23 29
11 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 22 28
12 П'яст П'яст 23 26
13 Заглембє Заглембє 22 26
14 Ягеллонія Ягеллонія 23 25
15 Гурнік Гурнік 23 25
16 Корона Кельці Корона Кельці 23 23
17 Лехія Лехія 23 22
18 Легніца Легніца 23 19


Розклад наступного туру Екстракляси

 