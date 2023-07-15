Польща

Чинний контракт українця розрахований до літа наступного року.

Варшавська Легія не включила півзахисника Ігоря Харатіна до заявки клубу на майбутній сезон у польському чемпіонаті. Про це повідомляє прес-служба Екстракляси.

Нагадаємо, 28-річний українець перебрався до польського клубу з Ференцвароша влітку 2021 року. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Харатін провів десять поєдинків, у яких відіграв на полі лише 327 хвилин.

Нагадаємо, новий сезон у Польщі стартує 21 липня.