Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Екстракляса продовжує дивувати цікавими подіями, цього разу виділяємо дербі Познані. Не бракувало й інших вартих широкої уваги епізодів.

Результати туру

Шльонск — П'яст

Шльонск вдома програв П'ясту. Єдиного м'яча на фінішному відрізку матчу забив Хорхе Фелікс, чітко пробивший в дальній кут воріт Лєшчинського.

Гурнік — Корона

Гурнік та Корона не зуміли виявити переможця. Команди обмінялися голами у кожному з таймів, а Подольскі записав асист на свій рахунок.

Вісла — Заглембє

Вісла переграла Заглембє вдома. Обидва голи прийшли у другому таймі, особливо цікавим вийшов другий м'яч авторства Вархоля за помилку ворожого голкіпера.

Відзев — Сталь

Сталь продовжує боротьбу за першу половину таблиці, здолавши Відзев. Представник Лодзі остаточно відчепився від претензій на зону єврокубків.

Погонь — Краковія

Погонь вирвала емоційну перемогу в Кракові. Краковія та суперник забили багато чудових голів і створили справжню феєрію, а представник України Євген Коноплянка був замінений у середині другого тайму.

Лех — Варта

У мирному дербі Познані Лех впевнено обіграв Варту. Міхал Скуращ оформив дубль.

Ягеллонія — Лехія

Ягеллонія мінімально переграла Лехію. Тарас Романчук, колишній гравець українських молодіжок і прийнявший польське громадянство декілька років тому, забив переможний гол у матчі.

Радом'як — Ракув

Радом'як сенсаційно відібрав пункти в Ракува. Матч вийшов доволі скучним, а колектив Папшуна не може виграти вже другий поєдинок поспіль.

Легніца — Легія

Легніца створила ще одну сенсацію, вирвавши нічию в самої Легії. Фавориту вдалося відігратися лише у доданий час другого тайму.

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Розклад наступного туру Екстракляси