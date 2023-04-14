Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Гурнік - Заглембє - Фото Wprost
14 квітня 2023, 15:00
Чемпіонат Польщі розпочинає фінішну пряму. Цього туру відбудеться декілька цікавих матчів.
Шахтарське протистояння
Заглембє й Гурнік у важливому протистоянні спробують покращити свої шанси на збереження прописки.
Це протистояння можна назвати шахтарським, бо обидві команди якимось чином мали пов'язане з працею у шахтах та вуглем минуле. За якістю складів це клуби принаймні середини таблиці чи навіть боротьби за єврокубки, проте їхні проблеми з тренерами та в керівництві не завжди дозволяють претендувати на це.
До Гурніка знову повернувся Ян Урбан, а Вальдемар Форналік наразі не може стабілізувати результати в Заглембя.
У таблиці суперників розділяє лише два пункти, а взагалі у Любіні команди часто обмінюються перемогами і загалом ці зустрічі виходять результативними.
Класична зустріч у Польщі
Легія й Лех зустрінуться у столиці у принциповому матчі. Його називаться польським Класіко. І часто воно не розчаровує. Давайте згадаємо лише один яскравий приклад.
У жовтні 2014 року Легія здолала суперника завдяки голу на 90-ій хвилині, коли суперник також вразив ворота приблизно у тому ж проміжку. Були також інші цікаві протистояння.
Поєдинки виходять можливо не завжди сильно результативними, проте практично регулярно в них відбувається інтрига і цей факт потрібно враховувати при перегляді цього матчу.
Додаткової пікантності додає те, що в разі перемоги Лех має можливість трішки наблизитися до суперника у таблиці, хоча відрив все одно солідний. Головною проблемою може бути те, що наступного четверга діючий чемпіон зіграє у матчі-відповіді Ліги Конференцій з Фіорентиною, тому мінімальна ротація може бути, бо позиція у кваліфікації єврокубків на наступний сезон в них доволі міцна і навряд щось зміниться.
Повний розклад 28-го туру Екстракляси
Таблиця перед 28-им туром Екстракляси