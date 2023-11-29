Польща

Клуб вирішив не включити його в заявку на поєдинок.

Блаз Крамер відсторонений від першої команди Легії Варшава - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Причиною може бути відмова грати за резервний колектив польського гранду.

Головний тренер Коста Руняїч прокоментував дану ситуацію: "Є певна поведінка, яку я не сприймаю. Тому я вирішив, що Блаз не з’явиться у складі на матч проти Варти Познань. Рішення було зумовлене наслідками його поведінки. Він не хотів грати в матчі резервного складу Легії. Жоден гравець не буде вище клубу".

Наразі діючий віце-чемпіон Польщі посідає лише шосте місце в таблиці.