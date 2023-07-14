Польща

Іспанський форвард поділився своїми думками щодо періоду в Україні.

Колишній нападник Дніпра-1 Марк Гуаль розповів про те, як залишив Україну після початку повномасштабної війни проти росії, після чого він продовжив кар'єру у Польщі.

"Звичайно, я злякався. Я сидів вдома і бачив пожежі за вікном. Мені доводилося сидіти в бункері, я провів у машині 27 годин, щоб дістатися польсько-українського кордону. Це був непростий момент, але все закінчилося добре. Оглядаючись, можу сказати що все відбувається не просто так.

Залишивши Україну, я більше місяця провів у будинку зі своєю родиною. Мені було цікаво, що робити з контрактом, поки не було рішення ФІФА. Я переглянув різні пропозиції від клубів, і нарешті вирішив приїхати до Польщі. Я зіграв у шести матчах до кінця сезону та забив три голи. Цей період був для мене дуже добрим, особливо після того, через що я пройшов кількома місяцями раніше. Той факт, що я відчував себе комфортно в Польщі, вплинув на моє рішення залишитись у Ягеллонії.

Перш ніж я вирішив перейти до Легії, я спілкувався з грецьким та португальським клубами. Вони дуже цікавилися мною. Однак, коли я приїхав до Варшави, то побачив, що переді мною відкриваються величезні можливості. Я знав чемпіонат, я вже знав деякі команди. Я говорив із парою чоловік про Легію. Я бачив, що граючи тут, маю шанс боротися за найвищі цілі.

Коли я перебрався в Україну грати за Дніпро-1, ця команда виступала у єврокубках, тож думаючи про перехід до Легії, я думав про єврокубки. Я думаю, що можливість грати у міжнародних турнірах – це те, що мені потрібно.

У Польщі все по-іншому, ніж в Іспанії, де я грав раніше. У Сегунді більше уваги приділяється тактичним аспектам, тут матчі відкритіші. В Екстракласі нападникам простіше. У них більше шансів забити, і у них більше простору", - наводить слова Гуаля SportoweFakty.

Минулого сезону Гуаль провів 33 матчі за Ягеллонію, в яких забив 15 голів та віддав вісім гольових передач. Завдяки цьому він став найкращим бомбардиром чемпіонату Польщі. Після цього у травні він підписав трирічний контракт із Легією.