Чинний контракт українця розрахований до літа наступного року.
Ігор Харатін, ФК Легія
15 липня 2023, 18:20
Варшавська Легія не включила півзахисника Ігоря Харатіна до заявки клубу на майбутній сезон у польському чемпіонаті. Про це повідомляє прес-служба Екстракляси.
Нагадаємо, 28-річний українець перебрався до польського клубу з Ференцвароша влітку 2021 року. Його контракт розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Харатін провів десять поєдинків, у яких відіграв на полі лише 327 хвилин.
Нагадаємо, новий сезон у Польщі стартує 21 липня.