Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

В Екстраклясі вийшов доволі цікавий тур. Камбек лідера, важлива перемога чемпіона та інші.

Результати туру



Гурнік – Вісла

Шикарний матч видали Гурнік та Вісла. Команда з Плоцька вела у Забже, двічі вразивши ворота суперника, проте у другому таймі стався феєричний камбек з неймовірними голами. З цікавого. Голи зі штрафних прийшли в обидві сторони, а один з них забив Лукас Подольскі, який практично зняв сітку з каркасу ворожих воріт, а потім оформив дубль.

Радом'як – Легія

Радом'як програв Легії у матчі дружби. Рахунок у першому таймі відкрив з пенальті Жозуе, а в другій половині Росолек встановив остаточний результат.

Шльонск – Сталь

Шльонск й Сталь зіграли внічию. Обидва голи забили нападники команд, спершу Експозіто чітко пробив головою у кут, а потім Саппінен після розіграшу кутового на дальній штанзі зрівняв рахунок.

Ягеллонія – Заглембє

Заглембє продовжує перебувати поряд з небезпечною зоною. Команда Вальдемара Форналіка відкрила рахунок на першій хвилині після крутого пострілу у дев'ятку, проте у другому таймі клуб з Білостоку забив двічі. Неймовірно те, що перший гол було забито після пенальті, який двічі не реалізував Хесус Імаз, проте з другої спроби у плутанині Марк Гуаль добив м'яча у сітку. Далі відмітився Міхал Паздан, учасник Євро-2016 у складі чвертьфіналіста збірної Польщі, що протистояла Україні на турнірі. Наразі він повернувся до клубу, який став рідним серцю. Проте дуже швидко після цього Ходина опинився в вигідній позиції на дальній штанзі й забив.

Погонь – Корона

Погонь та Корона не зуміли вразити ворота один одного. Більш близькими до голу були щецинці, котрі перевірили на міцність каркас воріт й мали декілька чудових нагод, проте й святкуючі 50-ліття цього року кєльчани також могли відзначитися голом.

Ракув – Краковія

Ракув був за крок від другої поразки у сезоні в матчах проти Краковії, проте зумів створити емоційний камбек. Рахунок після виходу сам на сам відкрив Міхал Ракочи, втім ще у першому таймі господарі вирівняли цифри, а в другому таймі дотиснули опонента. П'ятеро гравців ченстоховців відмітилися гольовими діями і наблизили свій клуб до омріяного чемпіонства. Підготовка святкування починає набирати обертів, бо, наприклад, на домашній матч з Відзевом 16 квітня квитки було розпродано за чотири годин і в Twitter команда змушена була оголосити повний солдаут. Не факт, що саме тоді Ракув оформить чемпіонство, проте показово. Хоча вболівальники у Польщі злісно жартують, що це стало можливими через малу місткість стадіону (5500), що недопустимо для клубу такого рівня й амбіцій. Деякі середняки та аутсайдери, наприклад, Корона, мають більше (15 700). Стосовно Краковії Євген Коноплянка вийшов на заміну у другому таймі й не продемонстрував нічого видатного, можливо, майбутній збір нашої національної збірної якось допоможе йому психологічно.

Варта – Лехія

Варта в гарному стилі розібралася з Лехією. Обидва голи вийшли просто розкішними.

Легніца – П'яст

П'яст мінімально здолав Легніцу. Переможці мають зберегти прописку в еліті, а ось суперники ідеально підходять під вислів "надто сильні для другої ліги, занадто слабкі для першого дивізіону", як влучно охарактеризував це один з юзерів у мережах.

Відзев – Лех

Лех після важкого матчу у єврокубках зміг перемогти Відзев можливо у ключовому поєдинку за потрапляння до них наступного сезону. Обидва голи прийшли у другій сорокап'ятихвилинці.

Таблиця



Розклад наступного туру польського чемпіонату