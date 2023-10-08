Польща

Завершився матч 11-го туру чемпіонату Польщі.

У рамках одинадцятого туру польської Екстракляси варшавська Легія приймала ченстоховський Ракув. Український півзахисник Владислав Кочергін допоміг гостям здобути перемогу.

Саме 27-річний ексгравець луганської Зорі відкрив рахунок у матчі ударом з-за штрафного майданчика. Для нього цей гол став третім у 9-ти матчах Екстракляси цього сезону.

RAKÓW PROWADZI W WARSZAWIE! Kochergin świetnie przymierzył z dystansu! 💪



Jak odpowie @LegiaWarszawa? ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/zxvdxJQxa5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 8, 2023

Столична команда зрівняла рахунок у доданий до першого тайму час. Але перемогти або хоча б втримати нічию Легія не зуміла, так як на 74-й хвилині їхній гравець забив у власні ворота, подарувавши перемогу Ракуву.

🔚 #LEGRCZ



W meczu na szczycie lepszy Raków! 🎯 pic.twitter.com/4UwON08750 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 8, 2023

Легія — Ракув 1:2

Голи: Вшолек, 45+2 — Кочергін, 26, Аугустиняк, 74 (автогол)

Попередження: Жозуе, 5, Рібейро, 49, Елітім, 52, Крамер, 90+4, Вшолек, 90+6 — Папаніколау, 49, Берггрен, 63, Раковіцан, 80, Цебуля, 87, Зволінські, 90+4

Ця перемога дозволила Ракуву піднятися на другу сходинку у турнірній таблиці польського чемпіонату, обійшовши саму Легію, яка тепер посідає четверте місце. Клуб з Ченстохової відстає від лідируючого вроцлавського Шльонска на один пункт, маючи одну гру у запасі.