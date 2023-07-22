Польща

Говорим про головні події сезону у чемпіонаті Польщі.

Новий сезон Екстракляси розпочинається. Він має подарувати непогану інтригу, тому його точно варто дивитися. Цікавих подій повинно бути багато. У цьому матеріалі розберемося детальніше.

Хто стане чемпіоном?

Навряд чи ним стане Ракув, хоча шанси в колектива Давіда Шварги повинні бути, нинішній чемпіон все таки. Проблема в тому, що клуб повинен грати без лідера свого нападу Іві Лопеса принаймні до другої половини сезону через відновлення гравця від травми хрестоподбної зв'язки, тому атакувальна лінія команди може мати певні проблеми.

Отже, потрібно замінити його кимось іншим. Придбання кількох футболістів повинно це виправити. Лукаш Зволінські, до прикладу, вже встиг відмітитися важливим дублем у матчі проти естонської Флори в кваліфікації Ліги чемпіонів. Прийшли і непогані футболісти Джон Єбоа та Сонні Кіттель.

Завантаженість у єврокубках також може стати важливим фактором у контексті боротьби за чемпіонство. Польські клуби навіть в разі мінімізації очкових невдач у першості паралельно з виступами у Європі все одно рідко коли борються за титул. Займають максимально місця в четвірці. Тому побачимо.

Ракув планує модернізувати стадіон та непогано виступити на міжнародній клубній арені. Побачимо, що з цього вийде і чи впорається новий тренер з завданням замінити успішного наставника Марека Папшуна, який побудував цей симпатичний колектив.

Легія з непоганим наставником Костою Руняїчем спробує виграти трофей. Варшав'яни не зуміли виступити стабільно минулої кампанії, тому спробують скористатися нерівною грою своїх конкурентів та цього сезону повернути собі чемпіонський титул вперше з 2021 року. Склад в команди доволі якісний для польских реалій, мають бути кілька трансферів вже літом, отже перспективи хороші. Можна виходити та грати.

До того ж не факт, що вони зуміють пройти до групи Ліги конференцій. Діючий володар Кубка Польщі може навіть оформити золотий дубль за хороших розкладів.

Лех Познань вийшов до високої стадії Ліги конференцій попередньої кампанії і хоча спочатку виступав невдало у чемпіонаті в другому колі Екстракляси таки знайшов впевнену гру і почав перемагати. Підсумком стало місце у кваліфікації єврокубків.

Клуб цікавий, є досвідчений хороший наставник Джон ван ден Бром, який працював у бельгійській першості. Статусний форвард Мікаель Ісхак залишиться у команді, отже буде разом пробувати досягати високих місць з нею.

Погонь також спромогтися нав'язати боротьбу та нарешті здобути чемпіонський трофей у Екстраклясі. Колектив наставника Єнса Густафссона має досвідчений склад і можливості грати без навантаження у єврокубках.

Хто вийде у євротурніри?

Кандидатів тут декілька. Перш за все, якийсь міцний колектив, який здатен на несподіванку. Це стосується не лише команд, що стабільно виступають у еліті, а й новачки, які щосезону змагаються за найвищі місця. Таких кандидатів було достатньо. Зараз це Пуща Неполоміце, Рух Хожув та ЛКС Лодзь, які є статусними колективами за мірками ліги.

Хто вилетить?

Тут все достатньо просто — головним кандидатом є, власне, Пуща Неполоміце, а далі можливе питання. Можливо хтось, хто є частим представником елітного дивізіону попередніх років, Варта Познань або непогана Сталь Мелець, можливо новачки, хтось несподіваний, якого спіткає криза по ходу сезону, а також умовний Шльонск, котрий ледве зберіг прописку минулого сезону.

Хто з українців виступить яскраво та класно проявить себе?

Насправді, їх лише двоє — Владислав Кочергін і Володимир Костевич, який може залишити Варту Познань. Щодо українського футболіста в Ракуві, він на хорошому рахунку в клубі та забив переможний гол у кваліфікації чемпіонської ліги, тому може бути важливим гравцем команди у сезоні. Побачимо, чи вдасться добре себе проявити. Наразі він виступає достатньо стабільно.