Екстракляса далі набирає солідних обертів. Цього туру була важлива перемога Ракува, Легія переграла Сталь у історичному протистоянні та інші.

Результати туру

24 ТУР. 10.03.2023
19:00 Лехія 4:0 Легніца
21:30 Ракув 4:1 Шльонск

24 ТУР. 11.03.2023
16:00 Корона Кельці 2:1 Радом'як
18:30 Заглембє 0:1 Погонь
21:00 Ягеллонія 2:1 Гурнік

24 ТУР. 12.03.2023
13:30 Варта Познань 0:0 Краковія
16:00 П'яст 1:1 Лех
18:30 Легія 2:0 Сталь Мелець

24 ТУР. 13.03.2023
20:00 Вісла Плоцьк 1:1 Відзев


Лехія – Легніца

Лехія вдома розгромила Легніцу. Голи прийшли у другому таймі.

Ракув – Шльонск

Ракув вдома розгромив Шльонск. Рахунок вийшов ідентичним першому колу.

Корона – Радом'як

Корона здолала вдома Радом'як. Цю зустріч називають святою війною, проте цього разу обійшлося без негативних інцидентів, що чудово.

Заглембє – Погонь

Погонь мінімально здолала Заглембє. На 92 хвиліні відмітився Видриховські.

Ягеллонія – Гурнік

Ягеллонія вдома обіграла Гурнік. У зустрічі було достатньо гарних м'ячів, особливо гарно поклав дальнім ударом Нене.

Варта – Краковія

Варта й Краковія голів забити не зуміли. Євген Коноплянка опинився поза заявкою на матч.

П'яст – Лех

Так як ми писали у прев'ю Лех втратив очки у непростому виїзді у Глівіце до П'яста. Діючий чемпіон зумів вирвати нічию завдяки дуже пізньому голу Квеквескірі.

Легія – Сталь

Легія переграла вдома Сталь. Колись Мелець приймав активну участь у єврокубках й навіть доходив Кубка УЄФА, а зараз створює проблеми для фаворитів не більше, а шкода.

Вісла – Відзев

Вісла зіграла внічию вдома з Відзевом. Гості відігралися проти господарів у доданий час другого тайму.

Таблиця

# 14 БЕРЕЗНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 24 58
2 Легія Легія 24 49
3 Лех Лех 24 40
4 Погонь Погонь 24 39
5 Відзев Відзев 24 37
6 Краковія Краковія 24 34
7 Варта Познань Варта Познань 23 34
8 Радом'як Радом'як 24 32
9 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 23 29
10 Сталь Мелець Сталь Мелець 24 29
11 Шльонск Шльонск 24 29
12 Заглембє Заглембє 24 29
13 Ягеллонія Ягеллонія 24 28
14 П'яст П'яст 24 27
15 Корона Кельці Корона Кельці 24 26
16 Гурнік Гурнік 24 25
17 Лехія Лехія 24 25
18 Легніца Легніца 24 19


Розклад наступного туру польського чемпіонату

25 ТУР. 17.03.2023
19:00 Гурнік -:- Вісла Плоцьк
21:30 Радом'як -:- Легія

25 ТУР. 18.03.2023
13:30 Шльонск -:- Сталь Мелець
16:00 Ягеллонія -:- Заглембє
18:30 Погонь -:- Корона Кельці
21:00 Ракув -:- Краковія

25 ТУР. 19.03.2023
13:30 Варта Познань -:- Лехія
16:00 Легніца -:- П'яст
18:30 Відзев -:- Лех