Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Екстракляса далі набирає солідних обертів. Цього туру була важлива перемога Ракува, Легія переграла Сталь у історичному протистоянні та інші.

Результати туру



Лехія – Легніца

Лехія вдома розгромила Легніцу. Голи прийшли у другому таймі.

Ракув – Шльонск

Ракув вдома розгромив Шльонск. Рахунок вийшов ідентичним першому колу.

Корона – Радом'як

Корона здолала вдома Радом'як. Цю зустріч називають святою війною, проте цього разу обійшлося без негативних інцидентів, що чудово.

Заглембє – Погонь

Погонь мінімально здолала Заглембє. На 92 хвиліні відмітився Видриховські.

Ягеллонія – Гурнік

Ягеллонія вдома обіграла Гурнік. У зустрічі було достатньо гарних м'ячів, особливо гарно поклав дальнім ударом Нене.

Варта – Краковія

Варта й Краковія голів забити не зуміли. Євген Коноплянка опинився поза заявкою на матч.

П'яст – Лех

Так як ми писали у прев'ю Лех втратив очки у непростому виїзді у Глівіце до П'яста. Діючий чемпіон зумів вирвати нічию завдяки дуже пізньому голу Квеквескірі.

Легія – Сталь

Легія переграла вдома Сталь. Колись Мелець приймав активну участь у єврокубках й навіть доходив Кубка УЄФА, а зараз створює проблеми для фаворитів не більше, а шкода.

Вісла – Відзев

Вісла зіграла внічию вдома з Відзевом. Гості відігралися проти господарів у доданий час другого тайму.

Таблиця



Розклад наступного туру польського чемпіонату