Екстракляса підходить до завершення. Незабаром ми дізнаємося підсумки всіх інтриг.

Результати туру 


Легія – Вісла 

Легія впевнено переграла Віслу. Жозуе й Мучі результативними ударами принесли команді перемогу.

Ракув – Лехія

Ракув свою частину завдання виконав та обіграв Лехію, проте конкурент також набрав очки, тому чемпіонство відкладається до наступного туру. Владислав Кочергін забив один із голів.

Ягеллонія – Варта

Ягеллонія впевнено обіграла Варту. Познанський колектив тренера Шульчека не зміг наблизитися до єврокубкових конкурентів.

Заглембє – Відзев

Заглембє всуху обіграв Відзев. Команда відірвалася від конкурента у Дольношльонску та покращила шанси в боротьбі за збереження прописки.

П'яст – Погонь

П'яст не обіграв Погонь. Команда Густафссона не зуміла відірватися від Леха.

Шльонск – Радом'як

Шльонск вдома програв Радом'яку. Леонарду Роча приніс своїй команді перемогу.

Сталь – Корона

Сталь з невеликою перевагою обіграла Корону. Каміль Крук оформив дубль.

Лех – Гурнік

Лех мінімально програв Гурніку. Єдиний гол забив Йотома.

Краковія – Легніца

Краковія зуміла вичепити нічию у Легніци. Євген Коноплянка забив гол.

Таблиця

# 03 ТРАВНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 30 71
2 Легія Легія 30 60
3 Погонь Погонь 30 51
4 Лех Лех 30 49
5 Варта Познань Варта Познань 29 44
6 П'яст П'яст 30 43
7 Краковія Краковія 29 41
8 Ягеллонія Ягеллонія 30 39
9 Гурнік Гурнік 30 38
10 Сталь Мелець Сталь Мелець 30 38
11 Відзев Відзев 30 38
12 Радом'як Радом'як 30 38
13 Корона Кельці Корона Кельці 30 35
14 Заглембє Заглембє 30 35
15 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 29 33
16 Шльонск Шльонск 30 31
17 Лехія Лехія 30 26
18 Легніца Легніца 29 21

 

Розклад наступного туру

31 ТУР. 05.05.2023
19:00 Ягеллонія -:- Шльонск
21:30 Гурнік -:- Варта Познань

31 ТУР. 06.05.2023
16:00 Радом'як -:- П'яст
18:30 Лех -:- Краковія
21:30 Лехія -:- Заглембє

31 ТУР. 07.05.2023
13:30 Вісла Плоцьк -:- Сталь Мелець
16:00 Корона Кельці -:- Ракув
18:30 Погонь -:- Легія

31 ТУР. 08.05.2023
20:00 Легніца -:- Відзев