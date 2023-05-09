Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Ракув Ченстохова - Getty Images
09 травня 2023, 14:06
Екстракляса поступово закриває всі інтриги. Нинішній тур подарував довгоочікуваного чемпіона.
Результати туру
Ягеллонія – Шльонск
Ягеллонія та Шльонск зіграли в результативну нічию. На гол Єбоа відповів гравець Білостоку Гуаль.
Гурнік – Варта
Гурнік всуху здолав Варту. Один із асистів виконав легендарний Подольські.
Радом'як – П'яст
Радом'як мінімально програв П'ясту. Єдиний гол забив Храпек.
Лех – Краковія
Лех вдома розгромив Краковію. Крістоффер Вельде зробив в цьому матчі 1+1.
Лехія – Заглембє
Лехія програла вдома Заглембє. Гданьчани доволі сенсаційно вилетіли з Екстракляси.
Вісла – Сталь
Вісла й Сталь переможця не виявили. Обидві команди практично чи остаточно гарантували собі збереження прописки у еліті.
Корона – Ракув
Корона мінімально здолала Ракув. Проте поразка все одно не завадила команді Марека Папшуна з Ченстохови стати чемпіоном Польщі з чим ми її та гравця України Владислава Кочергіна вітаємо.
Погонь – Легія
Погонь вдома обіграла Легію. Бічахчян забив Тобіашу на завершальному етапі поєдинку.
Легніца – Відзев
Відзев мінімально переграв Легніцу на виїзді. Домінік Кун забив єдиний гол у цьому матчі.
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