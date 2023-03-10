Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Після топових чемпіонатів повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі цікавих та непередбачуваних поєдинків.

Шльонск поїде у Ченстохову

Ченстоховці продовжують крокувати до титулу. Цього разу вони приймуть вдома Шльонск Івана Джурджевіча.

Від недавна дольношльонський колектив є доволі простим суперником для раковців вдома. Якщо на початку одразу після повернення фаворита сезону у еліту на виїзді Шльонск зіграв 1:1 та переміг 1:0, то ось пізніше царював вже Ракув. Марек Папшун та його хлопці виграли обидві зустрічі з загальним рахунком 6:2. Попередній матч приніс дуже важливі 4:1. А саме вдома ситуація також непогана — дві перемоги та нічия.

Шанси вроцлав'ян помітно гірші в цьому матчі враховуючи наступний статистичний показник — ченстоховці не програють вдома з грудня 2021 року! Доволі прозаїчно та очевидно вказує на фаворита.

Шльонск мало пропускає, проте стабільно отримує у свої ворота хоча б один м'яч й це також не додає впевненості.

П'яст зіграє проти Леха

У Глівіцах відбудеться цікаве інтригуюче протистояння. Ще б пак, зійдуться симпатичний середняк та сильний діючий чемпіон.

Лех перебуває у доволі чудовій формі. Колектив Джона ван ден Брома переграв Юргорден в першому матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Конференцій і має чудові шанси вийти у чвертьфінал єврокубку, що буде блискучою подією для усього польського футболу і не тільки для нього.

Проте й у чемпіонаті варто боротися за подіум. Команда навряд буде в стані захистити чемпіонський титул, отже потрібно фінішувати на такому місці, яке дозволить зіграти у кваліфікації принаймні ЛК у наступному сезоні й взяти меділа у Екстраклясі.

П'яст є дуже міцним горішком вдома. Проте Лех вісім разів одразу з 14 спроб зумів здобути перемоги.

Чи продовжиться ця непогана серія далі? Побачимо.

Повний розклад 24-го туру Екстракляси



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