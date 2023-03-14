Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Ракув - Шльонск - Фото з Google
14 березня 2023, 15:00
Екстракляса далі набирає солідних обертів. Цього туру була важлива перемога Ракува, Легія переграла Сталь у історичному протистоянні та інші.
Результати туру
Лехія – Легніца
Лехія вдома розгромила Легніцу. Голи прийшли у другому таймі.
Ракув – Шльонск
Ракув вдома розгромив Шльонск. Рахунок вийшов ідентичним першому колу.
Корона – Радом'як
Корона здолала вдома Радом'як. Цю зустріч називають святою війною, проте цього разу обійшлося без негативних інцидентів, що чудово.
Заглембє – Погонь
Погонь мінімально здолала Заглембє. На 92 хвиліні відмітився Видриховські.
Ягеллонія – Гурнік
Ягеллонія вдома обіграла Гурнік. У зустрічі було достатньо гарних м'ячів, особливо гарно поклав дальнім ударом Нене.
Варта – Краковія
Варта й Краковія голів забити не зуміли. Євген Коноплянка опинився поза заявкою на матч.
П'яст – Лех
Так як ми писали у прев'ю Лех втратив очки у непростому виїзді у Глівіце до П'яста. Діючий чемпіон зумів вирвати нічию завдяки дуже пізньому голу Квеквескірі.
Легія – Сталь
Легія переграла вдома Сталь. Колись Мелець приймав активну участь у єврокубках й навіть доходив Кубка УЄФА, а зараз створює проблеми для фаворитів не більше, а шкода.
Вісла – Відзев
Вісла зіграла внічию вдома з Відзевом. Гості відігралися проти господарів у доданий час другого тайму.
Таблиця
Розклад наступного туру польського чемпіонату