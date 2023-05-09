Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Екстракляса поступово закриває всі інтриги. Нинішній тур подарував довгоочікуваного чемпіона.

Результати туру



Ягеллонія – Шльонск

Ягеллонія та Шльонск зіграли в результативну нічию. На гол Єбоа відповів гравець Білостоку Гуаль.

Гурнік – Варта

Гурнік всуху здолав Варту. Один із асистів виконав легендарний Подольські.

Радом'як – П'яст

Радом'як мінімально програв П'ясту. Єдиний гол забив Храпек.

Лех – Краковія

Лех вдома розгромив Краковію. Крістоффер Вельде зробив в цьому матчі 1+1.

Лехія – Заглембє

Лехія програла вдома Заглембє. Гданьчани доволі сенсаційно вилетіли з Екстракляси.

Вісла – Сталь

Вісла й Сталь переможця не виявили. Обидві команди практично чи остаточно гарантували собі збереження прописки у еліті.

Корона – Ракув

Корона мінімально здолала Ракув. Проте поразка все одно не завадила команді Марека Папшуна з Ченстохови стати чемпіоном Польщі з чим ми її та гравця України Владислава Кочергіна вітаємо.

Погонь – Легія

Погонь вдома обіграла Легію. Бічахчян забив Тобіашу на завершальному етапі поєдинку.

Легніца – Відзев

Відзев мінімально переграв Легніцу на виїзді. Домінік Кун забив єдиний гол у цьому матчі.

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