Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Краковія - Легніца - Strona Cracovii
03 травня 2023, 13:00
Екстракляса підходить до завершення. Незабаром ми дізнаємося підсумки всіх інтриг.
Результати туру
Легія – Вісла
Легія впевнено переграла Віслу. Жозуе й Мучі результативними ударами принесли команді перемогу.
Ракув – Лехія
Ракув свою частину завдання виконав та обіграв Лехію, проте конкурент також набрав очки, тому чемпіонство відкладається до наступного туру. Владислав Кочергін забив один із голів.
Ягеллонія – Варта
Ягеллонія впевнено обіграла Варту. Познанський колектив тренера Шульчека не зміг наблизитися до єврокубкових конкурентів.
Заглембє – Відзев
Заглембє всуху обіграв Відзев. Команда відірвалася від конкурента у Дольношльонску та покращила шанси в боротьбі за збереження прописки.
П'яст – Погонь
П'яст не обіграв Погонь. Команда Густафссона не зуміла відірватися від Леха.
Шльонск – Радом'як
Шльонск вдома програв Радом'яку. Леонарду Роча приніс своїй команді перемогу.
Сталь – Корона
Сталь з невеликою перевагою обіграла Корону. Каміль Крук оформив дубль.
Лех – Гурнік
Лех мінімально програв Гурніку. Єдиний гол забив Йотома.
Краковія – Легніца
Краковія зуміла вичепити нічию у Легніци. Євген Коноплянка забив гол.
Таблиця
Розклад наступного туру