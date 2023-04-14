Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Чемпіонат Польщі розпочинає фінішну пряму. Цього туру відбудеться декілька цікавих матчів.

Шахтарське протистояння

Заглембє й Гурнік у важливому протистоянні спробують покращити свої шанси на збереження прописки.

Це протистояння можна назвати шахтарським, бо обидві команди якимось чином мали пов'язане з працею у шахтах та вуглем минуле. За якістю складів це клуби принаймні середини таблиці чи навіть боротьби за єврокубки, проте їхні проблеми з тренерами та в керівництві не завжди дозволяють претендувати на це.

До Гурніка знову повернувся Ян Урбан, а Вальдемар Форналік наразі не може стабілізувати результати в Заглембя.

У таблиці суперників розділяє лише два пункти, а взагалі у Любіні команди часто обмінюються перемогами і загалом ці зустрічі виходять результативними.

Класична зустріч у Польщі

Легія й Лех зустрінуться у столиці у принциповому матчі. Його називаться польським Класіко. І часто воно не розчаровує. Давайте згадаємо лише один яскравий приклад.

У жовтні 2014 року Легія здолала суперника завдяки голу на 90-ій хвилині, коли суперник також вразив ворота приблизно у тому ж проміжку. Були також інші цікаві протистояння.

Поєдинки виходять можливо не завжди сильно результативними, проте практично регулярно в них відбувається інтрига і цей факт потрібно враховувати при перегляді цього матчу.

Додаткової пікантності додає те, що в разі перемоги Лех має можливість трішки наблизитися до суперника у таблиці, хоча відрив все одно солідний. Головною проблемою може бути те, що наступного четверга діючий чемпіон зіграє у матчі-відповіді Ліги Конференцій з Фіорентиною, тому мінімальна ротація може бути, бо позиція у кваліфікації єврокубків на наступний сезон в них доволі міцна і навряд щось зміниться.

W niedzielę, przy pełnym stadionie, liczy się tylko zwycięstwo!



Bądźcie z nami! Do końca! 🔥 #LEGLPO #DoZobaczeniaNaStadionie pic.twitter.com/WjnUzkhi8G — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) April 14, 2023

Повний розклад 28-го туру Екстракляси



Таблиця перед 28-им туром Екстракляси