В Екстраклясі вийшов доволі цікавий тур. Камбек лідера, важлива перемога чемпіона та інші.

Результати туру

25 ТУР. 17.03.2023
19:00 Гурнік 3:2 Вісла Плоцьк
21:30 Радом'як 0:2 Легія

25 ТУР. 18.03.2023
13:30 Шльонск 1:1 Сталь Мелець
16:00 Ягеллонія 2:2 Заглембє
18:30 Погонь 0:0 Корона Кельці
21:00 Ракув 4:1 Краковія

25 ТУР. 19.03.2023
13:30 Варта Познань 2:0 Лехія
16:00 Легніца 0:1 П'яст
18:30 Відзев 1:2 Лех


Гурнік – Вісла

Шикарний матч видали Гурнік та Вісла. Команда з Плоцька вела у Забже, двічі вразивши ворота суперника, проте у другому таймі стався феєричний камбек з неймовірними голами. З цікавого. Голи зі штрафних прийшли в обидві сторони, а один з них забив Лукас Подольскі, який практично зняв сітку з каркасу ворожих воріт, а потім оформив дубль.

Радом'як – Легія

Радом'як програв Легії у матчі дружби. Рахунок у першому таймі відкрив з пенальті Жозуе, а в другій половині Росолек встановив остаточний результат.

Шльонск – Сталь

Шльонск й Сталь зіграли внічию. Обидва голи забили нападники команд, спершу Експозіто чітко пробив головою у кут, а потім Саппінен після розіграшу кутового на дальній штанзі зрівняв рахунок.

Ягеллонія – Заглембє

Заглембє продовжує перебувати поряд з небезпечною зоною. Команда Вальдемара Форналіка відкрила рахунок на першій хвилині після крутого пострілу у дев'ятку, проте у другому таймі клуб з Білостоку забив двічі. Неймовірно те, що перший гол було забито після пенальті, який двічі не реалізував Хесус Імаз, проте з другої спроби у плутанині Марк Гуаль добив м'яча у сітку. Далі відмітився Міхал Паздан, учасник Євро-2016 у складі чвертьфіналіста збірної Польщі, що протистояла Україні на турнірі. Наразі він повернувся до клубу, який став рідним серцю. Проте дуже швидко після цього Ходина опинився в вигідній позиції на дальній штанзі й забив.

Погонь – Корона

Погонь та Корона не зуміли вразити ворота один одного. Більш близькими до голу були щецинці, котрі перевірили на міцність каркас воріт й мали декілька чудових нагод, проте й святкуючі 50-ліття цього року кєльчани також могли відзначитися голом.

Ракув – Краковія

Ракув був за крок від другої поразки у сезоні в матчах проти Краковії, проте зумів створити емоційний камбек. Рахунок після виходу сам на сам відкрив Міхал Ракочи, втім ще у першому таймі господарі вирівняли цифри, а в другому таймі дотиснули опонента. П'ятеро гравців ченстоховців відмітилися гольовими діями і наблизили свій клуб до омріяного чемпіонства. Підготовка святкування починає набирати обертів, бо, наприклад, на домашній матч з Відзевом 16 квітня квитки було розпродано за чотири годин і в Twitter команда змушена була оголосити повний солдаут. Не факт, що саме тоді Ракув оформить чемпіонство, проте показово. Хоча вболівальники у Польщі злісно жартують, що це стало можливими через малу місткість стадіону (5500), що недопустимо для клубу такого рівня й амбіцій. Деякі середняки та аутсайдери, наприклад, Корона, мають більше (15 700). Стосовно Краковії Євген Коноплянка вийшов на заміну у другому таймі й не продемонстрував нічого видатного, можливо, майбутній збір нашої національної збірної якось допоможе йому психологічно.

Варта – Лехія

Варта в гарному стилі розібралася з Лехією. Обидва голи вийшли просто розкішними.

Легніца – П'яст

П'яст мінімально здолав Легніцу. Переможці мають зберегти прописку в еліті, а ось суперники ідеально підходять під вислів "надто сильні для другої ліги, занадто слабкі для першого дивізіону", як влучно охарактеризував це один з юзерів у мережах.

Відзев – Лех

Лех після важкого матчу у єврокубках зміг перемогти Відзев можливо у ключовому поєдинку за потрапляння до них наступного сезону. Обидва голи прийшли у другій сорокап'ятихвилинці.

Таблиця

# 20 БЕРЕЗНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 25 61
2 Легія Легія 25 52
3 Лех Лех 25 43
4 Погонь Погонь 25 40
5 Варта Познань Варта Познань 24 37
6 Відзев Відзев 25 37
7 Краковія Краковія 25 34
8 Радом'як Радом'як 25 32
9 П'яст П'яст 25 30
10 Сталь Мелець Сталь Мелець 25 30
11 Шльонск Шльонск 25 30
12 Заглембє Заглембє 25 30
13 Ягеллонія Ягеллонія 25 29
14 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 24 29
15 Гурнік Гурнік 25 28
16 Корона Кельці Корона Кельці 25 27
17 Лехія Лехія 25 25
18 Легніца Легніца 25 19


Розклад наступного туру польського чемпіонату

26 ТУР. 31.03.2023
19:00 Заглембє -:- Варта Познань
21:30 П'яст -:- Гурнік

26 ТУР. 01.04.2023
16:00 Корона Кельці -:- Легніца
18:30 Легія -:- Ракув
21:00 Лехія -:- Шльонск

26 ТУР. 02.04.2023
13:30 Вісла Плоцьк -:- Радом'як
16:00 Краковія -:- Відзев

26 ТУР. 03.04.2023
18:30 Лех -:- Погонь
20:00 Сталь Мелець -:- Ягеллонія