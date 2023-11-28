Італія

Однак це може статися наприкінці сезону.

Массіміліано Алегрі може достроково залишити посаду головного тренера Ювентуса, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, його контракт із клубом спливає влітку 2025 року. Однак італієць може піти після завершення сезону.

При цьому інтерес до Аллегрі виявляють Аль-Іттіхад і Ан-Наср. Однак не виключено, що Массиміліано візьме паузу на один рік, якщо піде з Ювентуса.

Цього сезону Ювентус розташувався на другому рядку в Серії А після 13 турів.