Після топових чемпіонатів повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі цікавих та непередбачуваних поєдинків.

Шльонск поїде у Ченстохову

Ченстоховці продовжують крокувати до титулу. Цього разу вони приймуть вдома Шльонск Івана Джурджевіча. 

Від недавна дольношльонський колектив є доволі простим суперником для раковців вдома. Якщо на початку одразу після повернення фаворита сезону у еліту на виїзді Шльонск зіграв 1:1 та переміг 1:0, то ось пізніше царював вже Ракув. Марек Папшун та його хлопці виграли обидві зустрічі з загальним рахунком 6:2. Попередній матч приніс дуже важливі 4:1. А саме вдома ситуація також непогана — дві перемоги та нічия.

Шанси вроцлав'ян помітно гірші в цьому матчі враховуючи наступний статистичний показник — ченстоховці не програють вдома з грудня 2021 року! Доволі прозаїчно та очевидно вказує на фаворита.

Шльонск мало пропускає, проте стабільно отримує у свої ворота хоча б один м'яч й це також не додає впевненості.

П'яст зіграє проти Леха

У Глівіцах відбудеться цікаве інтригуюче протистояння. Ще б пак, зійдуться симпатичний середняк та сильний діючий чемпіон.

Лех перебуває у доволі чудовій формі. Колектив Джона ван ден Брома переграв Юргорден в першому матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Конференцій і має чудові шанси вийти у чвертьфінал єврокубку, що буде блискучою подією для усього польського футболу і не тільки для нього.

Проте й у чемпіонаті варто боротися за подіум. Команда навряд буде в стані захистити чемпіонський титул, отже потрібно фінішувати на такому місці, яке дозволить зіграти у кваліфікації принаймні ЛК у наступному сезоні й взяти меділа у Екстраклясі. 

П'яст є дуже міцним горішком вдома. Проте Лех вісім разів одразу з 14 спроб зумів здобути перемоги.

Чи продовжиться ця непогана серія далі? Побачимо.

 

Повний розклад 24-го туру Екстракляси

24 ТУР. 10.03.2023
19:00 Лехія -:- Легніца
21:30 Ракув -:- Шльонск

24 ТУР. 11.03.2023
16:00 Корона Кельці -:- Радом'як
18:30 Заглембє -:- Погонь
21:00 Ягеллонія -:- Гурнік

24 ТУР. 12.03.2023
13:30 Варта Познань -:- Краковія
16:00 П'яст -:- Лех
18:30 Легія -:- Сталь Мелець

24 ТУР. 13.03.2023
20:00 Вісла Плоцьк -:- Відзев


Таблиця перед 24-им туром Екстракляси

# 10 БЕРЕЗНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 23 55
2 Легія Легія 23 46
3 Лех Лех 23 39
4 Відзев Відзев 23 36
5 Погонь Погонь 23 36
6 Краковія Краковія 23 33
7 Варта Познань Варта Познань 22 33
8 Радом'як Радом'як 22 32
9 Сталь Мелець Сталь Мелець 23 29
10 Шльонск Шльонск 23 29
11 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 22 28
12 П'яст П'яст 23 26
13 Заглембє Заглембє 22 26
14 Ягеллонія Ягеллонія 23 25
15 Гурнік Гурнік 23 25
16 Корона Кельці Корона Кельці 23 23
17 Лехія Лехія 23 22
18 Легніца Легніца 23 19