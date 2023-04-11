Екстракляса продовжує дивувати цікавими подіями, цього разу виділяємо дербі Познані. Не бракувало й інших вартих широкої уваги епізодів.

Результати туру

 

Шльонск — П'яст

Шльонск вдома програв П'ясту. Єдиного м'яча на фінішному відрізку матчу забив Хорхе Фелікс, чітко пробивший в дальній кут воріт Лєшчинського.

Гурнік — Корона

Гурнік та Корона не зуміли виявити переможця. Команди обмінялися голами у кожному з таймів, а Подольскі записав асист на свій рахунок.

Вісла — Заглембє

Вісла переграла Заглембє вдома. Обидва голи прийшли у другому таймі, особливо цікавим вийшов другий м'яч авторства Вархоля за помилку ворожого голкіпера.

Відзев — Сталь

Сталь продовжує боротьбу за першу половину таблиці, здолавши Відзев. Представник Лодзі остаточно відчепився від претензій на зону єврокубків.

Погонь — Краковія

Погонь вирвала емоційну перемогу в Кракові. Краковія та суперник забили багато чудових голів і створили справжню феєрію, а представник України Євген Коноплянка був замінений у середині другого тайму.

Лех — Варта

У мирному дербі Познані Лех впевнено обіграв Варту. Міхал Скуращ оформив дубль.

Ягеллонія — Лехія

Ягеллонія мінімально переграла Лехію. Тарас Романчук, колишній гравець українських молодіжок і прийнявший польське громадянство декілька років тому, забив переможний гол у матчі.

Радом'як — Ракув

Радом'як сенсаційно відібрав пункти в Ракува. Матч вийшов доволі скучним, а колектив Папшуна не може виграти вже другий поєдинок поспіль.

Легніца — Легія

Легніца створила ще одну сенсацію, вирвавши нічию в самої Легії. Фавориту вдалося відігратися лише у доданий час другого тайму.

Таблиця чемпіонату

1 Ракув Ракув 26 61
2 Легія Легія 26 55
3 Лех Лех 26 44
4 Погонь Погонь 26 41
5 Варта Познань Варта Познань 25 38
6 Відзев Відзев 26 38
7 Краковія Краковія 26 35
8 П'яст П'яст 26 33
9 Радом'як Радом'як 26 33
10 Шльонск Шльонск 26 31
11 Заглембє Заглембє 26 31
12 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 25 30
13 Сталь Мелець Сталь Мелець 25 30
14 Корона Кельці Корона Кельці 26 30
15 Ягеллонія Ягеллонія 25 29
16 Гурнік Гурнік 26 28
17 Лехія Лехія 26 26
18 Легніца Легніца 26 19


Розклад наступного туру Екстракляси

28 ТУР. 14.04.2023
19:00 Варта Познань -:- Шльонск
21:30 Заглембє -:- Гурнік

28 ТУР. 15.04.2023
16:00 Краковія -:- Радом'як
18:30 Корона Кельці -:- Ягеллонія
21:00 Лехія -:- Погонь

28 ТУР. 16.04.2023
13:30 П'яст -:- Вісла Плоцьк
16:00 Ракув -:- Відзев
18:30 Легія -:- Лех

28 ТУР. 17.04.2023
20:00 Сталь Мелець -:- Легніца