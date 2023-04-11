Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Warta Poznań - Lech Poznań (Foto: PAWEL JASKOLKA / PRESSFOCUS NEWSPIXPL / NEWSPIX.PL / newspix.pl)
11 квітня 2023, 15:00
Екстракляса продовжує дивувати цікавими подіями, цього разу виділяємо дербі Познані. Не бракувало й інших вартих широкої уваги епізодів.
Результати туру
Шльонск — П'яст
Шльонск вдома програв П'ясту. Єдиного м'яча на фінішному відрізку матчу забив Хорхе Фелікс, чітко пробивший в дальній кут воріт Лєшчинського.
Гурнік — Корона
Гурнік та Корона не зуміли виявити переможця. Команди обмінялися голами у кожному з таймів, а Подольскі записав асист на свій рахунок.
Вісла — Заглембє
Вісла переграла Заглембє вдома. Обидва голи прийшли у другому таймі, особливо цікавим вийшов другий м'яч авторства Вархоля за помилку ворожого голкіпера.
Відзев — Сталь
Сталь продовжує боротьбу за першу половину таблиці, здолавши Відзев. Представник Лодзі остаточно відчепився від претензій на зону єврокубків.
Погонь — Краковія
Погонь вирвала емоційну перемогу в Кракові. Краковія та суперник забили багато чудових голів і створили справжню феєрію, а представник України Євген Коноплянка був замінений у середині другого тайму.
Лех — Варта
У мирному дербі Познані Лех впевнено обіграв Варту. Міхал Скуращ оформив дубль.
Ягеллонія — Лехія
Ягеллонія мінімально переграла Лехію. Тарас Романчук, колишній гравець українських молодіжок і прийнявший польське громадянство декілька років тому, забив переможний гол у матчі.
Радом'як — Ракув
Радом'як сенсаційно відібрав пункти в Ракува. Матч вийшов доволі скучним, а колектив Папшуна не може виграти вже другий поєдинок поспіль.
Легніца — Легія
Легніца створила ще одну сенсацію, вирвавши нічию в самої Легії. Фавориту вдалося відігратися лише у доданий час другого тайму.
Таблиця чемпіонату
Розклад наступного туру Екстракляси