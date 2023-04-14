Чемпіонат Польщі розпочинає фінішну пряму. Цього туру відбудеться декілька цікавих матчів.

Шахтарське протистояння

Заглембє й Гурнік у важливому протистоянні спробують покращити свої шанси на збереження прописки.

Це протистояння можна назвати шахтарським, бо обидві команди якимось чином мали пов'язане з працею у шахтах та вуглем минуле. За якістю складів це клуби принаймні середини таблиці чи навіть боротьби за єврокубки, проте їхні проблеми з тренерами та в керівництві не завжди дозволяють претендувати на це.

До Гурніка знову повернувся Ян Урбан, а Вальдемар Форналік наразі не може стабілізувати результати в Заглембя.

У таблиці суперників розділяє лише два пункти, а взагалі у Любіні команди часто обмінюються перемогами і загалом ці зустрічі виходять результативними.

Класична зустріч у Польщі

Легія й Лех зустрінуться у столиці у принциповому матчі. Його називаться польським Класіко. І часто воно не розчаровує. Давайте згадаємо лише один яскравий приклад.

У жовтні 2014 року Легія здолала суперника завдяки голу на 90-ій хвилині, коли суперник також вразив ворота приблизно у тому ж проміжку. Були також інші цікаві протистояння.

Поєдинки виходять можливо не завжди сильно результативними, проте практично регулярно в них відбувається інтрига і цей факт потрібно враховувати при перегляді цього матчу.

Додаткової пікантності додає те, що в разі перемоги Лех має можливість трішки наблизитися до суперника у таблиці, хоча відрив все одно солідний. Головною проблемою може бути те, що наступного четверга діючий чемпіон зіграє у матчі-відповіді Ліги Конференцій з Фіорентиною, тому мінімальна ротація може бути, бо позиція у кваліфікації єврокубків на наступний сезон в них доволі міцна і навряд щось зміниться.

Повний розклад 28-го туру Екстракляси

28 ТУР. 14.04.2023
19:00 Варта Познань -:- Шльонск
21:30 Заглембє -:- Гурнік

28 ТУР. 15.04.2023
16:00 Краковія -:- Радом'як
18:30 Корона Кельці -:- Ягеллонія
21:00 Лехія -:- Погонь

28 ТУР. 16.04.2023
13:30 П'яст -:- Вісла Плоцьк
16:00 Ракув -:- Відзев
18:30 Легія -:- Лех

28 ТУР. 17.04.2023
20:00 Сталь Мелець -:- Легніца


Таблиця перед 28-им туром Екстракляси

# 14 КВІТНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 26 61
2 Легія Легія 26 55
3 Лех Лех 26 44
4 Погонь Погонь 26 41
5 Варта Познань Варта Познань 25 38
6 Відзев Відзев 26 38
7 Краковія Краковія 26 35
8 П'яст П'яст 26 33
9 Радом'як Радом'як 26 33
10 Шльонск Шльонск 26 31
11 Заглембє Заглембє 26 31
12 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 25 30
13 Сталь Мелець Сталь Мелець 25 30
14 Корона Кельці Корона Кельці 26 30
15 Ягеллонія Ягеллонія 25 29
16 Гурнік Гурнік 26 28
17 Лехія Лехія 26 26
18 Легніца Легніца 26 19