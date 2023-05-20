Польща

Поляк далі буде виступати у Екстраклясі.

Лукас Подольскі продовжив угоду з Гурніком - повідомляє офіційний сайт клубу.

Чемпіон світу 2014 року представлятиме Гурнік у наступних сезонах після того, як підписав контракт з забжанським колективом у 2021 році.

"Полді" підписав контракт із командою 14-разових чемпіонів Польщі, який діятиме до завершення червня 2025 року.

У нинішньому сезоні Подольскі зіграв у 27 матчах Екстракляси, забивши п'ять голів і додавши аж десять гольових передач. Перед початком передостаннього туру "Польді" є самостійним лідером у заліку результативних передач в чемпіонаті.