Екстракляса поступово закриває всі інтриги. Нинішній тур подарував довгоочікуваного чемпіона.

Результати туру

31 ТУР. 05.05.2023
19:00 Ягеллонія 1:1 Шльонск
21:30 Гурнік 2:0 Варта Познань

31 ТУР. 06.05.2023
16:00 Радом'як 0:1 П'яст
18:30 Лех 3:0 Краковія
21:30 Лехія 1:3 Заглембє

31 ТУР. 07.05.2023
13:30 Вісла Плоцьк 0:0 Сталь Мелець
16:00 Корона Кельці 1:0 Ракув
18:30 Погонь 2:1 Легія

31 ТУР. 08.05.2023
20:00 Легніца 0:1 Відзев


Ягеллонія – Шльонск

Ягеллонія та Шльонск зіграли в результативну нічию. На гол Єбоа відповів гравець Білостоку Гуаль.

Гурнік – Варта

Гурнік всуху здолав Варту. Один із асистів виконав легендарний Подольські.

Радом'як – П'яст

Радом'як мінімально програв П'ясту. Єдиний гол забив Храпек.

Лех – Краковія

Лех вдома розгромив Краковію. Крістоффер Вельде зробив в цьому матчі 1+1.

Лехія – Заглембє

Лехія програла вдома Заглембє. Гданьчани доволі сенсаційно вилетіли з Екстракляси.

Вісла – Сталь

Вісла й Сталь переможця не виявили. Обидві команди практично чи остаточно гарантували собі збереження прописки у еліті.

Корона – Ракув

Корона мінімально здолала Ракув. Проте поразка все одно не завадила команді Марека Папшуна з Ченстохови стати чемпіоном Польщі з чим ми її та гравця України Владислава Кочергіна вітаємо.

Погонь – Легія

Погонь вдома обіграла Легію. Бічахчян забив Тобіашу на завершальному етапі поєдинку.

Легніца – Відзев

Відзев мінімально переграв Легніцу на виїзді. Домінік Кун забив єдиний гол у цьому матчі.

Таблиця 

# 09 ТРАВНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 31 71
2 Легія Легія 31 60
3 Погонь Погонь 31 54
4 Лех Лех 31 52
5 П'яст П'яст 31 46
6 Варта Познань Варта Познань 30 44
7 Краковія Краковія 31 42
8 Гурнік Гурнік 31 41
9 Ягеллонія Ягеллонія 31 40
10 Сталь Мелець Сталь Мелець 31 39
11 Відзев Відзев 30 38
12 Радом'як Радом'як 31 38
13 Корона Кельці Корона Кельці 31 38
14 Заглембє Заглембє 31 38
15 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 30 34
16 Шльонск Шльонск 31 32
17 Лехія Лехія 31 26
18 Легніца Легніца 30 22


Розклад наступного туру 

32 ТУР. 12.05.2023
19:00 П'яст -:- Корона Кельці
21:30 Легія -:- Ягеллонія

32 ТУР. 13.05.2023
16:00 Шльонск -:- Вісла Плоцьк
18:30 Краковія -:- Заглембє
21:00 Відзев -:- Гурнік

32 ТУР. 14.05.2023
13:30 Сталь Мелець -:- Лехія
16:00 Погонь -:- Легніца
18:30 Ракув -:- Лех

32 ТУР. 15.05.2023
20:00 Варта Познань -:- Радом'як