Польща

Український хавбек Владислав Кочергін провів на полі 61 хвилину.

Ракув у матчі за Суперкубок Польщі у серії післяматчевих пенальті поступився Легії.

Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0, після чого за регламентом турніру була серія пенальті, де сильнішими виявилися футболісти Легії — 6:5.

Зазначимо, що один із одинадцятиметрових ударів у складі Легії реалізував колишній форвард Дніпра-1 Марк Гуаль.

У цьому взяв участь український півзахисник Владислав Кочергін, який провів на полі 61 хвилину.

Водночас Ігор Харатін не взяв участі у матчі. Раніше була інформація, що українець не потрапив до заявки Легії на майбутній сезон.

Таким чином, Легія вп'яте здобула Суперкубок Польщі. До цього востаннє їй вдавалося це зробити в сезоні-2007/08.