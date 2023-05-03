Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Екстракляса підходить до завершення. Незабаром ми дізнаємося підсумки всіх інтриг.

Результати туру



Легія – Вісла

Легія впевнено переграла Віслу. Жозуе й Мучі результативними ударами принесли команді перемогу.

Ракув – Лехія

Ракув свою частину завдання виконав та обіграв Лехію, проте конкурент також набрав очки, тому чемпіонство відкладається до наступного туру. Владислав Кочергін забив один із голів.

Ягеллонія – Варта

Ягеллонія впевнено обіграла Варту. Познанський колектив тренера Шульчека не зміг наблизитися до єврокубкових конкурентів.

Заглембє – Відзев

Заглембє всуху обіграв Відзев. Команда відірвалася від конкурента у Дольношльонску та покращила шанси в боротьбі за збереження прописки.

П'яст – Погонь

П'яст не обіграв Погонь. Команда Густафссона не зуміла відірватися від Леха.

Шльонск – Радом'як

Шльонск вдома програв Радом'яку. Леонарду Роча приніс своїй команді перемогу.

Сталь – Корона

Сталь з невеликою перевагою обіграла Корону. Каміль Крук оформив дубль.

Лех – Гурнік

Лех мінімально програв Гурніку. Єдиний гол забив Йотома.

Краковія – Легніца

Краковія зуміла вичепити нічию у Легніци. Євген Коноплянка забив гол.

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