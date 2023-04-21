Польща

Тренер планує йти іншим шляхом.

Марек Папшун залишить стан Ракува по завершенні цього сезону — повідомляє портал Sportowe Fakty.

Тренер очолює команду практично вісім років, за цей час клубний музей поповнився першими в історії Кубком та Суперкубком Польщі, а також двома срібними медалями чемпіонату.

"Не маю конкретних планів. Приводом для такого рішення є багато аспектів, але в мене немає жодної нової праці на горизонті. Це не відбулося з дня на день. Ми шукали хорошого моменту, щоб розповісти цю інформацію.

Буквально перед конференцією я повідомив інформацію футболістам. Важко сказати, як вони відреагували, тому що я одразу вийшов. Проте по їхніх обличчях бачив, що вони були здивовані цим фактом" — підсумував наставник.